Közel a mélypont: hamarosan leáll a hajózás ezen a folyószakaszon, a közlekedés és szállítás is megbénulhat Európában

Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat az áruszállítás a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán, ami gyakorlatilag kettéoszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat a BDB német belvízi hajózási szövetség vezetője szerint. Eközben történelmi mélypont közelében van több horvátországi folyó vízállása is.

A kevés csapadék miatt a Koblenz és Mainz között fekvő Kaubnál a Rajna folyó vízszintje a hét folyamán várhatóan először süllyedhet egyszámjegyű értékre - mondta el Jens Schwanen, a szervezet BDB (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt) ügyvezetője a Rheinische Post című lapnak. A hajózás szempontjából fontos mérőállomásnál mért vízállás a Rajna hajózhatóságának egyik meghatározó referenciaértéke. A folyó ezen a szakaszon különösen sekély, ezért ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló- és személyhajózást is érintené.

"Elvileg a Rajna ekkor már nem hajózható teljes hosszában, így kettéválik" - mondta Schwanen. A BDB szerint az egyik hajózási terület az amszterdami, rotterdami és antwerpeni kikötők, valamint Köln és a nyugat-németországi csatornahálózat közötti térség lenne, míg délebbre a Majna, a Mosel, a Neckar, valamint a Duna-Majna-csatorna mentén folytatódhatna a hajózás.

A Duna-Majna-csatorna fontos nemzetközi összeköttetés Délkelet-Európa és a Fekete-tenger felé.

Schwanen közölte, hogy a német közlekedési minisztériummal újabb válságtanácskozásokat terveznek. A közúti és vasúti szállítás fokozásának lehetőségeit már hétfőn megvitatják, szerdán pedig felülvizsgálják a közút-, vasút- és víziút-hálózaton tervezett építési munkálatokat. A hétvégén Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék már enyhítette a teherautó-forgalom korlátozásait az alacsony vízállás okozta szállítási fennakadások miatt.

Horvátországban is közel a mélypont

Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása, a Dráva és a Duna történelmi mélypont közelében van, az Orljava vízállása pedig mindössze három centiméter, és a következő napokban akár teljesen ki is száradhat - közölte a horvát meteorológiai és hidrológiai szolgálat (DHMZ).

A DHMZ legfrissebb jelentése szerint a Száva, a Kupa, a Duna, a Mura és a Dráva továbbra is a kisvizes tartományban van.

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A Dráva és a Duna vízállása megközelítette a történelmi mélypontot: a Dráván Eszéknél augusztus elején mínusz 192 centiméteres új negatív rekordot mértek, míg a Duna Batinánál augusztus 3-án mínusz 142 centiméterrel érte el az eddigi legalacsonyabb szintjét. Az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre a Dráván, amelyek elzárják a hajózóutat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre.

Különösen súlyos a helyzet az Orljaván, amelynek vízállása Pozsega közelében mindössze három centiméterre csökkent. Szakemberek szerint a folyó néhány napon belül teljesen kiszáradhat. A DHMZ előrejelzése szerint egyelőre nem várható jelentős változás: a Száva, a Kupa, a Duna és a Mura továbbra is a kisvizes tartományban maradhat, a Dráva vízállása pedig várhatóan stagnál.

A meteorológiai és hidrológiai szolgálat arra is figyelmeztetett, hogy a tartós csapadékhiány már a felszín alatti vízkészletekre is hatással van. A Duna Batinánál az év jelentős részében a hidrológiai aszály küszöbértéke alatt volt, miközben Horvátország középső, északi és keleti részén tovább csökken a talajvíz szintje, amely több helyen a korábban mért minimumokhoz közelít.