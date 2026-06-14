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bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Kárpótolja a FIFA a vb-ről lemaradó topbírót: teljes pénzt és rangos döntőt is kap

Pénzcentrum
2026. június 14. 15:30

A FIFA a teljes világbajnoki díjazást kifizeti Omar Artan szomáliai játékvezetőnek, akit az Egyesült Államok határán visszafordítottak, így nem vehet részt a tornán - számolt be a BBC Sport.

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Artant hétfőn a miami nemzetközi repülőtéren tizenegy órán át hallgatták ki az amerikai bevándorlási hatóságok, majd közölték vele, hogy nem fogadják el a diplomáciai útlevelét és az egyszeri beutazásra jogosító vízumát. Egy amerikai kormányzati tisztviselő tájékoztatása szerint a belépést terrorszervezetek feltételezett tagjaival való kapcsolat gyanúja miatt tagadták meg tőle.

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A 34 éves játékvezető elmondta, hogy az as-Sabáb szomáliai fegyveres csoporthoz fűződő állítólagos kapcsolatairól faggatták, ő azonban határozottan tagadta, hogy bármit is tudna a szervezetről. Artan hangsúlyozta, hogy minden szükséges okmánnyal és érvényes vízummal rendelkezett, és csupán játékvezetőként szerette volna megélni élete legnagyobb álmát, a világbajnoki szereplést.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
3
2.
Dél-Korea
3
3.
Csehország
0
4.
Dél-Afrika
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Folarin Balogun
(Egyesült Államok)
2
2.
Hwang In-Beom
(Dél-Korea)
1
3.
Giovanni Reyna
(Egyesült Államok)
1
4.
Cyle Larin
(Kanada)
1
5.
Oh Hyeon-Gyu
(Dél-Korea)
1
Teljes lista
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Artant végül visszaküldték Törökországba, ahol a FIFA munkatársai fogadták Isztambulban, majd onnan a szomáliai fővárosba, Mogadishuba utazott. A BBC Sport értesülései szerint a nemzetközi szövetség annak ellenére vállalja a teljes díjazás kifizetését, hogy a játékvezető végül egyetlen mérkőzésen sem működhet közre a tornán. A bírók a világbajnokság alatt egyébként nem ismerik a tiszteletdíjuk pontos összegét, azt ugyanis csak a torna lezárultával kapják meg.

Artan, aki 2025-ben az Afrikai Labdarúgó-szövetség, vagyis a CAF legjobb férfi játékvezetője címet is elnyerte, nem marad komoly feladat nélkül, hiszen meghívást kapott a Paris Saint-Germain és az Aston Villa közötti UEFA-szuperkupa-döntő vezetésére, amelyet augusztus 12-én rendeznek Salzburgban. Hazatérésekor a szurkolók ünnepelve fogadták a repülőtéren, ő pedig megígérte, hogy a 2030-as világbajnokságon már biztosan ott lesz a pályán.

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A szomáliai bíró kiemelkedő évet zárt 2025-ben. Júniusban a Pyramids FC és a Mamelodi Sundowns közötti afrikai Bajnokok Ligája-döntő visszavágóját vezette, amivel ő lett az első szomáliai játékvezető, aki kontinentális kupadöntőt dirigálhatott. Emellett közreműködött a chilei U20-as világbajnokságon, ahol három mérkőzést is vezetett – köztük a bronzmérkőzést –, az év végén pedig két csoportmérkőzésen bíráskodott az Afrika-kupán.

Az eset jól illeszkedik a világbajnokságot övező tágabb vitákba, mivel az amerikai beutazási korlátozások és vízumproblémák több ország szurkolóit és résztvevőit is érintik, ami komoly feszültséget szül a torna körül.

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Címlapkép: Getty Images
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