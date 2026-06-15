Gyászol a magyar kultúra: 83 évesen elhunyt a Káli-medence ikonikus festője, a Nemzet Művésze

83 évesen meghalt Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus és festő, a Nemzet Művésze – közölte a Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, amelynek Somogyi egyik alapítója és elnöke volt.

Somogyi Győző 1942. július 28-án született Budapesten. 1967-ben pappá szentelték, 1968-ban summa cum laude doktori címet szerzett egyháztörténetből. Papként fizikai munkát is végzett, 1975-ben felhagyott a papi szolgálattal. Később szabadfoglalkozású művészként tevékenykedett, és igen sokrétű művészi pályát futott be.

Élete során külföldön, például Párizsban és Rómában is alkotott, az 1980-as évektől kezdődően pedig a Káli-medencében, Salföldön élt. Elsősorban festészettel foglalkozott, 1988-ban Munkácsy Mihály-díjjal, 2012-ben pedig Kossuth-díjjal ismerték el munkáját, emellett számos más díjban is részesült. Idén, 2026-ban a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével jutalmazták.

„Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be a képzőművészet markánsan egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel” – írta róla a Magyar Művészeti Akadémia, melynek Somogyi Győző rendes tagja volt. Életéről és munkásságáról itt olvashatnak részletesen.