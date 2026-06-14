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Veszélyes hőség a világbajnokság nyitónapján: tömegesen lettek rosszul a szurkolók az Egyesült Államokban
Több tucat szurkolót kellett ellátni hőguta miatt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitónapján, a houstoni FIFA Fan Festivalon. A 32 fokos hőség miatt a város azonnal extra hűtőpontokat létesített, a nemzetközi szövetség (FIFA) pedig a játékosok védelmében kötelező ivószüneteket rendelt el a mérkőzéseken.
A houstoni szurkolói zónában tapasztalható rendkívüli meleg komoly kihívást jelentett a látogatóknak. A nyitónapon regisztrált 110 egészségügyi eset közül 22 egyértelműen a hőségre volt visszavezethető. A helyzetre reagálva a városvezetés azonnal további párahűtő állomásokat, klimatizált pihenőhelyeket és ivóvíz-utántöltő pontokat alakított ki a helyszínen. Ryan Walsh, a helyi sporthatóság vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egészségügyi ellátórendszer jól bírja a terhelést, és a kapacitások sem merültek ki. A szakemberek kiemelték, hogy a kihelyezett párahűtő berendezések célja a hőérzet javítása anélkül, hogy a szurkolók ruházata teljesen átázna - közölte a szeretlekmagyarorszag.hu.
A szurkolók maguk is igyekeznek tudatosan védekezni a tikkasztó időjárás ellen. Sokan újratölthető kulacsokkal, sportitalokkal és kisméretű esernyőkkel érkeztek a helyszínre, a forró műfűre pedig törölközőket terítenek, ha le akarnak ülni. A látogatók beszámolói szerint a legfontosabb a folyamatos folyadékpótlás és a gyakori, árnyékban töltött pihenők beiktatása.
A rendkívüli meleg nemcsak a szurkolókat, hanem a csapatokat is komoly próbatétel elé állítja. A tornát megelőző tudományos elemzések már korábban figyelmeztettek arra, hogy a mérkőzések jelentős részét potenciálisan veszélyes hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között rendezhetik meg. A vizsgálatok szerint a francia válogatott különösen ki van téve a hőterhelésnek, mivel több mérkőzését is klimatizálatlan stadionokban játssza majd. A fokozott egészségügyi kockázatok miatt a FIFA minden találkozón kötelező, félidőnkénti háromperces ivószünetet rendelt el.
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