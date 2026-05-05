Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban
Egyre több család választja Törökországot és Egyiptomot nyaralásra. Az INVIA adatai szerint mindkét ország esetében 3 százalékponttal nőtt a családi foglalások aránya egy év alatt.
A rangsor nem változott. 2026-ban a családok leggyakrabban Törökországba utaznak, ezt Görögország, Egyiptom és Spanyolország követi. A döntések mögött egyértelmű okok állnak. A családok elsősorban a kényelmet, a biztonságot és az átlátható költségeket keresik.
Az all inclusive csomagok ezért egyre népszerűbbek. Az étkezések, italok és számos szolgáltatás egy fix árban szerepel, így könnyebb tervezni a költségvetést.
Törökország különösen erős ebben. Az ötcsillagos all inclusive ajánlatok már tavasszal 120–130 ezer forinttól elérhetők voltak fejenként egy hétre, májusban pedig nagyjából 165 ezer forinttól indultak. Törökország előnyét a széles kínálat adja. A családbarát hotelek, a nagy szobák, az aquaparkok és a szervezett programok miatt sokan választják. Egyiptom gyorsan erősödik. A Vörös-tenger partján egész évben megbízható az időjárás, a szállodák színvonala stabil, az árak kedvezőek.
Nem csak az ár számít
A szervezett utazások iránti kereslet is nő. Az utazásszervezők által kínált csomagoknál egyértelmű a felelősség, és probléma esetén segítséget nyújtanak. Ez a biztonság sok családnál fontosabb lett, mint az önálló szervezésből adódó esetleges megtakarítás.
A kisgyermekes családok egyre gyakrabban választják a tavaszi és kora nyári időszakot. Ilyenkor már jó az idő, de nincs akkora hőség, mint a nyári csúcsidőszakban. Kevesebb a turista, az árak is kedvezőbbek, és a programokhoz sem kell hosszú szervezés.
A közép-kelet-európai régióban is hasonló a kép. A családok olyan úti célokat keresnek, ahol egyszerű az utazás, biztos a jó idő és rendelkezésre áll a családbarát infrastruktúra.
