Ki nem találod, melyik ország csatlakozna az Európai Unióhoz! Erre aztán tényleg senki nem számított

Sadiq Khan, London munkáspárti főpolgármestere arra szólította fel saját pártját, hogy a következő választásokon az Európai Unióba, valamint a vámunióba és az egységes piacra való visszatérés ígéretével kampányoljon. Bár a hivatalos brit kormányzati álláspont továbbra is elutasítja a visszalépést, egyre több vezető politikus és gazdasági elemző figyelmeztet a brexit okozta súlyos és tartós károkra.

Egy tavalyi tárgyalás Starmer és Ursula von der Leyen között sajtóértesülések szerint arról szólt, hogy előkészítsék Nagy-Britannia visszalépését az Európai Unióba. Igaz, az egyre erősebb ellenzéki Reform Párt vezetője, Nigel Farage pedig továbbra is markáns EU-kritikus álláspontot képvisel.

Most Sadiq Khan polgármester szólalt meg:

A londoni városvezető szerint az újbóli uniós csatlakozás elkerülhetetlen. Felvetette, hogy ehhez talán újabb népszavazásra sem lenne feltétlenül szükség.

Úgy véli, a kormánynak legkésőbb a 2029-ben esedékes választások előtt újra kellene csatlakoznia legalább az európai vámunióhoz és az egységes piachoz. Érvelése szerint a kilépés óta mindennapossá váltak a gazdasági, társadalmi és kulturális károk.

Ezzel párhuzamosan visszaestek a Nagy-Britanniába irányuló beruházások, valamint az uniós piacokra szánt brit export is. Khan különösen aggasztónak tartja az elvándorlást: 2019 óta tömegesen távoznak az uniós állampolgárok a brit fővárosból, számuk mintegy 140 ezerrel csökkent.

Bár a Downing Street hivatalosan többször is egyértelművé tette, hogy nem kívánnak visszatérni a vámunióba és az egységes piacra, a közelmúltban maga Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök is éles kritikával illette a brexitet. A kormányfő szerint a 2016-os döntést üres ígérgetések szülték. Teljesen tévesnek bizonyult ugyanis az az elképzelés, miszerint a kilépés majd minden brit problémát megoldana.

A kérdés továbbra is mélyen megosztja a brit politikai palettát. A Konzervatív Párt és a Nigel Farage vezette Reform UK hallani sem akar a közeledésről. Ezzel szemben a Zöldek katasztrófának nevezik a kilépést, a Liberális Demokraták pedig a gazdaság megmentése érdekében kifejezetten sürgetik a vámuniós csatlakozást.

A brexit okozta gazdasági veszteségeket a politikai oldalaktól független adatok is alátámasztják. John Major korábbi konzervatív miniszterelnök is elismerte, hogy a kilépés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Számításai szerint a brexit évente 100 milliárd font kiesést okoz az EU-val folytatott kereskedelemben, emellett 40 milliárd fonttal csökkenti a brit költségvetés bevételeit. Major, bár a közeljövőben nem tartja reálisnak az újracsatlakozást, az európai kapcsolatok mielőbbi újjáépítését szorgalmazza.

Ezt a borúlátó képet erősíti a brit kormány számára hivatalos makrogazdasági előrejelzéseket készítő Költségvetési Felelősség Hivatala (OBR) is. A szervezet jelentése szerint a brit GDP hosszú távon nagyjából 4 százalékkal lesz alacsonyabb amiatt, hogy az ország már nem teljes jogú tagja az Európai Uniónak.