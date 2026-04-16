2026. április 16. csütörtök Csongor
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Világ

Szóba sem akartak állni Benjamin Netanjahuval: a háttérben mégis meglépték a lehetetlent Trumpék

Pénzcentrum
2026. április 16. 18:45

Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Az amerikai elnök közlése alapján a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint csütörtök délután 5 órakor, helyi idő szerint éjfélkor lép életbe.

Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodás célja egy hosszabb távú békemegállapodás előkészítése a két közel-keleti ország között. Hozzátette, utasította JD Vance alelnököt, Marco Rubio külügyminisztert és Dan Caine vezérkari főnököt, hogy működjenek együtt a felekkel a tartós béke előmozdítása érdekében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök arra is emlékeztetett, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos diplomáciai tárgyalást Izrael és Libanon képviselői. A megbeszélésen a két ország nagykövetei mellett Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vett közvetítőként.

A fejlemények előzménye, hogy csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Rubióval, és közölte: nem kíván közvetlen tárgyalást folytatni Benjamin Netanjahuval. Ezt követően jelentette be Trump, hogy a háttéregyeztetések eredményeként mégis sikerült megállapodást elérni a fegyvernyugvásról.

A tűzszünet bejelentése azért is jelentős, mert az izraeli hadsereg az elmúlt hetekben fokozott intenzitású hadműveleteket hajtott végre Dél-Libanonban a Hezbollah ellen, miközben párhuzamosan Iránnal szemben is katonai műveleteket folytatott.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elszámolási periódus
az az (általában havi) időszak, amelyben a bank a bankszámlahasználatot egy kivonaton jelzi vissza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
