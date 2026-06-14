Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája

Mit jelent ma növekedni egy olyan magyar gazdasági környezetben, ahol a vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás? Lehetséges-e egyáltalán növekedni, miközben sok kis cégnek a túlélés a cél? Miközben a piac, a technológia és a fogyasztói igények egyre gyorsabban változnak, a fejlődés mércéjét is újra kell gondolni: nem biztos, hogy a szintlépés mindig több embert, nagyobb céget vagy új piacot jelent. Sokszor épp az a kérdés, hogy egy vállalkozó felismeri-e a saját működésében rejlő tartalékokat. Schuck Csabával, az Ipsilon Group ügyvezető igazgatójával arról beszélgettünk, mit jelent ma fejlődni a hazai KKV-szektorban, hol lehetnek rejtett bevételi lehetőségek egy mikrovállalkozásban, miért veszélyes pusztán erőből növekedni, és hogyan lehet úgy tesztelni egy új irányt, hogy a bukás ne végállomás, hanem tanulási pont legyen.

Pénzcentrum: A KSH legutóbbi adatai szerint a működő magyar vállalkozások több mint 90 százaléka 10 fő alatti. Ebben a közegben milyen értelemben beszélhetünk növekedésről, fejlődésről?

Schuck Csaba: Ha lehet, egy pillanatra eggyel hátrébb lépnék, mert ez a 90 százalék nagyon izgalmas. A régióban egyedülálló ez a jelenség, ilyen magas arányú, de ennyire alacsony termelékenységű mikrovállalkozói réteg nincs a környező országokban. Emellett ráadásul az elmúlt években a vállalkozói kedv is egyértelműen csökkenő pályára állt.

Hogy mit jelent egy ilyen szektorban a növekedés? Én elsősorban a termelékenységi hatékonyságot nézném: egységnyi befektetett munkaerőből mekkora értéket tudok teremteni. Ennek látszólag egységes mérőszáma az árbevétel, de igazából azt kell megnézni, milyen plusz értékteremtő képessége van egy vállalkozásnak az ügyfelei számára. Ha mondjuk mikroszereplő vagyok az e-kereskedelemben, amit épp szétszednek a nagy multik, a kínai nyomás és a Temu, akkor tudok-e olyan területet találni, ahol egy kapcsolt szolgáltatással vagy személyes kapcsolattal én, mint magyar, helyi vállalkozás, nagyobb értéket tudok adni?

Szerintem itt kezdődik a növekedés. Nem lehet mindenkinek az a célja, hogy húszfős cége legyen, és nem lehet mindig a számszerű profit a fő cél. Lehet az a cél, hogy az ügyfeleimnek jó legyen. Ehhez viszont meg kell érteni az embert mindegyik oldalon. Mert amíg nem értjük az embert, hogy mitől fog elégedettebben felkelni és lefeküdni, addig igazából csak etetjük ezt a folyamatosan növekedni vágyó kapitalista gépet, ami kiéget.

A mikrovállalkozói túlsúly a magyar gazdaság szereplőinek rugalmasságát mutatja, vagy inkább azt a korlátot, hogy nem tudnak ennél nagyobbra nőni?

Itt is van egy kettősség, amit érdemes lenne megvizsgálni. Egyfelől meg kell nézni, hogy ebből a hatalmas számból mekkora a kényszervállalkozók köre. Budapesten kívül nagyon gyakran látjuk, hogy sokakat a munkáltató kényszerít ebbe a helyzetbe. Ha ezt a réteget leválasztjuk, akkor igazából nem fogunk nagyobb vállalkozói kedvet tapasztalni, mint a környező országokban, sőt.

Másfelől viszont rengeteg tehetséges fiatalunk van, a statisztikák szerint a Z és az Y generáció több mint 60 százalékát adja az új alapítású vállalkozásoknak. Én nagyon hiszek az új generációban. Teljesen máshogy élnek, látnak, állnak hozzá a problémákhoz, az üzlethez, meg magához az élethez. Sokkal értékesebb nekik a saját idejük, mint mondjuk az én generációmnak volt. Éppen ezért, ha valaki közülük rászánja ezt a drága időt és mégis belevág egy vállalkozásba, az szerintem fogja tudni, hogyan kell értéket képviselni a piacon.

Ha nemcsak a piac és a cég méretét nézzük, milyen tényezők határozzák meg leginkább egy magyar mikrovállalkozás lehetőségeit?

Szerintem nagyon nehéz ma Magyarországon vállalkozónak lenni, és ez főként két dolog miatt van. Az egyik az a történelmi örökség, amit a rendszerváltáskor kaptunk óriási teherként a vállunkra. Nem volt egy igazi, strukturális rendszerváltás, ami a vállalkozói kultúra kialakulását támogatta volna.

A „megoldjuk okosban” kultúrája egyfajta túlélési reflexcsomagot kialakított a vállalkozóknál, viszont azt a vállalkozói kultúrát nem, ami a skálázódást, a növekedést, a nemzetközi piacra termelést, tehát a tényleges versenyképességet megalapozhatta volna.

Aztán megjött a most már előző érának nevezett nagyon torz vállalkozói környezet, ahol a keveseké volt a sok, és a sokaké volt a kevés. Úgy nőtt fel egy generáció, hogy azt látták: nem kell jobban teljesíteni, mert úgyis valamelyik bekötött cég fog nyerni. Ez sajnos teljesen megmérgezte ezt a közeget, és megakadályozza, hogy széles körben kialakuljon a zsigerből jövő, versenyképes vállalkozói attitűd.

Meg lehet egyáltalán változtatni ezt a belénk kódolt vállalkozói attitűdöt, vagy lehet pótolni a hiányát?

Szerintem ilyenkor érdemes magát a vezetőt is megérteni, mint embert. A vezető sokszor képtelen segítséget kérni, one man show-ként akar megoldani mindent, egyedül akar megküzdeni. Ebből alakulnak ki a rossz beidegződések, például a mikromenedzselési kényszer: ha nem én csinálom, nem lesz jó. Mindaddig, amíg azt gondolod, hogy te vagy a céged egyetlen, legyőzhetetlen, helyettesíthetetlen szuperhőse, nem fogsz tudni nagyobbra nőni. Meg kell fordítani a gondolkodást: nem a szuperhős akarok lenni, hanem aki megalkotja a szuperhősöket. Ha a tudásomat át tudom adni a munkatársaknak, és szövetségeseket építek belőlük, akkor már nyertem, mert az egyéni képesség nagyon hamar beleütközik egy üvegplafonba.

Ehhez viszont fel kell ismerned, pontosan hol vagy, mi a te eszközkészleted, és mik a kompetenciáid. Szerintem nagyon nagy deficitben vagyunk önismereti téren Magyarországon. Ha vezetőként jobban tisztába kerülsz önmagaddal, utána a növekedési pályád is meg tud változni. Ha ezt nem jól méred fel, az fog a legjobban akadályozni a lehetőségeidben.

A ti megközelítésetek abból indul ki, hogy sok vállalkozásban van kihasználatlan bevételi lehetőség. Honnan tudhatja egy mikrovállalkozó, hogy nála is van ilyen tartalék, és nem arról van szó, hogy már elérte a plafont? Mi az az irány, ahonnan el kell kezdenie megvizsgálni a vállalkozása dolgait?

Az első, alapvető lépés az, hogy belenézünk az emberek fejébe. Ha egy elkötelezett vállalkozónak felteszem a kérdést, milyen meg nem valósított ötletei voltak az elmúlt időszakban, biztosan fel tud sorolni öt-tíz dolgot, például bevezetni egy új terméket, esetleg belépni egy új piaci szegmensbe. Ezek a koncepciók mégis rendre a fiókban maradnak.

Rengeteg ilyen csiszolatlan gyémánt hever a fiókokban, de a megvalósítás sokszor ott akad meg, hogy a vezetőnek nincs ideje vagy bátorsága hozzá. Ennek egy alapvető kulturális oka van: egyszerűen nem tanultunk meg bukni, nem tanultunk meg hibázni.

Úgy oktatnak minket, hogy aki téved, az rossz, az bukott ember. Ezt kell átkereteznünk: ha valami nem jön össze, az igazából nem kudarc, csak azt jelenti, megnéztem egy koncepciót, és már tudom, hogyan nem szabad megcsinálni.

Van két fogalom, amit érdemes lenne megtanulnia mindenkinek: az iteráció és a pivotálás. Az iteráció az, amikor a cél elérésére kitalált út nem megfelelő, ezért újra kell definiálnom az utat. A pivotálás pedig az, amikor a tesztelés során kiesett eredmények alapján teljesen új célt kell felállítanom.

Ha van egy koncepciód, a lehető legolcsóbban, a leggyorsabban próbáld meg valós környezetben letesztelni. Ennek a legegyszerűbb módja az, amit mi taxistesztnek hívunk. Meséld el az ötletedet egy taxisofőrnek, a körmösnek, vagy a környezetednek, és nézd meg, hogyan reagálnak rá az emberek. Mindezt azelőtt tudd meg, mielőtt egyetlen forintot is beletettél volna a megvalósításba. Ha ezeket a fiókban heverő ötleteket megvizsgálnák, és látnák, hogy az első negatív visszajelzés nem kudarc, hanem egy tök jó iterációs eredmény, akkor előbb-utóbb megtalálnák azokat az irányokat, amelyek segítenek magasabb szintre lépni. És valójában ezek a rejtett árbevétel-potenciálok, amik által növekedni lehet.

Mi a különbség egy valódi bevételi lehetőség és egy jól hangzó ötlet között, ami valójában csak elviszi a fókuszt? Honnan lehet ezt felismerni?

Igazából ez a legfontosabb kulcskérdés, és a lehető leghamarabb fel kell ismernünk, ha egy irány rossz. A kudarcnak négy szintje van. A legfelső a koncepcionális kudarc, amikor az ötletről bizonyosodik be, hogy nem jó. Utána van a projektszintű kudarc, amikor már tettél bele pénzt – ez már eggyel jobban fáj. A harmadik a cég kudarca, amikor csődbe mész, a negyedik pedig az egyén kudarca. Neked vezetőként az a feladatod, hogy a kudarcszintet a lehető legmagasabban tartsd: minél inkább az ötletfázisban bukj el, mert ahogy mész lejjebb, az annál jobban fáj. A negyedik szint, az egyén kudarca pedig valójában nem is létezik, az csak a te fejedben van, de attól még pusztító.

Amikor kikerül tíz ötlet az asztalra, el kell döntened, melyik a jó. Ma már a digitális térben ezt pillanatok alatt letesztelheted. Legyél kertész vagy cukrász, építs fel egy nagyon egyszerű weboldalt – ma már AI-eszközökkel egy délután alatt megvan –, és lődd el úgy a kommunikációt, hogy még nincs is terméked. Nézd meg, kik azok, akik bejelentkeznek rá. Nagyjából két nap és pár tízezer forint elköltésével konkrétan meg fogod tudni, hogy az ötlet életképes-e vagy sem. Ha az jön vissza, hogy ez nem kell senkinek, akkor dobd el. Ha az, hogy érdekes, akkor pedig indulj el rajta.

Tudsz mondani konkrét hazai példát arra, amikor egy mikrovállalkozás a saját eddigi működéséből, termékéből hozott ki több bevételt?

Nagyon szeretem az egyik élelmiszeripari ügyfelünk sztoriját. Saját fejlesztésű, egészséges élelmiszert csináltak, de olyan magas volt a termék rosttartalma, hogy a fogyasztás után az ügyfelek először hasmenésre panaszkodtak. Persze, mert amikor megkapod a normális rostdózist, elindul a tisztulás. Sokáig az volt a reflex, hogy nyomjuk hangosabban a marketinget, majd áttör a piac gátjain. Mi viszont azt mondtuk: keretezzük át.

Fel kellett ismernünk, hogy ez feature, nem bug. Azt az üzenetet kezdték el kommunikálni, hogy ez a folyamat jó a szervezetednek, elindult a tisztulás, tarts ki egy kicsit, és utána még egészségesebb leszel. Nem a régit mondták hangosabban, hanem elkezdték edukálni a piacot. Az ügyfelek megértették, a dolog bevált, a vállalkozás pedig ma már egyáltalán nem mikro.

Mi változott akkorát itthon vagy globálisan az elmúlt években, hogy a KKV-szektor szereplői új megközelítések alkalmazására, vagy akár önmaguk újradefiniálására kényszerülnek?

Leginkább az, hogy a változások frekvenciája megváltozott: a nagy paradigmaváltások gyakorisága brutálisan felgyorsult. Amikor a pályámat kezdtem, a nagyvállalatok ötéves üzleti tervekben gondolkoztak. Ma már, ha két évre tudok tervezni, az is csoda, így jellemzően negyedéves sprintekben gondolkozunk. Jött az AI-forradalom, de emellett teljesen átalakultak a gazdaságpolitikai és geopolitikai erőviszonyok is.

Olyan erős bizonytalansági faktorok vannak, hogy aki nem növeszti ki magában a stratégiai rugalmasság képességét, egyszerűen nem fog tudni túlélni.

Ma már nem forecastot készítünk, tehát nem a múltbeli adatokat extrapoláljuk az üzleti tervben, hanem megpróbálunk belenézni a radarba, és több, valós eséllyel bekövetkező forgatókönyv mentén kezdünk el tervezni. A változás mindig egy kicsit kényelmetlen, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább lehetőségek halmaza. Kicsit olyan ez, mint amikor a Star Warsban bekapcsolják a hiperűrsebességet: most meg kell tanulnunk ebben a hiperűrben utazni.

Zárógondolatként, ha egy hazai mikrovállalkozásnak egyetlen dolgot tanácsolnál a működésével vagy a gondolkodásmódjával kapcsolatban, mi lenne az?

Merj minél hamarabb elbukni, hogy az abból tanultakból újra tudj építkezni. Így lehet sikerre vinni egy vállalkozást. De ezt a bátorságot mindig párnázza ki a validálás, vagyis a tesztelés képessége.

Címlapkép: Mudra László