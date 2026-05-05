Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni
Egy eldugott, csak hajóval megközelíthető fülöp-szigeteki partszakasz lett a világ legjobb strandja – legalábbis a The World’s 50 Best Beaches idei listája szerint. Az élre került Entalula Beach nemcsak természeti szépségével, hanem ritka nyugalmával is kitűnik, miközben a rangsor ismét rámutat arra is, hogy az ilyen válogatások pillanatok alatt a globális turizmus fókuszába emelhetnek korábban kevésbé ismert helyszíneket.
Az utazási toplisták ma már nemcsak inspirálnak, hanem trendeket is diktálnak: egy-egy rangos válogatás könnyedén új kedvenceket emelhet a reflektorfénybe, és akár egyetlen szezon alatt is felrajzolhatja a következő „kötelező” úti célokat.
A Travel + Leisure beszámolója szerint elkészült a The World’s 50 Best Beaches idei listája, amelynek élére a Fülöp-szigeteken található Entalula Beach került. A strandot lenyűgöző mészkősziklái, kristálytiszta vize és természetes pálmafái miatt tartják különlegesnek, ráadásul nem zsúfolt, mivel csak hajóval közelíthető meg. A szakértők szerint a part különlegessége a nyugalom és az érintetlenség ritka kombinációja. A környék 33 búvárhelyet is kínál, köztük hajóroncsokat és korallzátonyokat.
Entalula tavaly a világ második legjobb strandja lett, Ázsiában pedig az első. A második helyre idén a görögországi Kefalónián található Fteri Beach került, amely egy eldugott öbölben fekszik, türkizkék vízzel. A harmadik helyet az ausztráliai Wharton Beach szerezte meg, amely távoli fekvésével, fehér homokjával és szörfösök körében népszerű hullámaival tűnik ki.
A világ 10 legjobb strandja a The World’s 50 Best Beaches listája szerint:
- Entalula Beach El Nido, Fülöp-szigetek
- Fteri Beach Kefalónia, Görögország
- Wharton Beach Esperance, Ausztrália
- Nosy Iranja; Nosy Be, Madagaszkár
- East Beach Vomo-sziget, Fidzsi-szigetek
- Shoal Bay East Shoal Bay, Anguilla
- Dhigurah Alif Dhaal-atoll, Maldív-szigetek
- Playa Balandra La Paz, Mexikó
- Koh Rong Sihanoukville, Kambodzsa
- Donald Duck Bay Similan-szigetek, Thaiföld
Érdemes a toplistára kerülni
Az ilyen toplisták ma már jóval többet jelentenek egyszerű inspirációnál: konkrétan képesek „feltenni a térképre” egy-egy helyet, és rövid idő alatt globális kedvenccé emelni. A The World’s 50 Best Beaches-hez hasonló válogatások mögött komoly médiavisszhang és algoritmikus erősítés áll, így amit kiemelnek, oda hirtelen tömegek kezdenek el utazni. Egy friss kutatás ezt már a digitális overtourism jelenségéhez köti: amikor rangsorok, ajánlók és online tartalmak ugyanazokat a desztinációkat erősítik fel, látványosan megnő a látogatószám, ami hosszabb távon a túlterheltség kockázatát is magában hordozza
