Közelkép a reptéren álló nőről, aki jegyekkel a kezében és a kiskutyájával áll a reptéren.
Újabb problémát hozott a briteknek a Brexit: minden utazásnál vagyonokat kell fizetniük kisállataik miatt

Pénzcentrum
2026. április 23. 19:43

Április 22-étől az Egyesült Királyságban élő állattartók már nem használhatják az uniós kisállatútlevelet, ha kedvencükkel az Európai Unió területére szeretnének utazni. Az új szabályozás miatt minden egyes utazáshoz külön állategészségügyi bizonyítványt kell beszerezniük. Ez a változás jelentős többletköltséget jelent a gazdiknak, ráadásul sokan csak az utolsó pillanatban értesültek a szigorításról - írta a BBC.

Az új uniós előírások értelmében az EU-s kisállatútlevelet kizárólag az Európai Unió lakosai használhatják, így a briteknek korábban kiállított okmányok is érvényüket vesztették. Azoknak a szigetországban élő állattartóknak, akik kutyájukkal, macskájukkal vagy görényükkel utaznának az EU-ba, mostantól minden alkalommal állategészségügyi bizonyítványt kell kiváltaniuk. Ez a folyamat egy friss állatorvosi vizsgálatot, valamint egy új veszettség elleni oltást is magában foglal.

A felmerülő költségek ráadásul gyorsan összeadódnak. Az állategészségügyi bizonyítvány kiállítása kutyánként mintegy 80 fontba kerül a veszettség elleni oltás miatt, amit egy 155 fontos adminisztrációs díj is terhel. 

A szigorítás a vakvezető és segítő kutyák gazdáit is súlyosan érinti. A Guide Dogs for the Blind szervezet közleményében hangsúlyozta: az új szabályok is rávilágítanak arra, hogy az Egyesült Királyságnak mielőbb vissza kellene csatlakoznia a kisállatútlevél-rendszerhez. Kiemelték, hogy az állategészségügyi bizonyítványok folyamatos beszerzésével járó magas költségek és az adminisztrációs terhek sok látássérült gazdát akadályoznak a munkavégzésben, valamint az önálló utazásban.

Az állattartók jelentős része arról számolt be, hogy csak napokkal a szabályváltozás életbe lépése előtt szerzett tudomást az új előírásokról, miközben a nyaralásukat már régen kifizették. A brit Állat- és Növényegészségügyi Hivatal (APHA) azt javasolja az érintetteknek, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak a hivatalos kormányzati weboldalon, és alaposan ellenőrizzék a célország beutazási szabályait.
