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Budapest, 2025. április 4.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. ápril
Világ

Lesöpörte az asztalról Donald Trump béketervét Izrael: sose lesz vége a gázai háborúnak?

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 12:44

Az izraeli kormányfő elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök javaslatcsomagját, így egyelőre nem született megnyugtató rendezési terv - közölte a BBC.

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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök elutasította Donald Trump amerikai elnök 15 pontos gázai béketervét, kijelentve, hogy az izraeli hadsereg mindaddig nem vonul ki a területről, amíg a Hamász valódi lefegyverzése meg nem történik.

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Trump Béketanácsa még júliusban jelentette be, hogy megállapodás született a Hamász és más gázai fegyveres csoportok "teljes lefegyverzéséről". A Hamász azonban a nehézfegyverzet átadását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Izrael szüntessen meg "minden agressziót", és vonja ki csapatait a Gázai övezetből. Netanjahu a vasárnapi kabinetülésén egyértelművé tette, hogy erről szó sem lehet az ő irányítása alatt. Hangsúlyozta, hogy a Hamásznak kell először fegyvert letennie, és ez nem lehet "színlelt leszerelés", hanem valódi lépésekre van szükség.

A Hamász a BBC-nek nyilatkozva megerősítette elkötelezettségét a megállapodás mellett, és közölte, készen áll annak "komoly és felelősségteljes végrehajtására". A szervezet egyúttal felszólította a közvetítőket, biztosítsák, hogy minden fél betartja a megállapodásban foglaltakat.

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Netanjahu elutasítása újabb csapást jelent Trump tavaly szeptemberben bemutatott gázai béketervére, amely a Béketanács felállítása mellett a Hamász lefegyverzését, az izraeli csapatok kivonását és a Gázai övezet újjáépítését irányozta elő. Az izraeli miniszterelnök döntése nem meglepő, a nyilatkozattal azonban több mint egy hetet várt – feltehetően azért, mert nem akart nyíltan szembefordulni legfontosabb szövetségesével.

Netanjahu közölte, hogy egyeztetéseket folytat amerikai tisztségviselőkkel a továbblépésről. "Vannak ötleteik; némelyik elfogadható számunkra, mások nem, és mi ki tudunk állni az álláspontunk mellett" – fogalmazott. A közelgő izraeli választások és a jobboldali koalíciós partnerek nyomása – köztük Itamár Ben-Gvír nemzetbiztonsági miniszteré, aki elfogadhatatlannak nevezte a tervezetet – ugyanakkor megnehezítik számára az engedmények megtételét.

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Nyikolaj Mladenov, a béketervvel megbízott magas rangú diplomata vasárnap megvédte a kezdeményezést. Az izraeli Channel 12 televíziónak nyilatkozva elmondta, Izraelt arra kérték, hogy "adjon esélyt a folyamatnak", majd hangsúlyozta, hogy a terv "ellenőrizhető, visszafordítható, és bármely szakaszban megállítható". Mladenov hozzátette, Izraelnek nem kell kivonulnia mindaddig, amíg nem igazolható, hogy a Hamász ténylegesen lépéseket tesz a fegyverletétel irányába.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #izrael #geopolitika #háború #béke #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #benjamin netanjahu
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Felix DeSouza
6 órája
Ha vége lenne a háborúnak Netanjahu menne a börtönbe, nincs más választása. Trumpnak viszont nem lett volna kötelező az USA-t is belerángatni ebbe az értelmetlen vérontásba.
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