Váratlan fordulat Putyin legfontosabb ünnepén: 2007 óta nem történt ilyen Oroszországban

Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint a 2026. május 9-i moszkvai győzelem napi díszszemlén nem vonultatnak fel szárazföldi haditechnikát. A döntést a harctéri helyzetre hivatkozva hozták meg. A Vörös téren tartott eseményről a katonai járművek mellett több hagyományos alakulat is hiányozni fog. A légierő azonban képviselteti magát a parádén – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz védelmi minisztérium hivatalos tájékoztatása megerősítette a katonai bloggerek hetek óta terjedő értesüléseit, miszerint az orosz katonai parádét idén korlátozott formában és a megszokottnál rövidebb ideig tartják meg.

A Telegramon közzétett közleményből kiderül, hogy a gépesített oszlopokon kívül a különböző katonai iskolák növendékei és a kadétalakulatok is távol maradnak az eseménytől.

Legutóbb 2007-ben volt példa arra, hogy nehézfegyverzet és harcjárművek nélkül rendezték meg a moszkvai ünnepséget.

A május 9-i Győzelem napja a náci Németország felett aratott diadalt ünnepli. Ez az orosz nemzeti identitás és az ország erejének legfontosabb szimbóluma. Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált. Az esemény hagyományosan nagyszabású erődemonstrációként szolgál.