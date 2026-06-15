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Sport

Holland remi, egy veretlenség vége és svéd kiütés: mutatjuk a késői meccsek eredményeit

Pénzcentrum
2026. június 15. 08:20

A hollandok és a japánok a vébé eddigi legjobb meccsén döntetleneztek, az Elefántok megverték Ecuadort, a svédek pedig egy nagy győzelemmel vettek lendületet a vébé nyitányán.

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportjának dallasi nyitómérkőzésén Hollandia kétszeri vezetése ellenére is csak 2-2-es döntetlent játszott Japánnal. Ugyanebben a négyesben Svédország kiütéses, 5-1-es győzelmet aratott Tunézia felett, míg a csoport másik találkozóján Elefántcsontpart a rendes játékidő legvégén szerzett góllal múlta felül Ecuadort.

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Hollandia a Japán elleni meccsen azonnal magához ragadta a kezdeményezést, de a hatalmas labdabirtoklási fölény ellenére az első félidőben nem talált fogást az ázsiaiak stabil védelmén. A gól nélküli első játékrészt követően felgyorsultak az események, egy beívelés után ugyanis Virgil van Dijk fejesével a hollandok megszerezték a vezetést. A bátrabb játékra váltó japánok azonban Nakamura megpattanó távoli lövésével gyorsan egyenlítettek.

A lendületesebbé váló mérkőzésen a narancsmezesek Summerville pontos tekerésével ismét előnybe kerültek, ám a hajrához közeledve Japán fokozta a nyomást, és kapuja elé szorította ellenfelét. Ennek a 88. percben meg is lett az eredménye, amikor Kamada fejese beállította a 2-2-es végeredményt. A következő fordulóban a hollandok Svédországgal, míg a japánok Tunéziával mérkőznek meg.

FIFA Világbajnokság 1. forduló
Hollandia
2
2
Japán
Félidő: 0-0
2026. június 14. vasárnap 22:00
|
AT&T Stadium, Arlington
Hazai gólszerzők
51' Virgil Van Dijk, 64' Crysencio Summerville
Vendég gólszerzők
57' Keito Nakamura, 89' Daichi Kamada
60
Labdabirtoklási arány
40
106
Támadások
76
60
Veszélyes támadások
43
6
Kaput eltaláló lövések
3
4
Kaput elkerülő lövések
6
5
Szögletek
4
3
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
0
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.06.15.

Ecuador és Elefántcsontpart összecsapása fordulatos játékot hozott - igaz, közben csak egy gólt. Kezdetben a dél-amerikaiak uralták a találkozót, de negyedóra elteltével az afrikai csapat is kiszabadult a szorításból. Mindkét oldalon rengeteg helyzet adódott, a kapufát többször is eltalálták a játékosok, azonban a befejezésekbe rendre hiba csúszott, így sokáig érintetlenek maradtak a hálók.

A kiegyenlített, gól nélküli döntetlen felé tartó mérkőzést végül a rendes játékidő utolsó percében egy jobb oldalon végigvitt ecuadori ellentámadás döntötte el, amelynek végén a csereként beálló Diallo 14 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot. Ezzel a találattal ráadásul megszakadt az dél-amerikai rivális 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata.

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A svéd válogatott óriási lendülettel kezdett Tunézia ellen, és a tunéziai származású Ayari távoli bombájával már a hetedik percben vezetést szerzett. Nem sokkal később Isak egy tetszetős bal oldali szóló végén növelte az előnyt. A kényelmesebb tempóra váltó skandinávokat azonban megbüntette az ellenfél, hiszen még a szünet előtt, Rekik fejesével szépítettek az észak-afrikaiak.

A második játékrészben a svédek okosan hagytak némi területet a riválisnak, hogy gyors támadóik lendületből vehessék célba a tunéziai védelmet. Egy labdaszerzés után Isak passzából a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres volt eredményes, ami láthatóan meg is törte Tunézia ellenállását. A hajrában a becserélt Svanberg már az első labdaérintéséből betalált, végül Ayari újabb távoli bombagólja tette teljessé az 5-1-es svéd sikert.
Címlapkép: Getty Images
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