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Kilátás az Anghel Saligny-hídról,hajók és uszályok a Dunán, Cernavoda, Románia. 2017. május
Világ

Hatalmas a krízis a Dunán: uszályokat süllyesztenek el, hogy elkerüljék az atomerőmű leállását

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 8. 12:31

A rekordalacsony dunai vízállás miatt rendkívüli intézkedésre kényszerült Románia: több, kővel megrakott uszályt süllyesztenek el a folyó medrében, hogy elegendő hűtővizet biztosítsanak a cernavodai atomerőmű számára. A román kormány közben készenléti állapotot hirdetett, és szükség esetén már a nagy ipari fogyasztók áramellátásának korlátozását is lehetővé tette.

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Több, kővel megrakott uszályt süllyesztettek Romániában a Duna medrébe a cernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzemben tartása érdekében - közölte szombaton a News.ro hírportál. Az erős áramlások miatt több ízben elhalasztott műveletet pénteken kezdték meg a Cernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál.

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Szombat hajnalig két uszály ellenőrzött elárasztását fejezték be. A hatóságok ezáltal mesterséges víz alatti padkát emelnek a Bala-ág medrében, hogy több vizet tereljenek a másik ágra, az erőmű felé vezető Öreg-Dunába. A tervek szerint szombat délután újabb két uszályt süllyesztenek el.

A román kormány múlt héten készenléti állapotot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, pénteken pedig felhatalmazta a villamosenergia-hálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat.

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Címlapkép: Getty Images
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