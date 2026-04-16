Szóba sem akartak állni Benjamin Netanjahuval: a háttérben mégis meglépték a lehetetlent Trumpék

Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Az amerikai elnök közlése alapján a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint csütörtök délután 5 órakor, helyi idő szerint éjfélkor lép életbe.

Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodás célja egy hosszabb távú békemegállapodás előkészítése a két közel-keleti ország között. Hozzátette, utasította JD Vance alelnököt, Marco Rubio külügyminisztert és Dan Caine vezérkari főnököt, hogy működjenek együtt a felekkel a tartós béke előmozdítása érdekében.

Az amerikai elnök arra is emlékeztetett, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos diplomáciai tárgyalást Izrael és Libanon képviselői. A megbeszélésen a két ország nagykövetei mellett Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vett közvetítőként.

A fejlemények előzménye, hogy csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Rubióval, és közölte: nem kíván közvetlen tárgyalást folytatni Benjamin Netanjahuval. Ezt követően jelentette be Trump, hogy a háttéregyeztetések eredményeként mégis sikerült megállapodást elérni a fegyvernyugvásról.

A tűzszünet bejelentése azért is jelentős, mert az izraeli hadsereg az elmúlt hetekben fokozott intenzitású hadműveleteket hajtott végre Dél-Libanonban a Hezbollah ellen, miközben párhuzamosan Iránnal szemben is katonai műveleteket folytatott.