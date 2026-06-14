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Hatalmas ukrán dróntámadás érte Oroszországot: lángolnak az üzemanyagtárolók
Világ

Hatalmas ukrán dróntámadás érte Oroszországot: lángolnak az üzemanyagtárolók

MTI
2026. június 14. 11:01

Ukrán drónok tömeges támadása nyomán üzemanyagtárolók gyulladtak ki Jaroszlavl megyében - közölte Mihail Jevrajev, az oroszországi régió kormányzója vasárnap a Max-csatornáján.

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Jevrajev szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek többségét megsemmisítették, "de üzemanyagtároló ipari létesítmények találatot kaptak". A helyszínre tűzoltókat vezényeltek. A Tula megyei Novomoszkovszkban drónszilánkok hullottak egy meg nem nevezett gyárra.

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A Szmolenszk megyei Vjazmában pilótanélküli repülőszerkezet darabja zuhantak egy lakóházra, egy idős nő megsérült, A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megye hatóságainak éjjel kiadott jelentése szerint dróncsapások a régió számos energetikai létesítményében károkat okoztak, ami miatt részleges áramkimaradások tapasztalhatók. Herszon megye orosz megszállás alá került részén vasárnap reggel az összes városi körzetben áramszünet volt.

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Tatárföldön szombaton ideiglenes korlátozásokat vezettek be egyes töltőállomásokon, amit az ott kialakult sorokkal indokoltak, valamint azzal, hogy munkálatok folynak a "mesterséges pánik elkerülése és a stabil helyzet biztosítása érdekében". Pénteken tömeges dróncsapás érte a köztársaság kámántúli régióját, amelynek célpontja egy petrolkémiai vállalat volt, sajtójelentések szerint Nyizsnyekamszkban. A helyi hatóságok szombati közlése szerint a támadás következményeit felszámolták. Pénteken találat ért egy többlakásos lakóházat, aminek következtében négy ember megsérült.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 249 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőgépek forgalmát. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy közép-európai szerint reggel hétig négy, az orosz főváros felé tartó drónt lőttek le.
Címlapkép: Getty Images
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