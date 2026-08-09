Két települést elfoglalhattak az oroszok Ukrajnában, közben Odessza kikötőjét is támadták.
Küszöbön a megállapodás a Hormuzi-szorosról, de Irán benyújtotta a számlát: elképesztő árat követelnek
Irán és Omán közel áll a Hormuzi-szorosról szóló megállapodáshoz, ám Teherán világossá tette, hogy ez önmagában nem lesz elég a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának újranyitásához. Az iráni fél további feltételeket szab, miközben az Egyesült Arab Emírségek szerint Irán újabb hajót támadott meg a szorosban - írta a Reuters.
Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi szombaton kijelentette, hogy Irán és Omán "nagyon közel" áll a megállapodáshoz egy új hajózási útvonalról a Hormuzi-szorosban. A vízi út megnyitását azonban egyéb feltételekhez kötötte, egyebek mellett ahhoz, hogy az Egyesült Államok kártérítést fizessen Iránnak. Aragcsi hozzátette, hogy a korábbi forgalomszétválasztási rendszer Teherán számára már nem elfogadható, és Ománnal jelenleg egy ideiglenes útvonalról tárgyalnak, amíg az állandó megoldás technikai és jogi kérdéseit rendezik.
Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára, Mohammad Báger Zolgadr a követelések hosszabb listáját sorolta fel, amelyek között szerepel az Irán elleni amerikai fenyegetések beszüntetése, az Irán és szövetségesei – köztük a libanoni, palesztin, jemeni és iraki partnerek – elleni agresszió leállítása, a blokád és a szankciók feloldása, valamint a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása. Az Iráni Forradalmi Gárda szóvivője külön hangsúlyozta, hogy a szoros megnyitása kizárólag Washington döntésétől és a feltételek elfogadásától függ, nem pedig az iráni–ománi tárgyalások függvénye.
Omán "pozitívnak és konstruktívnak" nevezte az Iránnal folytatott tárgyalásokat, ugyanakkor elítélte a szorosban áthaladó hajók elleni ismétlődő támadásokat – anélkül, hogy megnevezte volna a felelősöket. Az Egyesült Arab Emírségek szombaton közölte, hogy Irán rakétával támadott meg egy, az állami olajvállalatához kötődő hajót a Hormuzi-szorosban, de sérülésekről nem érkezett jelentés.
A február végi amerikai–izraeli támadásokkal kezdődő háború során Irán a térségbeli amerikai bázisok és az Öböl-menti államok elleni csapások mellett a szoros hajóforgalmát is célba vette, ezzel gyakorlatilag fojtóhurkot vonva a világ energiaexportjának ötödét lebonyolító útvonalra. Teherán a hadműveleteket kihasználva vámot vetett ki az olajszállító tartályhajókra, az engedély nélkül áthaladni próbáló hajókat pedig tűz alá vette. Ez súlyos fennakadásokat okozott a globális ellátási láncokban, felhajtotta az energiaárakat és inflációs nyomást gerjesztett.
Washington egyelőre nem reagált
Irán már korábban is feltételeket szabott egy tartós megállapodáshoz az Egyesült Államokkal, amiben az ország atomprogramja is szerepelt volna. Most viszont a feltételek mindössze egy, a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodásra vonatkoznak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Trump-kormányzat az elmúlt hetekben többször jelezte, hogy közel állnak a megállapodáshoz, ám Irán rendre cáfolta, hogy tárgyalások folynának. Egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő pénteken úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy a kereskedelmi hajóforgalom akadálymentes helyreállításáról szóló egyezség bejelentését követően Washington feloldja az iráni kikötők blokádját, ugyanakkor az amerikai lépések ütemezését az iráni vállalások teljesítéséhez kötik.
A Reuters szerdai értesülése szerint a tervezett megállapodás az Öbölbe belépő hajók ellenőrzését Irán kezébe adná a szorosban, ami az eddigi legnagyobb engedmény lenne Teherán számára – miközben amerikai részről korábban kategorikusan elutasították, hogy Irán felügyeletet kapjon a világ legfontosabb energiakereskedelmi útvonala felett.
Felrobbant egy Románia irányából Bulgáriába berepülő drón szombat reggel a román-bolgár határ mellett.
A rekordalacsony dunai vízállás miatt rendkívüli intézkedésre kényszerült Románia.
Újabb kíméletlen éjszakai csapás rázta meg Ukrajnát: Zelenszkij szerint egyre nehezebb kivédeni a támadásokat
Legalább három ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Kijev környékét érő éjszakai orosz rakétatámadásokban.
Rendkívüli! Hatalmas tűz ütött ki a MOL kulcsfontosságú finomítójában: veszélybe kerülhet a magyar üzemanyag-ellátás?
Tűz ütött ki a pozsonyi Slovnaft finomítójában egy olajtermék-tároló tartály meghibásodása miatt.
Meglépték a történelmi megállapodást: atomfegyverrel és a NATO gigahadseregével védik meg a világ olajközpontját
Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán pénteken Mekkában közös védelmi megállapodást ír alá.
Az amerikai hírszerzés új értékelése szerint Oroszország a következő években korlátozott akciókkal teheti próbára a NATO reagálóképességét.
Alig több mint egy évnyi kormányzás után máris megingani látszik Friedrich Merz német kancellár pozíciója.
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
Drónok segítségével térképezték fel a felszínre került alapokat, nyomon követték az egykori híd nyomvonalát, és felmérték a szerkezeti elemek állapotát.
Ledobta a bombát Ukrajna és Európa: potom pénzért jön a csodafegyver, ami kiváltja az amerikaiak büszkeségét
Több mint egy tucat európai hadiipari vállalat fogott össze az ukrán Fire Pointtal egy új rakétavédelmi rendszer kifejlesztésére.
Az Egyesült Államok az Irán elleni háború hatodik hónapjára állítólag gyakorlatilag az összes rakétakészletét felhasználta.
Itt az igazság a magyarországi energiakrízisről: Ukrajna kezében lehet a sorsunk - ezen áll vagy bukik az áramellátás
A hiányzó energia jelentős része meglepő módon Ukrajnából érkezik.
A műholdfelvételeken drámai módon összezsugorodott folyómedrek látszanak a kiszáradt tájban, ahol a visszahúzódó víz hatalmas partszakaszokat és eddig felszín alatti homokpadokat tárt fel.
Újabb, 1,4 milliárd eurós támogatást juttatott el Ukrajnának az Európai Unió az európai bankokban zárolt orosz vagyon hozamából.
Újabb komoly csapás érte Kijevet az éjszaka, közben atomhatalom telepít rakétaegységet Oroszországba
Oroszország szerdán súlyos ballisztikusrakéta-csapást mért Kijevre és a főváros környékére, a támadásban legalább 17 ember életét vesztette.
Az Egyesült Államok hadserege az Irán ellen öt hónapja húzódó háborúban szinte teljes egészében felélte a nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak globális készletét.
Hat egymást követő nehéz év és az idei aszály teljesen felélte a magyar gazdák tartalékait.
Egy Izraelben eddig ismeretlen típusú, 2500 éves ciprusi érmét talált valaki a tengerparton, amely új információkkal szolgálhat a perzsa kori földközi-tengeri kereskedelemről.
A júliusban életbe lépett - szinte a teljes amerikai importot lefedő - 10–12,5 százalékos vámintézkedéseket Washington a kényszermunka elleni fellépéssel indokolja.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.