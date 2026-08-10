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Kilőtték a nagyturányi medvét és két bocsát is: emberre támadt az anyaállat, súlyos árat fizetett érte
Kilőtték azt a medvét, amely vasárnap megtámadott egy embert az észak-szlovákiai Nagyturány (Turany) közelében - jelentette be közösségi médiaprofilján Filip Kuffa szlovák környezetvédelmi államtitkár hétfőn. "A nősténymedvét, amely Nagyturánynál megtépett egy embert, lelőtték" - jelentette be Filip Kuffa.
Az emberre támadó állatot két medvebocsával együtt hőkamerákkal felszerelt drónok segítségével találta meg a kutatócsapat - mondta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek Juraj Ziak, a barnamedvét felkutató Fatra akcióegység egyik tagja. Kifejtette: tekintettel arra, hogy az állat a közlekedési infrastruktúra közelében volt, és közvetlen veszélyt jelenthetett volna emberekre, a kutatócsapat a nősténymedvének és két bocsának azonnali kilövése mellett döntött.
A medve által megtámadott 42 éves férfit vasárnap este találták meg a D1-es autópálya nagyturányi kijáratánál. Az áldozat sürgős kórházi beavatkozásra szorult, súlyos mell- és fejsérülésekkel szállították a turócszentmártoni (Martin) kórházba.
Ezen a hétvégén két embert is ért medvetámadás Szlovákiában. A másik támadás a közép-szlovákiai Turócszentmártoni járásban lévő Valcsában (Valca) volt, ahol egy 55 éves kerékpározó férfira támadott medve egy olyan területen, ahol tábla jelezte, hogy belépni tilos. Bár a támadás után a sérült férfi saját lábán el tudott menni a helyszínről, később meg kellett műteni.
Szlovákiában elő-előfordulnak medvetámadások. Az idén nyáron már több is történt. A múlt hónapban az észak-szlovákiai Németporubában (Zavazná Poruba) támadott meg medve egy, a háza előtt dolgozó férfit, júniusban pedig a közeli Kisporubában (Liptovská Porúbka) egy nősténymedve támadt egy 41 éves férfira.
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