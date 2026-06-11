Történelmi tőzsdei lépésre készül az amerikai óriáscég: lázasan tesztelik a rendszereket a várható roham előtt

Pénteken lép tőzsdére a SpaceX, amely a valaha volt legnagyobb, 75 milliárd dolláros nyilvános kibocsátásra készül. A Wall Street szereplői eközben lázasan igyekeznek elkerülni, hogy megismétlődjön a Facebook 2012-es katasztrofális tőzsdei premierje.

A Nasdaq, a vezető árjegyzők – köztük a Citadel Securities és a Jane Street –, valamint a brókercégek már hetek óta folyamatosan tesztelik rendszereiket, hogy zökkenőmentesen kezelhessék a várhatóan óriási forgalmat. A tőzsdeüzemeltető az elmúlt hónapban többször is meghívta ügyfeleit hétvégi szimulált kibocsátásokra, emellett korszerűsítette kereskedési rendszereit, köztük a legfontosabbnak számító Bookviewer IPO-technológiát is. Emellett egy tartalékplatformot is készenlétbe állítottak arra az esetre, ha az elsődleges rendszer meghibásodna. - számolt be a Reuters.

A Facebook hírhedt tőzsdei rajtja komoly intő példaként lebeg a piaci szereplők előtt. A 2012-es kibocsátást súlyos technikai hibák hátráltatták, mivel órákon át tartó bizonytalanság övezte a megbízások teljesítését, ami az árjegyzőknek összesen több százmillió dolláros veszteséget okozott. A Nasdaq végül közel 42 millió dolláros kártérítést fizetett, az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) pedig 10 millió dolláros bírságot szabott ki a tőzsdeüzemeltetőre.

Az intézményi befektetők részvényallokációjának technológiai hátterét biztosító S&P Global az elmúlt hat hétben végrehajtott fejlesztésekkel kétszáz százalékkal növelte kapacitását. A tranzakció rendkívüli mérete miatt mesterséges intelligenciát is alkalmaztak a szoftverkód hatékonyságának ellenőrzésére. Darren Thomas, az S&P Global Market Intelligence vállalati megoldásokért felelős vezetője kiemelte, hogy korábban még soha nem tapasztaltak ekkora kereskedési volument.

A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a SpaceX szokatlanul nagy részvényhányadot különített el a lakossági kisbefektetők számára, ráadásul a kibocsátás éppen a technológiai szektorban tapasztalható éles eladási hullám idejére esik. Egy, a tranzakcióhoz közel álló forrás megjegyezte, hogy ekkora méretű tőzsdei bevezetést még senki sem próbált végrehajtani, és ennyi részvényt sem értékesítettek még közvetlenül kisbefektetőknek. Hozzátette, hogy a kaotikus és volatilis másodlagos piac lehetősége mind az intézményi, mind a magánbefektetők körében óvatosságra int.

A SpaceX pénteki tőzsdei debütálása a nyár további nagy elsődleges nyilvános részvénykibocsátásainak – köztük az Anthropic és az OpenAI várható tőzsdére lépésének – is próbaköve lesz. Jed Ellerbroek, az Argent Capital Management portfóliómenedzsere úgy fogalmazott, hogy jelenleg az ország összes befektetési cége a SpaceX-ről beszél.