A világszerte és Magyarországon is jól ismert, számos bestseller és megfilmesített regény szerzője születésnapján távozott.
Elképesztő figyelmeztetést adott ki Zelenszkij: váratlan helyről érkeznek katonák a háborúba, tömegesen ellepik a frontot
Volodimir Zelenszkij szerint akár ötvenezer észak-koreai katona is bekapcsolódhat az orosz–ukrán háborúba Moszkva oldalán. A fokozódó fenyegetés miatt az ukrán elnök mielőbbi, szoros katonai együttműködést sürget Dél-Koreával, elsősorban a légvédelem megerősítése érdekében - írja a Reuters.
A kijevi vezetés információi alapján már megszületett a döntés 30–50 ezer észak-koreai katona frontra küldéséről, ráadásul a távol-keleti diktatúrából származó rakétákat is találtak ukrán területen. Az ukrán államfő rámutatott arra, hogy Észak-Korea az Oroszországtól kapott felszerelések és engedélyek révén egyre értékesebb tapasztalatokat szerez a modern hadviselésben.
A helyzet ellensúlyozására Kijev felvette a kapcsolatot Szöullal. Az ukrán diplomaták jelenleg is keresik a megegyezés lehetőségeit, Ukrajna ugyanis elsősorban légvédelmi támogatást remél Dél-Koreától, de a dróntechnológia területén is nyitott a közös munkára.
Moszkva és Phenjan még 2024-ben fűzte szorosabbra a kapcsolatait. A becslések szerint az elmúlt két évben a phenjani rezsim mintegy 14 ezer katonát küldött a frontra az orosz erők támogatására. A beavatkozás veszteségeit jól mutatja, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető idén áprilisban már emlékművet avatott a háborúban elesett honfitársai tiszteletére.
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