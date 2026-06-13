Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról

A nyári szúnyogszezonban sokan automatikusan nyúlnak a polcon található első rovarriasztó után, pedig nem mindegy, milyen hatóanyagú készítményt választunk. A szakértők szerint a legjobb védelmet a DEET és az ikaridin nyújtja, de a két anyag hatékonyságában, mellékhatásaiban és alkalmazhatóságában jelentős különbségek vannak.

A nyári hónapokban a szúnyogok nemcsak kellemetlen perceket okozhatnak, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Egyes fajok olyan betegségeket terjeszthetnek, mint a malária, a dengue-láz vagy a chikungunya-láz, ezért különösen fontos a megfelelő védekezés, ha valaki trópusi vagy szubtrópusi országba utazik. Bár a szúnyoghálók és a testet fedő ruházat továbbra is az alapvető védekezési eszközök közé tartoznak, a szakértők szerint a korszerű szúnyogriasztók további biztonságot nyújthatnak - hívta fel a figyelmet az ADAC.

A piacon számos készítmény érhető el, de a szakemberek elsősorban két hatóanyagot, a DEET-et és az ikaridint ajánlják. A két anyag között azonban nemcsak a hatékonyság, hanem a mellékhatások, a használhatóság és a célcsoportok tekintetében is jelentős különbségek vannak.

A DEET tovább véd, de több kockázattal jár

A DEET-et világszerte az egyik leghatékonyabb szúnyogriasztó hatóanyagként tartják számon. A kereskedelemben jellemzően 20 és 50 százalék közötti koncentrációban található meg. A védelem időtartama nagyrészt a hatóanyag mennyiségétől függ: a 20 százalékos készítmények nagyjából három órán át nyújtanak védelmet, a 30 százalékosak akár nyolc órán keresztül is hatásosak lehetnek, míg az 50 százalékos változatok védelme akár tíz órán át fennmaradhat.

A hosszabb hatásidőnek azonban ára van. A DEET a bőrön keresztül felszívódik a szervezetbe, ezért egyes embereknél mellékhatásokat okozhat. Leggyakrabban bőrpír, duzzanat, viszketés, bizsergés vagy égő érzés jelentkezhet, ritkább esetekben pedig alvászavarokról, hangulatingadozásról vagy akár görcsrohamokról is beszámoltak. A kockázat különösen a magas hatóanyag-tartalmú készítmények és a hosszabb ideig tartó használat esetén nőhet.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy egyes kozmetikai termékek, például a fényvédő krémek vagy az alkoholt, illetve karbamidot tartalmazó bőrápolók fokozhatják a mellékhatások kialakulásának esélyét.

Nem mindenki használhatja

A DEET alkalmazása bizonyos csoportok számára korlátozott. Németországban három év alatti gyermekeknek nem ajánlják a használatát, az 50 százalékos koncentrációjú készítmények pedig csak hatéves kor felett javasoltak. A várandós és szoptató nők számára szintén inkább más hatóanyagokat ajánlanak.

Érdekesség, hogy a nemzetközi ajánlások ennél megengedőbbek. Az Egyesült Államokban, Kanadában vagy az Egyesült Királyságban dolgozó trópusi betegségekkel foglalkozó szakemberek bizonyos kockázatos területeken már csecsemőkorban is elfogadhatónak tartják a mérsékelt, 30 százalék körüli DEET-koncentráció használatát.

A készítmények alkalmazásakor különösen fontos, hogy a szer ne kerüljön a szembe vagy a nyálkahártyákra, és ne használják sérült, irritált bőrfelületen. A DEET további hátránya, hogy egyes műanyagokat károsíthat, ezért tönkreteheti például a szemüvegek, okosórák, mobiltelefonok vagy műszálas ruházatok felületét.

Ikaridin: kevesebb mellékhatás, rövidebb védelem

A DEET legfontosabb alternatívája az ikaridin, amelyet pikaridin néven is forgalmaznak. A hatóanyag 10–30 százalékos koncentrációban érhető el, de a trópusi szúnyogfajok ellen a szakértők legalább 20 százalékos készítményeket javasolnak.

Az ikaridin védőhatása általában négy és nyolc óra között mozog, vagyis valamivel rövidebb ideig tart, mint a DEET-é. Emiatt gyakrabban szükséges az újrafújás.

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Előnye ugyanakkor, hogy a bőrön keresztül csak kis mennyiségben szívódik fel, ezért általában jobban tolerálható. Kétéves kortól gyermekeknél is alkalmazható, emellett várandós és szoptató nők számára is megfelelő választás lehet.

Az ikaridin használatakor ugyanazokat az alapvető óvintézkedéseket kell betartani, mint a DEET esetében: nem kerülhet a szembe vagy a nyálkahártyákra, és irritált bőrön nem alkalmazható. Ugyanakkor nem károsítja a műanyagokat, ami sok utazó számára jelentős előnyt jelenthet.

Léteznek más megoldások is

A szúnyogriasztók között található a PMD vagy Citriodiol néven ismert hatóanyag is, amely az eukaliptuszolaj egyik összetevőjéből származik. Bár a kereskedelmi készítményekben szintetikusan állítják elő, természetes eredete miatt sokan keresik. Hatékonysága azonban elmarad a DEET és az ikaridin mögött, védelme rövidebb ideig tart, ugyanakkor már egyéves kortól használható.

Egy másik alternatíva az EBAAP nevű hatóanyag. Ez kevésbé hatékony a szúnyogok ellen, ezért trópusi utazások során nem tekinthető ideális választásnak. Előnye viszont, hogy a szúnyogokon kívül más csípő rovarokat, például a méheket és a darazsakat is távol tarthatja.

Hazatérés után sem szabad azonnal félretenni a szúnyogriasztót

A szakértők szerint a szúnyogvédelem nem ér véget a repülőtéren. Azoknak, akik olyan országokból térnek haza, ahol a szúnyogok veszélyes betegségeket terjesztenek, érdemes még körülbelül két hétig folytatniuk a védekezést.

Ennek oka, hogy egy esetleges fertőzés kezdetben tünetmentes maradhat. Ha egy fertőzött személyt Európában olyan szúnyog csíp meg, amely képes továbbadni a kórokozót, a betegség más emberekre is átterjedhet. Az éghajlatváltozás következtében ugyanis egyre több olyan szúnyogfaj jelenik meg Európában, amely alkalmas veszélyes vírusok és kórokozók terjesztésére.

A megfelelő szúnyogriasztó kiválasztásakor ezért nemcsak a hatékonyságot, hanem az életkort, az egészségi állapotot, az utazási célt és a várható kitettséget is érdemes figyelembe venni. A szakértők szerint a legtöbb esetben a DEET és az ikaridin jelenti a legbiztonságosabb és leghatékonyabb megoldást, de hogy melyik a jobb választás, az nagyban függ az egyéni körülményektől.