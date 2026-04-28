Az európai légiközlekedési szektort a kerozinellátás bizonytalansága és az iráni háború miatti költségemelkedés terheli.
Újabb háború, újabb brutális extraprofit: óriásit kaszált az energiaóriás az olajárak kilövésén
A BP első negyedéves nyeresége a várakozásokat felülmúlva több mint kétszeresére nőtt, miután az iráni háború kitörését követően az olajárak meredeken emelkedtek. Az energiaóriás 3,2 milliárd dolláros profitról számolt be, amelynek motorja az olajkereskedelmi üzletág "kivételes" teljesítménye volt - közölte a BBC.
A január és március közötti eredmény jóval meghaladta az egy évvel korábbi, 1,38 milliárd dolláros nyereséget. Az olajárak heves kilengéseket mutattak azóta, hogy az amerikai–izraeli–iráni konfliktus következtében gyakorlatilag lezárták a Hormuzi-szorost. Ezen a kulcsfontosságú útvonalon halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának (LNG) mintegy 20 százaléka. A Brent nyersolaj hordónkénti ára a konfliktus előtti 73 dollárról átmenetileg 120 dollár közelébe ugrott, jelenleg pedig nagyjából 110 dollár körül mozog. Az áringadozás jellemzően megnöveli a vételi és eladási árak közötti árrést, ami a kereskedők számára jelentős extra hasznot biztosít.
Az olajkereskedelmi egységet is magában foglaló üzletág nyeresége 2,5 milliárd dollárra ugrott a tavalyi 103 millió dollárról. Ezzel szemben a kitermelési tevékenység stagnált. A vállalat ráadásul a közel-keleti zavarok miatt a második negyedévre alacsonyabb kitermelési volument prognosztizál.
Ez az első negyedéves beszámoló, amelyet a vállalat Meg O'Neill új vezérigazgató irányítása alatt tett közzé, aki április elején vette át a posztot elődjétől, Murray Auchinclosstól. O'Neill kiemelte, hogy a BP a kormányokkal és az ügyfelekkel együttműködve az üzemanyag-ellátás folyamatosságának fenntartásán dolgozik.
A környezetvédő szervezetek élesen bírálták a közzétett eredményeket. A Friends of the Earth képviselője párhuzamot vont a 2022-es, ukrajnai inváziót követő helyzettel. Rámutatott, hogy a fosszilis energiahordozókkal foglalkozó cégek ismét a globális instabilitásból húznak hasznot, miközben az emelkedő energiaárak az átlagembereket sújtják. A szervezet a megújuló energiaforrásokba irányuló beruházások felgyorsítását és az energiahatékonysági programok támogatását sürgette.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy az Egyesült Királyságban 2022-ben bevezetett extraprofitadó kizárólag a brit területen végzett kitermelésből származó nyereségre vonatkozik, így a BP olajkereskedelmi bevételeire ez egyáltalán nem terjed ki.
