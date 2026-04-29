Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet

Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, amely rendkívül népszerűtlen a helyi vállalkozások körében - számolt be a Portfolio.

A Bloomberg értesülései szerint a tervezett szigorítás már az idén esedékes, 8,4 milliárd eurós makrofinanszírozási támogatás kifizetését is érintené.

Az uniós elvárások pontos részletei egyelőre nem ismertek. A megkövetelt adóügyi változtatások azonban várhatóan komoly ellenállást fognak kiváltani az ukrán gazdasági szereplők körében.

A gazdasági lap információit a Reuters hírügynökség független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni.