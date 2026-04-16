Pete Hegseth amerikai hdügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket.
Szóba sem akartak állni Benjamin Netanjahuval: a háttérben mégis meglépték a lehetetlent Trumpék
Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Az amerikai elnök közlése alapján a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint csütörtök délután 5 órakor, helyi idő szerint éjfélkor lép életbe.
Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodás célja egy hosszabb távú békemegállapodás előkészítése a két közel-keleti ország között. Hozzátette, utasította JD Vance alelnököt, Marco Rubio külügyminisztert és Dan Caine vezérkari főnököt, hogy működjenek együtt a felekkel a tartós béke előmozdítása érdekében.
Az amerikai elnök arra is emlékeztetett, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos diplomáciai tárgyalást Izrael és Libanon képviselői. A megbeszélésen a két ország nagykövetei mellett Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vett közvetítőként.
A fejlemények előzménye, hogy csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Rubióval, és közölte: nem kíván közvetlen tárgyalást folytatni Benjamin Netanjahuval. Ezt követően jelentette be Trump, hogy a háttéregyeztetések eredményeként mégis sikerült megállapodást elérni a fegyvernyugvásról.
A tűzszünet bejelentése azért is jelentős, mert az izraeli hadsereg az elmúlt hetekben fokozott intenzitású hadműveleteket hajtott végre Dél-Libanonban a Hezbollah ellen, miközben párhuzamosan Iránnal szemben is katonai műveleteket folytatott.
Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság.
Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre
A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal.
Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra számít, hogy a frissen megválasztott új magyar kormány gyökeresen változtat az eddigi külpolitikáján.
Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen
A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.
A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit.
Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi
A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.
Szergej Lavrov egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről.
Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben
Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
Április 23-án és 24-én Cipruson tartják az uniós állam- és kormányfők informális csúcstalálkozóját.
Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői.
Donald Trump amerikai elnök úgy véli, hogy Magyar Péter, a választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt vezetője jó munkát fog végezni.
Rendkívüli bejelentést tett Oroszország Paks II-ről: ez a függvénye annak, hogy a Tisza-kormány alatt is folytatódik-e a projekt
A szakértő az MK.ru orosz hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai megbízhatóan működnek ugyan, de idővel elkerülhetetlen lesz a leállításuk.
Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre.
Videó: McDonald's-os kaját rendelt Trump a Fehér Házba, majd a futár jelenlétében válaszolt geopolitikai kérdésekre
A szokatlan jelenet egy feszült geopolitikai időszak közepén játszódott le.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
Egy friss statisztikákra épülő lista szerint 2025-ben néhány kulcsország és régió dominálja a fegyverimportot.
Magyar Péter rendkívül túlárazottnak tartja a beruházást, és a szerződések felülvizsgálatát ígéri, az orosz vezetés visszafogott optimizmussal tekint a jövőbe
