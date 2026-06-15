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Szigorú tiltás lépett életbe a Balatonnál: erre nem számítottak a nyaralók, odacsap az önkormányzat

Pénzcentrum
2026. június 15. 08:44

Hétfőtől tilos a kerékpározás, a rollerezés, valamint a kutyasétáltatás a zamárdi Nagystrand sétányán. Az önkormányzat döntése értelmében a közterület-felügyelők meg is büntethetik azokat, akik megszegik az augusztus 31-ig érvényben lévő korlátozást.

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A Margó Ede sétányon már kihelyezték az új szabályokra figyelmeztető táblákat. A szigorú helyi rendelet értelmében a mikromobilitási eszközök mellett a házi kedvenceket is teljesen kitiltották a területről, így a kutyákat még pórázon vezetve sem szabad bevinni a sétányra. A korlátozás ugyanakkor nem vonatkozik a babakocsikra, amelyekkel továbbra is szabadon lehet közlekedni.

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A tiltást figyelmen kívül hagyók a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján számíthatnak szankciókra. A helyiek véleménye megoszlik az új intézkedésekről. Míg a rollerek kitiltásával a lakosok többsége egyetért, a kutyák pórázon történő sétáltatását a hétvégén hivatalosan is megnyitott strandon sokan továbbra is engedélyeznék.

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Címlapkép: Getty Images
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