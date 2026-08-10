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Ilyen tényleg nincs: Harry Potter-rajongók akadályozták meg, hogy vezetéket telepítsenek Walesben
A projekt nyomvonalát végül áttervezték, miközben a módosított útvonal közelében valódi bronzkori leletekre bukkantak - tudósított a BBC.
Harry Potter-rajongók százai akadályozták meg, hogy egy több száz millió font értékű brit–ír villamosenergia-interkonnektor áthaladjon a sorozat egyik szereplője, Dobby "emlékhelyén" a walesi Freshwater West tengerparton.
A 430 millió font értékű Greenlink interkonnektor egy 200 kilométeres tenger alatti vezetéken keresztül köti össze a brit és az ír villamosenergia-hálózatot, a dél-walesi Pembrokeshire-ből kiindulva. A vezeték szárazföldi csatlakozási pontja pontosan azon a tengerparton található, ahol a Harry Potter-filmekben Dobby, a házimanó utolsó jelenetét forgatták, és ahol a rajongók azóta kavicsokból emeltek emlékművet a fiktív karakternek.
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Simon Ludlam, az Etchea Energy alapítója és a projekt vezetője az Energy Revolution podcastben elmondta, hogy az eredeti tervek alapján a vezeték egyenesen áthaladt volna az emlékhelyen. Amikor egy BBC-interjúban nyilvánosságra hozták a tervezett nyomvonalat, az irodájukat elárasztották a felháborodott rajongók hívásai. Ludlam saját bevallása szerint korábban azt sem tudta, ki az a Dobby, és amikor munkatársa tájékoztatta a helyzetről, először nem értette, miért kellene elkerülniük egy kitalált regényszereplő szimbolikus sírját.
A tiltakozások végül eredményre vezettek, így a tervezők átdolgozták a nyomvonalat, amely így már messze elkerüli Dobby emlékhelyét. Ludlam szerint a módosítással minden érintett elégedett, a projekt pedig zavartalanul halad tovább. Érdekes csavar a történetben, hogy az új útvonal miatt a vezeték valódi bronzkori régészeti leletek közelében halad el. A pembrokeshire-i önkormányzat tervdokumentációja alapján az ásatások során egy i. e. 1700 és 1500 közé datálható, temetkezési célú bronzkori urnát találtak.
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Dobby "emlékhelye" nem először került veszélybe. Még 2022-ben a National Trust egy közösségi egyeztetést követően engedélyezte a kavicssír megőrzését, ugyanakkor arra kérte a látogatókat, hogy ne hagyjanak a helyszínen zoknikat és egyéb ajándékokat, mivel a tengerpart természetvédelmi szempontból érzékeny terület.
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