2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét! ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szovjet győzelem napja a náci Németország második világháborúban (a Szovjetunióban és néhány posztszovjet államban Nagy Honvédő Háborúként is ismert) bekövetkezett kapitulációját jelzi a Szovjetunió előtt. Először a Szovjetunió tizen
Világ

Váratlan fordulat Putyin legfontosabb ünnepén: 2007 óta nem történt ilyen Oroszországban

Pénzcentrum
2026. április 29. 09:52

Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint a 2026. május 9-i moszkvai győzelem napi díszszemlén nem vonultatnak fel szárazföldi haditechnikát. A döntést a harctéri helyzetre hivatkozva hozták meg. A Vörös téren tartott eseményről a katonai járművek mellett több hagyományos alakulat is hiányozni fog. A légierő azonban képviselteti magát a parádén – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz védelmi minisztérium hivatalos tájékoztatása megerősítette a katonai bloggerek hetek óta terjedő értesüléseit, miszerint az orosz katonai parádét idén korlátozott formában és a megszokottnál rövidebb ideig tartják meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Telegramon közzétett közleményből kiderül, hogy a gépesített oszlopokon kívül a különböző katonai iskolák növendékei és a kadétalakulatok is távol maradnak az eseménytől.

Legutóbb 2007-ben volt példa arra, hogy nehézfegyverzet és harcjárművek nélkül rendezték meg a moszkvai ünnepséget.

A május 9-i Győzelem napja a náci Németország felett aratott diadalt ünnepli. Ez az orosz nemzeti identitás és az ország erejének legfontosabb szimbóluma. Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált. Az esemény hagyományosan nagyszabású erődemonstrációként szolgál.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #politika #hadsereg #vlagyimir putyin #nemzeti ünnep #háború #orosz-ukrán háború #moszkva #2026 #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:44
10:31
10:15
10:07
09:52
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:31
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:07
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
Agrárszektor  |  2026. április 29. 10:32
Kiderült az ukrán gazdák trükkje: tömegével állnak át erre a növényre
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!