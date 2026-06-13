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Felső felvétel a Shahed 136 kamikaze katonai UAV-ról (drónról), amely nagy sebességgel repül a háború sújtotta város felett a célpontja felé. Alatta láthatóak a lerombolt épületek, amelyek a háború borzalmait örökítik meg.
Világ

Közel lehet a békemegállapodás, miközben az Egyesült Államok drónokat lőtt le a veszélyes vízi úton

MTI
2026. június 13. 09:04

Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba - jelentette be szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

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Az X-en közzétett üzenetében a CENTCOM leszögezte, hogy a szoroson a forgalom akadálytalan, a művelettel kapcsolatban azonban nem közölt részleteket.

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Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az amerikai hadsereg segítséget nyújt a szoroson áthaladni kívánó tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak. A CENTCOM ezzel kapcsolatos közleményében megerősítették, hogy a térségen keresztül "biztonságos útvonal" áll rendelkezésre minden olyan hajó számára, amelyre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád.

A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának (UKMTO) adatai szerint jelenleg naponta kevesebb mint tíz hajó halad át a szoroson, jóllehet ez a szám az iráni konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a előtt körülbelül 130 volt. Nem sokkal korábban az Egyesült Államok és Irán között közvetítő Pakisztán miniszterelnöke, Sehbaz Sarif az X-en azt közölte, kidolgozták a békemegállapodás végleges, mindkét fél által elfogadott szövegét, Iszlámábád pedig szorosan együttműködik mindkét oldallal a következő lépéseket illetően.

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- tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
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