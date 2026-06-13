Mutatjuk, hogy alakul a teljes vb menetrend 2026-ban a csoportkörtől a döntőig, és cikkünkben megtalálható a vb menetrend nyomtatható, letölthető verziója is.
Közel lehet a békemegállapodás, miközben az Egyesült Államok drónokat lőtt le a veszélyes vízi úton
Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba - jelentette be szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).
Az X-en közzétett üzenetében a CENTCOM leszögezte, hogy a szoroson a forgalom akadálytalan, a művelettel kapcsolatban azonban nem közölt részleteket.
Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az amerikai hadsereg segítséget nyújt a szoroson áthaladni kívánó tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak. A CENTCOM ezzel kapcsolatos közleményében megerősítették, hogy a térségen keresztül "biztonságos útvonal" áll rendelkezésre minden olyan hajó számára, amelyre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád.
A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának (UKMTO) adatai szerint jelenleg naponta kevesebb mint tíz hajó halad át a szoroson, jóllehet ez a szám az iráni konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a előtt körülbelül 130 volt. Nem sokkal korábban az Egyesült Államok és Irán között közvetítő Pakisztán miniszterelnöke, Sehbaz Sarif az X-en azt közölte, kidolgozták a békemegállapodás végleges, mindkét fél által elfogadott szövegét, Iszlámábád pedig szorosan együttműködik mindkét oldallal a következő lépéseket illetően.
A béke sosem volt olyan közel, mint most
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Ha a világ legerősebb hadseregére gondolunk, kit említünk először? És mi történik, ha nem a fegyvereket vagy a költségvetést, hanem egyszerűen az emberi létszámot nézzük?...
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