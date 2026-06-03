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Árulja otthonát a legendás viszkis rabló, Ambrus Attila: kiderült az igazság, szomorú ügy áll a háttérben

Pénzcentrum
2026. június 3. 09:45

Tizennégy évnyi együttélés és két közös gyermek után válik Ambrus Attila és nála húsz évvel fiatalabb felesége, Réka. A házaspár már külön is költözött, a búbánatvölgyi közös családi házukat pedig eladásra hirdették meg.

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A közeli ismerősök beszámolói alapján a szakítás váratlanul érte a környezetüket, hiszen sokáig kifejezetten összetartó, harmonikus párként éltek a köztudatban. Réka azóta már visszaköltözött Bajára, a korábbi közös, 120 négyzetméteres otthonuk hirdetése pedig megjelent az egyik legnagyobb ingatlanportálon, amelyet a feleség a saját közösségi oldalán is megosztott. A különválás okairól a felek egyelőre nem kívántak nyilatkozni - írja a Blikk.

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A Pénzcentrumnak adott interjújában Ambrus Attila eleveníti fel néhány emlékét, miközben jelen vállalkozásáról, életéről is mesél.

A Viszkisként ismertté vált, ma már keramikusként dolgozó férfi és felesége 2012-ben ismerkedtek meg egymással. A húszesztendős korkülönbség ellenére komoly kapcsolat alakult ki közöttük, amelyet 2015-ben egy különleges, ősmagyar sámánszertartás keretében, vérszerződéssel pecsételtek meg.

Házasságukból két gyermek született, Anna 2019-ben, míg Magor 2021-ben jött a világra. Bár a korábbi nyilatkozatok szerint a gyermekek érkezése még inkább megerősítette a családi békét, a jelek szerint a kapcsolatuk mostanra végérvényesen zátonyra futott.
Címlapkép: Getty Images
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