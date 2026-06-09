Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele

Egyre több magyar ügyfél szembesül azzal, hogy a pénzügyei már nem egyetlen banki felületen zajlanak: van, akinek több számlája, több bankkártyája, esetleg Revolut- vagy Wise-fiókja is van, emiatt a mindennapi kiadások egyre nehezebben követhetők. A kérdés azonban ma már nem csak az, látjuk-e pontosan, mire megy el a pénzünk, hanem az is, észrevesszük-e, ha túl drágán bankolunk. Erre kínál megoldást a Bank360 új, bankfüggetlen és ingyenesen használható mobilalkalmazása, a Bank360 Koin, amely egyetlen felületen gyűjti össze a különböző számlákat, automatikusan rendszerezi a költéseket, és a felhasználói szokások alapján kedvezőbb banki vagy biztosítási ajánlatokat is megmutathat.

A magyar pénzügyi piacon egyre megszokottabb, hogy az ügyfelek párhuzamosan több banknál is számlát vezetnek, vagy több pénzügyi szolgáltatót használnak egyszerre. A Mastercard Digitális Fizetési Indexe is ezt támasztja alá, amely szerint a magyar lakosság közel 11 millió számlával rendelkezik, a fizetési kártyák száma pedig szintén meghaladja a lakosságét: egy felnőttre átlagosan 1,16 kártya jut.

Mindez jól mutatja, miért lehet szükség olyan megoldásokra, amelyek átfogó képet adnak a felhasználó teljes pénzügyi helyzetéről. Sokaknál ugyanis a fizetés az egyik számlára érkezik, a mindennapi költések másik kártyáról mennek, a megtakarítás vagy devizás költés pedig akár egy harmadik szolgáltatónál jelenik meg, értékpapírszámlákról nem is beszélve. Így könnyen előfordulhat, hogy a felhasználó csak részleteiben látja a pénzügyeit, de nem kap teljes képet arról, mennyit költ valójában, mire megy el a legtöbb pénze, vagy éppen mennyit fizet a banki szolgáltatásokért.

A Bank360 Zrt. új, Bank360 Koin nevű platformja erre a problémára kínál megoldást. Az ingyenesen letölthető, iOS-en és Androidon is elérhető alkalmazás egyetlen, áttekinthető felületen jeleníti meg a különböző bankoknál vezetett számlákat, a készpénzes kiadásokat és a megosztott bankszámlákat.

A rendszer automatikusan szinkronizálja a tranzakciókat, a jelenlegi verzió pedig a CIB, az Erste, a Gránit, a K&H, a MagNet, az MBH, a Raiffeisen, a Revolut, az OTP, az UniCredit és a Wise pénzintézetek számláinak csatlakoztatását támogatja.

Nem csak azt mutatja meg, mire költünk, az is kiderülhet, ha túl drágán bankolunk

Az alkalmazás egyik legfontosabb funkciója, hogy automatikusan kategorizálja a kiadásokat, vagyis a felhasználó könnyebben láthatja, mennyit költ például élelmiszerre, közlekedésre, rezsire, szórakozásra vagy egyéb rendszeres kiadásokra. Emellett havi statisztikákat is készít, így nemcsak az egyes tranzakciók követhetők vissza, hanem az is láthatóvá válik, hogyan változnak a költési szokások hónapról hónapra.

A pénzügyi tudatosság szempontjából azonban nemcsak az számít, hogy valaki átlátja-e a kiadásait. Legalább ilyen fontos kérdés, hogy nem fizet-e túl sokat a bankszámlájáért, a hiteléért, a biztosításáért vagy más pénzügyi szolgáltatásért. A Bank360 Koin ezért nem pusztán költéskövető alkalmazásként működik: a felhasználói szokások elemzése alapján képes lesz megmutatni az adott ügyfél számára releváns banki és biztosítási ajánlatokat is.

A vállalkozásoknak is jól jöhet - egyszerűbb lehet a számlák és kiadások kezelése

A magánszemélyek mellett a platform a mikro-, kis- és középvállalatok számára is kínál megoldásokat. A cégvezetők megoszthatják vállalkozói számláik adatait a könyvelőjükkel, egyedi számlakategóriákat és csoportokat hozhatnak létre, az összesített adatokat pedig PDF- vagy Excel-formátumban is exportálhatják. Ez különösen azoknak a vállalkozásoknak lehet hasznos, amelyek több számlát, több pénzmozgást vagy különböző projektekhez kapcsolódó kiadásokat kezelnek egyszerre.

Biztonságos hozzáférés a bankszámlákhoz - így működik a nyílt bankolás a háttérben

A szolgáltatás biztonságos működését a Mastercard Open Finance technológiája biztosítja. Ez a globális hálózatra és az Európai Unió PSD2 pénzforgalmi irányelvére épül, és szabványosított kapcsolatot teremt a banki rendszerekkel. A nyílt bankolás, vagyis az open banking lényege, hogy az ügyfél saját döntése alapján engedélyezheti, hogy egy erre jogosult szolgáltató hozzáférjen a számlainformációihoz.

A Bank360 a Magyar Nemzeti Bank számlainformációs szolgáltatási engedélyével működik, vagyis szabályozott keretek között férhet hozzá az ügyfelek által engedélyezett számlaadatokhoz. A nyílt bankolásra épülő technológia ugyanakkor nemcsak az ügyfeleknek adhat átláthatóbb képet a pénzügyeikről, hanem a pénzügyi szolgáltatóknak is új lehetőségeket teremthet. Az ilyen engedéllyel rendelkező szereplők új csatornákon érhetik el az ügyfeleket, a szolgáltatások pedig később akár más európai piacokon is bővíthetők lehetnek.

A nyílt bankolás erősíti a pénzügyi tudatosságot és versenyképességet Magyarországon és Európában egyaránt, a Bank360 Koin alkalmazása pedig az egyik első olyan példa erre hazánkban, amelynek az előnyeit az ügyfelek is megtapasztalhatják

– mondta Berkes Tibor, a Mastercard közép-európai divíziójának termékfejlesztési vezetője. A Bank360 Zrt. 2016 óta működik, és eddig elsősorban a személyi kölcsönök, lakáshitelek, bankszámlák és biztosítások online összehasonlításáról volt ismert. A havonta csaknem 1 millió látogatót vonzó oldalon az ügyfelek már mintegy 64 millió kalkulációt végeztek el. A Koinnal a vállalat ezt a tapasztalatot ülteti át a mindennapi pénzügyi menedzsmentbe: az alkalmazás nemcsak abban segít, hogy a felhasználók lássák a bevételeiket és kiadásaikat, hanem abban is, hogy tudatosabb döntéseket hozzanak a banki termékek kiválasztásakor.