2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Küszöbön a megállapodás a Hormuzi-szorosról, de Irán benyújtotta a számlát: elképesztő árat követelnek

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 09:02

Irán és Omán közel áll a Hormuzi-szorosról szóló megállapodáshoz, ám Teherán világossá tette, hogy ez önmagában nem lesz elég a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának újranyitásához. Az iráni fél további feltételeket szab, miközben az Egyesült Arab Emírségek szerint Irán újabb hajót támadott meg a szorosban - írta a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi szombaton kijelentette, hogy Irán és Omán "nagyon közel" áll a megállapodáshoz egy új hajózási útvonalról a Hormuzi-szorosban. A vízi út megnyitását azonban egyéb feltételekhez kötötte, egyebek mellett ahhoz, hogy az Egyesült Államok kártérítést fizessen Iránnak. Aragcsi hozzátette, hogy a korábbi forgalomszétválasztási rendszer Teherán számára már nem elfogadható, és Ománnal jelenleg egy ideiglenes útvonalról tárgyalnak, amíg az állandó megoldás technikai és jogi kérdéseit rendezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára, Mohammad Báger Zolgadr a követelések hosszabb listáját sorolta fel, amelyek között szerepel az Irán elleni amerikai fenyegetések beszüntetése, az Irán és szövetségesei – köztük a libanoni, palesztin, jemeni és iraki partnerek – elleni agresszió leállítása, a blokád és a szankciók feloldása, valamint a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása. Az Iráni Forradalmi Gárda szóvivője külön hangsúlyozta, hogy a szoros megnyitása kizárólag Washington döntésétől és a feltételek elfogadásától függ, nem pedig az iráni–ománi tárgyalások függvénye.

Kapcsolódó cikkeink:

Omán "pozitívnak és konstruktívnak" nevezte az Iránnal folytatott tárgyalásokat, ugyanakkor elítélte a szorosban áthaladó hajók elleni ismétlődő támadásokat – anélkül, hogy megnevezte volna a felelősöket. Az Egyesült Arab Emírségek szombaton közölte, hogy Irán rakétával támadott meg egy, az állami olajvállalatához kötődő hajót a Hormuzi-szorosban, de sérülésekről nem érkezett jelentés.

A február végi amerikai–izraeli támadásokkal kezdődő háború során Irán a térségbeli amerikai bázisok és az Öböl-menti államok elleni csapások mellett a szoros hajóforgalmát is célba vette, ezzel gyakorlatilag fojtóhurkot vonva a világ energiaexportjának ötödét lebonyolító útvonalra. Teherán a hadműveleteket kihasználva vámot vetett ki az olajszállító tartályhajókra, az engedély nélkül áthaladni próbáló hajókat pedig tűz alá vette. Ez súlyos fennakadásokat okozott a globális ellátási láncokban, felhajtotta az energiaárakat és inflációs nyomást gerjesztett.

Washington egyelőre nem reagált

Irán már korábban is feltételeket szabott egy tartós megállapodáshoz az Egyesült Államokkal, amiben az ország atomprogramja is szerepelt volna. Most viszont a feltételek mindössze egy, a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodásra vonatkoznak. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Trump-kormányzat az elmúlt hetekben többször jelezte, hogy közel állnak a megállapodáshoz, ám Irán rendre cáfolta, hogy tárgyalások folynának. Egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő pénteken úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy a kereskedelmi hajóforgalom akadálymentes helyreállításáról szóló egyezség bejelentését követően Washington feloldja az iráni kikötők blokádját, ugyanakkor az amerikai lépések ütemezését az iráni vállalások teljesítéséhez kötik.

A Reuters szerdai értesülése szerint a tervezett megállapodás az Öbölbe belépő hajók ellenőrzését Irán kezébe adná a szorosban, ami az eddigi legnagyobb engedmény lenne Teherán számára – miközben amerikai részről korábban kategorikusan elutasították, hogy Irán felügyeletet kapjon a világ legfontosabb energiakereskedelmi útvonala felett.
Címlapkép: Getty Images
#világ #megállapodás #usa #olaj #donald trump #irán #hajózás #geopolitika #háború #Közel-Kelet #energiaárak
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
14 órája
Irán itt nem fog megállni ! A túlzó követeklélseivel tovább fog menni, természetesnek foigja tartani, hiogy atomfegyverrel rendelkezzen és ellenőrzési jogot kapjon Izrael fölött, tovább követelni fogja az izraeli hadsereg támogatásának leállítását, a palesztinok önálló államának minden fokú elismerését...és így tovább, egészen a tizenkét főtt tojásig minden reggel az ajatollah asztalára !
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
2 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
3
3 napja
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
4
3 napja
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
5
2 hete
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak