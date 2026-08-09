Küszöbön a megállapodás a Hormuzi-szorosról, de Irán benyújtotta a számlát: elképesztő árat követelnek

Irán és Omán közel áll a Hormuzi-szorosról szóló megállapodáshoz, ám Teherán világossá tette, hogy ez önmagában nem lesz elég a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának újranyitásához. Az iráni fél további feltételeket szab, miközben az Egyesült Arab Emírségek szerint Irán újabb hajót támadott meg a szorosban - írta a Reuters.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi szombaton kijelentette, hogy Irán és Omán "nagyon közel" áll a megállapodáshoz egy új hajózási útvonalról a Hormuzi-szorosban. A vízi út megnyitását azonban egyéb feltételekhez kötötte, egyebek mellett ahhoz, hogy az Egyesült Államok kártérítést fizessen Iránnak. Aragcsi hozzátette, hogy a korábbi forgalomszétválasztási rendszer Teherán számára már nem elfogadható, és Ománnal jelenleg egy ideiglenes útvonalról tárgyalnak, amíg az állandó megoldás technikai és jogi kérdéseit rendezik.

Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára, Mohammad Báger Zolgadr a követelések hosszabb listáját sorolta fel, amelyek között szerepel az Irán elleni amerikai fenyegetések beszüntetése, az Irán és szövetségesei – köztük a libanoni, palesztin, jemeni és iraki partnerek – elleni agresszió leállítása, a blokád és a szankciók feloldása, valamint a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása. Az Iráni Forradalmi Gárda szóvivője külön hangsúlyozta, hogy a szoros megnyitása kizárólag Washington döntésétől és a feltételek elfogadásától függ, nem pedig az iráni–ománi tárgyalások függvénye.

Omán "pozitívnak és konstruktívnak" nevezte az Iránnal folytatott tárgyalásokat, ugyanakkor elítélte a szorosban áthaladó hajók elleni ismétlődő támadásokat – anélkül, hogy megnevezte volna a felelősöket. Az Egyesült Arab Emírségek szombaton közölte, hogy Irán rakétával támadott meg egy, az állami olajvállalatához kötődő hajót a Hormuzi-szorosban, de sérülésekről nem érkezett jelentés.

A február végi amerikai–izraeli támadásokkal kezdődő háború során Irán a térségbeli amerikai bázisok és az Öböl-menti államok elleni csapások mellett a szoros hajóforgalmát is célba vette, ezzel gyakorlatilag fojtóhurkot vonva a világ energiaexportjának ötödét lebonyolító útvonalra. Teherán a hadműveleteket kihasználva vámot vetett ki az olajszállító tartályhajókra, az engedély nélkül áthaladni próbáló hajókat pedig tűz alá vette. Ez súlyos fennakadásokat okozott a globális ellátási láncokban, felhajtotta az energiaárakat és inflációs nyomást gerjesztett.

Washington egyelőre nem reagált

Irán már korábban is feltételeket szabott egy tartós megállapodáshoz az Egyesült Államokkal, amiben az ország atomprogramja is szerepelt volna. Most viszont a feltételek mindössze egy, a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodásra vonatkoznak.

A Trump-kormányzat az elmúlt hetekben többször jelezte, hogy közel állnak a megállapodáshoz, ám Irán rendre cáfolta, hogy tárgyalások folynának. Egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő pénteken úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy a kereskedelmi hajóforgalom akadálymentes helyreállításáról szóló egyezség bejelentését követően Washington feloldja az iráni kikötők blokádját, ugyanakkor az amerikai lépések ütemezését az iráni vállalások teljesítéséhez kötik.

A Reuters szerdai értesülése szerint a tervezett megállapodás az Öbölbe belépő hajók ellenőrzését Irán kezébe adná a szorosban, ami az eddigi legnagyobb engedmény lenne Teherán számára – miközben amerikai részről korábban kategorikusan elutasították, hogy Irán felügyeletet kapjon a világ legfontosabb energiakereskedelmi útvonala felett.