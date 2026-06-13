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Donald Trump bejelentette: az amerikai erők végeztek a rettegett dél-amerikai kartellvezérrel
Az amerikai erők megölték Héctor Rusthenford Guerrero Florest, a venezuelai Tren de Aragua drogkartell vezetőjét - jelentette be pénteken Donald Trump amerikai elnök.
Trump a Truth Social közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy a Nino Guerrero néven is ismert bandavezérrel az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) "gyors és halálos kinetikus csapása" végzett. "A művelet során szorosan együttműködtünk venezuelai barátainkkal, akikkel remekül tudunk együtt dolgozni" - tette hozzá.
Bejegyzésében az elnök a Tren de Araguát egyúttal "a Föld egyik legvérszomjasabb terroristaszervezetének" nevezte, és azt hangoztatta, hogy a kartell mögött Nicolás Maduro, az amerikaiak által január elején megbuktatott és az Egyesült Államokba hurcolt venezuelai államfő állt.
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az X-en azt közölte, a csapást a héten korábban hajtották végre és megbizonyosodtak Guerrero haláláról. "A művelet jól mutatja az Egyesült Államok és Venezuela közös elkötelezettségét a narkoterroristák elleni harc irányában és azt, hogy nem hagyunk meg nekik egyetlen biztonságos helyet sem a mi féltekénknek" - húzta alá.
A venezuelai kormány a bejelentést követően szintén közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy a latin-amerikai ország hadereje a délkeleti Bolívar államban hajtott végre az amerikai erőkkel közös műveletet, amely során megölték Florest.
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Az X-en közzétett tájékoztatás szerint az akció során összecsapások bontakoztak ki a bűnbandával. Flores irányítása alatt az Aragua államban 2014-ben szerveződött Tren de Aragua nemzetközi bűnszervezetté nőtte ki magát, amely a dél-amerikai kontinens több országában megvetette a lábát és a drogkereskedelem mellett embercsempészettel, prostitúcióval, bérgyilkosságokkal és emberrablásokkal is foglalkozik.
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