Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni

Egy eldugott, csak hajóval megközelíthető fülöp-szigeteki partszakasz lett a világ legjobb strandja – legalábbis a The World’s 50 Best Beaches idei listája szerint. Az élre került Entalula Beach nemcsak természeti szépségével, hanem ritka nyugalmával is kitűnik, miközben a rangsor ismét rámutat arra is, hogy az ilyen válogatások pillanatok alatt a globális turizmus fókuszába emelhetnek korábban kevésbé ismert helyszíneket.

Az utazási toplisták ma már nemcsak inspirálnak, hanem trendeket is diktálnak: egy-egy rangos válogatás könnyedén új kedvenceket emelhet a reflektorfénybe, és akár egyetlen szezon alatt is felrajzolhatja a következő „kötelező” úti célokat.

A Travel + Leisure beszámolója szerint elkészült a The World’s 50 Best Beaches idei listája, amelynek élére a Fülöp-szigeteken található Entalula Beach került. A strandot lenyűgöző mészkősziklái, kristálytiszta vize és természetes pálmafái miatt tartják különlegesnek, ráadásul nem zsúfolt, mivel csak hajóval közelíthető meg. A szakértők szerint a part különlegessége a nyugalom és az érintetlenség ritka kombinációja. A környék 33 búvárhelyet is kínál, köztük hajóroncsokat és korallzátonyokat.

Entalula tavaly a világ második legjobb strandja lett, Ázsiában pedig az első. A második helyre idén a görögországi Kefalónián található Fteri Beach került, amely egy eldugott öbölben fekszik, türkizkék vízzel. A harmadik helyet az ausztráliai Wharton Beach szerezte meg, amely távoli fekvésével, fehér homokjával és szörfösök körében népszerű hullámaival tűnik ki.

A világ 10 legjobb strandja a The World’s 50 Best Beaches listája szerint:

Entalula Beach El Nido, Fülöp-szigetek Fteri Beach Kefalónia, Görögország Wharton Beach Esperance, Ausztrália Nosy Iranja; Nosy Be, Madagaszkár East Beach Vomo-sziget, Fidzsi-szigetek Shoal Bay East Shoal Bay, Anguilla Dhigurah Alif Dhaal-atoll, Maldív-szigetek Playa Balandra La Paz, Mexikó Koh Rong Sihanoukville, Kambodzsa Donald Duck Bay Similan-szigetek, Thaiföld



Érdemes a toplistára kerülni

Az ilyen toplisták ma már jóval többet jelentenek egyszerű inspirációnál: konkrétan képesek „feltenni a térképre” egy-egy helyet, és rövid idő alatt globális kedvenccé emelni. A The World’s 50 Best Beaches-hez hasonló válogatások mögött komoly médiavisszhang és algoritmikus erősítés áll, így amit kiemelnek, oda hirtelen tömegek kezdenek el utazni. Egy friss kutatás ezt már a digitális overtourism jelenségéhez köti: amikor rangsorok, ajánlók és online tartalmak ugyanazokat a desztinációkat erősítik fel, látványosan megnő a látogatószám, ami hosszabb távon a túlterheltség kockázatát is magában hordozza