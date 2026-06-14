Kárpótolja a FIFA a vb-ről lemaradó topbírót: teljes pénzt és rangos döntőt is kap

A FIFA a teljes világbajnoki díjazást kifizeti Omar Artan szomáliai játékvezetőnek, akit az Egyesült Államok határán visszafordítottak, így nem vehet részt a tornán - számolt be a BBC Sport.

Artant hétfőn a miami nemzetközi repülőtéren tizenegy órán át hallgatták ki az amerikai bevándorlási hatóságok, majd közölték vele, hogy nem fogadják el a diplomáciai útlevelét és az egyszeri beutazásra jogosító vízumát. Egy amerikai kormányzati tisztviselő tájékoztatása szerint a belépést terrorszervezetek feltételezett tagjaival való kapcsolat gyanúja miatt tagadták meg tőle.

A 34 éves játékvezető elmondta, hogy az as-Sabáb szomáliai fegyveres csoporthoz fűződő állítólagos kapcsolatairól faggatták, ő azonban határozottan tagadta, hogy bármit is tudna a szervezetről. Artan hangsúlyozta, hogy minden szükséges okmánnyal és érvényes vízummal rendelkezett, és csupán játékvezetőként szerette volna megélni élete legnagyobb álmát, a világbajnoki szereplést.

Artant végül visszaküldték Törökországba, ahol a FIFA munkatársai fogadták Isztambulban, majd onnan a szomáliai fővárosba, Mogadishuba utazott. A BBC Sport értesülései szerint a nemzetközi szövetség annak ellenére vállalja a teljes díjazás kifizetését, hogy a játékvezető végül egyetlen mérkőzésen sem működhet közre a tornán. A bírók a világbajnokság alatt egyébként nem ismerik a tiszteletdíjuk pontos összegét, azt ugyanis csak a torna lezárultával kapják meg.

Artan, aki 2025-ben az Afrikai Labdarúgó-szövetség, vagyis a CAF legjobb férfi játékvezetője címet is elnyerte, nem marad komoly feladat nélkül, hiszen meghívást kapott a Paris Saint-Germain és az Aston Villa közötti UEFA-szuperkupa-döntő vezetésére, amelyet augusztus 12-én rendeznek Salzburgban. Hazatérésekor a szurkolók ünnepelve fogadták a repülőtéren, ő pedig megígérte, hogy a 2030-as világbajnokságon már biztosan ott lesz a pályán.

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A szomáliai bíró kiemelkedő évet zárt 2025-ben. Júniusban a Pyramids FC és a Mamelodi Sundowns közötti afrikai Bajnokok Ligája-döntő visszavágóját vezette, amivel ő lett az első szomáliai játékvezető, aki kontinentális kupadöntőt dirigálhatott. Emellett közreműködött a chilei U20-as világbajnokságon, ahol három mérkőzést is vezetett – köztük a bronzmérkőzést –, az év végén pedig két csoportmérkőzésen bíráskodott az Afrika-kupán.

Az eset jól illeszkedik a világbajnokságot övező tágabb vitákba, mivel az amerikai beutazási korlátozások és vízumproblémák több ország szurkolóit és résztvevőit is érintik, ami komoly feszültséget szül a torna körül.