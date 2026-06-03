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Sokkoló: újabb százmilliókat költ az állam a magyar falu határában tornyosuló illegális gumitemetőre
HelloVidék

Sokkoló: újabb százmilliókat költ az állam a magyar falu határában tornyosuló illegális gumitemetőre

HelloVidék
2026. június 3. 10:15

Újabb 354 millió forintot fordít az állam a nagykölkedi illegális gumilerakó felszámolására. Bár az első ütemben már több mint kétezer tonna hulladékot elszállítottak, a helyszínen még mindig hatalmas mennyiségű használt gumi vár feldolgozásra. A most lezárult közbeszerzés nyertesének október végéig kell végeznie a következő több ezer tonnás tétel eltüntetésével.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Vas megyei Nagykölkeden évek óta komoly környezetvédelmi problémát jelent az illegálisan felhalmozott gumiabroncs-hulladék - de erről korábban itt írt a Pénzcentrum. A lerakó felszámolását végül állami beavatkozással kezdték meg, miután a hulladék mennyisége és a terület állapota országos figyelmet kapott. A Vaol beszámolója szerint az első közbeszerzési eljárást a Zala-Müllex Kft. nyerte meg még idén tavasszal, mintegy 355 millió forintos ajánlattal. A cég azóta befejezte a szerződésben vállalt munkát, amelynek során 2250 tonna gumihulladékot szállítottak el a telepről.

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A vállalat ügyvezetője, Bauer Arnold elmondta, hogy az elszállított hulladék mintegy 95 százalékát sikerült újrahasznosítani. Ennek egy részéből gumigranulátum készült, amelyet például rezgéscsillapító termékek gyártásához használnak fel, míg a másik részét energetikai célokra, erőművekben hasznosítják. A maradék, törmelékkel és egyéb anyagokkal kevert hulladékot engedéllyel rendelkező lerakókban helyezték el.

A probléma azonban messze nem oldódott meg

Az eredetileg becsült 6 ezer tonnás mennyiségről időközben kiderült, hogy a nagykölkedi telepen valójában akár 14-15 ezer tonna gumiabroncs-hulladék is felhalmozódhatott. Most újabb közbeszerzési eljárás zárult le, amelynek keretösszege szintén 355 millió forint volt. A munkát a marcali székhelyű GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt. nyerte el. A vállalat legalább 4800 tonna gumihulladék elszállítását és kezelését vállalta. A cég számára nem ismeretlen terület a gumiabroncsok újrahasznosítása: marcali üzemükben gumiőrleményt és különféle gumilapokat állítanak elő a feldolgozott alapanyagból.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a második ütem munkálatai hamarosan megkezdődnek. A szerződés szerint a hulladék elszállításával és ártalmatlanításával legkésőbb 2026. október 31-ig kell végezni.

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A térségben nem Nagykölked az egyetlen település, ahol problémát okoz az illegálisan felhalmozott gumiabroncs-hulladék. Korábban Sorkifaludon is hasonló környezetvédelmi gondok miatt kellett intézkedni, így a mostani projektet sokan precedensértékűnek tartják a hasonló lerakók felszámolása szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
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