Ilyen tényleg nincs: Harry Potter-rajongók akadályozták meg, hogy vezetéket telepítsenek Walesben

A projekt nyomvonalát végül áttervezték, miközben a módosított útvonal közelében valódi bronzkori leletekre bukkantak - tudósított a BBC.

Harry Potter-rajongók százai akadályozták meg, hogy egy több száz millió font értékű brit–ír villamosenergia-interkonnektor áthaladjon a sorozat egyik szereplője, Dobby "emlékhelyén" a walesi Freshwater West tengerparton.

A 430 millió font értékű Greenlink interkonnektor egy 200 kilométeres tenger alatti vezetéken keresztül köti össze a brit és az ír villamosenergia-hálózatot, a dél-walesi Pembrokeshire-ből kiindulva. A vezeték szárazföldi csatlakozási pontja pontosan azon a tengerparton található, ahol a Harry Potter-filmekben Dobby, a házimanó utolsó jelenetét forgatták, és ahol a rajongók azóta kavicsokból emeltek emlékművet a fiktív karakternek.

Kvíz: Boldog szülinapot, Harry Potter! Vajon sikerül 10 ponttal ünnepelned kedvenc varázslódat? 1/10 kérdés Mi Harry Potter teljes neve? Harry James Potter Harry Remus Potter Harry Albus Potter Harry Sirius Potter Következő kérdés 2/10 kérdés Hány évesen tudta meg Harry, hogy varázsló? Tizenegy Kilenc Mindig is tudta Tizenkét Következő kérdés 3/10 kérdés Kitől kapta Harry a láthatatlanná tévő köpenyt első roxforti karácsonyán? Remus Lupintól Hagridtól Sirius Blacktől Albus Dumbledore-tól Következő kérdés 4/10 kérdés Szülei halála után milyen néven vált ismertté Harry a varázsvilágban? A Félvér Herceg A Sötét Kisúr A kis túlélő Villámarcú Harry Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt Harry első saját versenyseprűje? Tűzvillám Ezüstnyíl Nimbusz 2000 Nimbusz 2001 Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt Harry Potter első barátnője? Luna Lovegood Cho Chang Hermione Granger Ginny Weasley Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen alakot ölt Harry Potter patrónusa? Farkas Főnix Szarvas Sas Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik veszélyes sötét varázsigét tanulta meg Harry a Félvér Herceg jegyzetekkel teli bájitaltankönyvéből? Levicorpus Sectumsempra Langlock Muffliato Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen fából készült Harry varázspálcája? Magyalfából Tiszafából Fűzfából Galagonyából Következő kérdés 10/10 kérdés Kit kellett Harrynek hivatalosan kimentenie a tóból a Trimágus Tusa második próbáján? Hermione Grangert Ginny Weasley-t Neville Longbottomot Ron Weasley-t Eredmények

Simon Ludlam, az Etchea Energy alapítója és a projekt vezetője az Energy Revolution podcastben elmondta, hogy az eredeti tervek alapján a vezeték egyenesen áthaladt volna az emlékhelyen. Amikor egy BBC-interjúban nyilvánosságra hozták a tervezett nyomvonalat, az irodájukat elárasztották a felháborodott rajongók hívásai. Ludlam saját bevallása szerint korábban azt sem tudta, ki az a Dobby, és amikor munkatársa tájékoztatta a helyzetről, először nem értette, miért kellene elkerülniük egy kitalált regényszereplő szimbolikus sírját.

A tiltakozások végül eredményre vezettek, így a tervezők átdolgozták a nyomvonalat, amely így már messze elkerüli Dobby emlékhelyét. Ludlam szerint a módosítással minden érintett elégedett, a projekt pedig zavartalanul halad tovább. Érdekes csavar a történetben, hogy az új útvonal miatt a vezeték valódi bronzkori régészeti leletek közelében halad el. A pembrokeshire-i önkormányzat tervdokumentációja alapján az ásatások során egy i. e. 1700 és 1500 közé datálható, temetkezési célú bronzkori urnát találtak.

Dobby "emlékhelye" nem először került veszélybe. Még 2022-ben a National Trust egy közösségi egyeztetést követően engedélyezte a kavicssír megőrzését, ugyanakkor arra kérte a látogatókat, hogy ne hagyjanak a helyszínen zoknikat és egyéb ajándékokat, mivel a tengerpart természetvédelmi szempontból érzékeny terület.