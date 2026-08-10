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Kézzel aláírt és feliratozott kövek egy homokdűnén a Freshwater Westnél, egy walesi tengerparti strandon, amelyről köztudott, hogy itt nyugszik Dobby, a házmanó a Harry Potter-filmekből.
Világ

Ilyen tényleg nincs: Harry Potter-rajongók akadályozták meg, hogy vezetéket telepítsenek Walesben

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 14:14

A projekt nyomvonalát végül áttervezték, miközben a módosított útvonal közelében valódi bronzkori leletekre bukkantak - tudósított a BBC.

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Harry Potter-rajongók százai akadályozták meg, hogy egy több száz millió font értékű brit–ír villamosenergia-interkonnektor áthaladjon a sorozat egyik szereplője, Dobby "emlékhelyén" a walesi Freshwater West tengerparton.

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A 430 millió font értékű Greenlink interkonnektor egy 200 kilométeres tenger alatti vezetéken keresztül köti össze a brit és az ír villamosenergia-hálózatot, a dél-walesi Pembrokeshire-ből kiindulva. A vezeték szárazföldi csatlakozási pontja pontosan azon a tengerparton található, ahol a Harry Potter-filmekben Dobby, a házimanó utolsó jelenetét forgatták, és ahol a rajongók azóta kavicsokból emeltek emlékművet a fiktív karakternek.

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1/10 kérdés
Mi Harry Potter teljes neve?
Harry James Potter
Harry Remus Potter
Harry Albus Potter
Harry Sirius Potter
2/10 kérdés
Hány évesen tudta meg Harry, hogy varázsló?
Tizenegy
Kilenc
Mindig is tudta
Tizenkét
3/10 kérdés
Kitől kapta Harry a láthatatlanná tévő köpenyt első roxforti karácsonyán?
Remus Lupintól
Hagridtól
Sirius Blacktől
Albus Dumbledore-tól
4/10 kérdés
Szülei halála után milyen néven vált ismertté Harry a varázsvilágban?
A Félvér Herceg
A Sötét Kisúr
A kis túlélő
Villámarcú Harry
5/10 kérdés
Mi volt Harry első saját versenyseprűje?
Tűzvillám
Ezüstnyíl
Nimbusz 2000
Nimbusz 2001
6/10 kérdés
Ki volt Harry Potter első barátnője?
Luna Lovegood
Cho Chang
Hermione Granger
Ginny Weasley
7/10 kérdés
Milyen alakot ölt Harry Potter patrónusa?
Farkas
Főnix
Szarvas
Sas
8/10 kérdés
Melyik veszélyes sötét varázsigét tanulta meg Harry a Félvér Herceg jegyzetekkel teli bájitaltankönyvéből?
Levicorpus
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Langlock
Muffliato
9/10 kérdés
Milyen fából készült Harry varázspálcája?
Magyalfából
Tiszafából
Fűzfából
Galagonyából
10/10 kérdés
Kit kellett Harrynek hivatalosan kimentenie a tóból a Trimágus Tusa második próbáján?
Hermione Grangert
Ginny Weasley-t
Neville Longbottomot
Ron Weasley-t

Simon Ludlam, az Etchea Energy alapítója és a projekt vezetője az Energy Revolution podcastben elmondta, hogy az eredeti tervek alapján a vezeték egyenesen áthaladt volna az emlékhelyen. Amikor egy BBC-interjúban nyilvánosságra hozták a tervezett nyomvonalat, az irodájukat elárasztották a felháborodott rajongók hívásai. Ludlam saját bevallása szerint korábban azt sem tudta, ki az a Dobby, és amikor munkatársa tájékoztatta a helyzetről, először nem értette, miért kellene elkerülniük egy kitalált regényszereplő szimbolikus sírját.

A tiltakozások végül eredményre vezettek, így a tervezők átdolgozták a nyomvonalat, amely így már messze elkerüli Dobby emlékhelyét. Ludlam szerint a módosítással minden érintett elégedett, a projekt pedig zavartalanul halad tovább. Érdekes csavar a történetben, hogy az új útvonal miatt a vezeték valódi bronzkori régészeti leletek közelében halad el. A pembrokeshire-i önkormányzat tervdokumentációja alapján az ásatások során egy i. e. 1700 és 1500 közé datálható, temetkezési célú bronzkori urnát találtak.

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Dobby "emlékhelye" nem először került veszélybe. Még 2022-ben a National Trust egy közösségi egyeztetést követően engedélyezte a kavicssír megőrzését, ugyanakkor arra kérte a látogatókat, hogy ne hagyjanak a helyszínen zoknikat és egyéb ajándékokat, mivel a tengerpart természetvédelmi szempontból érzékeny terület.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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