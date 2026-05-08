2026. május 8. péntek Mihály
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rosztov-on-Don, Oroszország: Az orosz hadsereg katonái Rosztov-na-Don központjában, katonai parádé próbájára készülve. A BTR-80 páncélozott szállító harckocsit először a szovjet-afgán háborúban vetették be. Jelenleg több mint 40 ország
Világ

Vlagyimir Putyin elképesztő fenyegetést tett közzé: brutális rakétacsapás érheti Ukrajna fővárosát a támadások után

Pénzcentrum
2026. május 8. 18:14

Oroszország és Ukrajna kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolja egymást, miközben mindkét fél saját fegyvernyugvást hirdetett a második világháborús győzelem napja alkalmából. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Európai Tanács elnöke tárgyalási lehetőséget lát Moszkvával. Az Egyesült Államok pedig továbbra is kész közvetíteni, de egyelőre nem született áttörés.

Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet a győzelem napi ünnepségek miatt. Kijev ezzel szemben egy május 6-án kezdődő, határozatlan idejű fegyvernyugvásra szólított fel korábban. A gyakorlatban azonban egyik fél sem tartotta be a saját vállalását. Az orosz védelmi minisztérium péntek reggel 1365 ukrán tűzszünet-sértésről számolt be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezek között 153 tüzérségi támadás és 887 dróncsapás volt. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere közölte, hogy a tűzszünet első két órájában mintegy húsz drónt lőttek le a főváros közelében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont arról írt a Telegramon, hogy az első néhány órában több mint 140 támadás érte az ukrán állásokat, és több mint 850 dróncsapást regisztráltak. Zelenszkij szerint orosz részről "még kísérletet sem tettek a tüzelés beszüntetésére".

Az orosz védelmi tárca "szimmetrikus válaszlépéssel" fenyegetőzött a tűzszünet megsértése miatt. Kilátásba helyezték, hogy tömeges rakétacsapást mérnek Kijev belvárosára, amennyiben Moszkvát támadás éri. A külföldi diplomatákat felszólították, hogy május 9. előtt hagyják el az ukrán fővárost. Dél-Oroszországban tizenhárom repülőtér függesztette fel a működését a dróntámadások miatt. Ipari létesítményeket is találat ért a permi, a jaroszlavli és a rosztovi régióban, valamint a csecsen fővárosban, Groznijban - írta meg a BBC.

A moszkvai Vörös téren tartott katonai parádén – csaknem két évtizede először – nem vonultattak fel nehézfegyverzetet. A fővárosban fokozott biztonsági készültséget rendeltek el az esetleges ukrán támadásoktól tartva. Biztonsági okokból korlátozták a mobilinternet-hozzáférést Moszkvában és Szentpéterváron. Az ünnepségen a külföldi vezetők közül csupán Fehéroroszország, Malajzia és Laosz államfői vettek részt. Ez éles kontrasztot mutat a korábbi évek nagyszabású nemzetközi részvételével.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

António Costa, az Európai Tanács elnöke a Financial Timesnak adott interjújában úgy nyilatkozott, lehetőséget lát arra, hogy az EU tárgyalásokat kezdjen Oroszországgal a háború lezárásáról. Hozzátette, hogy ehhez Zelenszkij támogatását is bírják. Costa hangsúlyozta, hogy Európa nem változtathatja meg a földrajzi elhelyezkedését. Oroszország a szomszédja marad, így párbeszédet kell folytatnia vele a kontinens biztonsági rendszeréről. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője válaszul közölte, hogy Moszkva nyitott a párbeszédre, de "ilyen kapcsolatfelvételt nem fog kezdeményezni". Marco Rubio amerikai külügyminiszter olaszországi látogatása során megerősítette, hogy Washington továbbra is kész közvetíteni. Ugyanakkor jelezte, hogy nem kívánnak időt vesztegetni, ha nem mutatkozik előrelépés.

Eközben az ukrán katasztrófavédelem hatalmas erdőtűzzel küzd a csernobili tiltott övezetben. Az erős szél, a száraz időjárás és a konfliktus során telepített aknák egyaránt nehezítik az oltást. A lángok már mintegy 11 négyzetkilométerre terjedtek ki. A hatóságok közlése szerint a tűz közelében mért sugárzási szint egyelőre a normális tartományon belül maradt.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #tűzszünet #kreml #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
9 perce
Nagy orosz kamu zajlik itt ! Ukrajna sohasem bombázna fegyvertelen katonákat egy II. világháborús díszszemlén ! Más kérdés, ha a front közelében gyakorlatoznak vagy tanácskoznak a tovarisok ! Az oroszok ellenben monden további nélkül bombáznak bármit egy másik országban, aztán letagadják.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:46
18:31
18:25
18:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 8.
Mi történne, ha mindenki elzárná az olajcsapokat: mennyi idő alatt dőlne romba a világ?!
2026. május 8.
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
2026. május 8.
Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
1 hete
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
3
6 napja
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
4
3 napja
Gigantikus robbanás végzett a munkásokkal a gigagyárban: robotokkal kutatnak a túlélők után, hajszálon múlt a még nagyobb katasztrófa
5
1 hete
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 18:00
Kvíz: Mennyit tudsz a legendás természetfilmes, Sir David Attenborough életéről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 16:01
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
Agrárszektor  |  2026. május 8. 18:28
Közeleg a járvány Magyarország felé? Szörnyű kór jelent meg Romániában
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm