Bár a NATO határai mentén zajló orosz katonai fejlesztés jelentősen növeli Moszkva képességeit, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent azonnali biztonsági kockázatot Finnország számára.
Most tényleg véget érhet az őrület, ami a Közel-Keleten folyik: vasárnap írhatják alá a békét, már a helyszín is megvan
Akár már vasárnap aláírhatják Genfben az Egyesült Államok és Irán előzetes békemegállapodását, amely véget vethet a februárban kirobbant öbölháborúnak – közölte egy nyugati forrás a Reuters hírügynökséggel. Az egyezség feltételei ugyanakkor jelentős amerikai engedményekre utalnak - közölte a Reuters.
A forrás szerint a szöveg véglegesítése még zajlik, és a tervek szerint szombatra készülnek el vele, hogy vasárnap J. D. Vance amerikai alelnök és Mohammad Báger Gálibáf iráni parlamenti elnök kézjegyével láthassa el az okmányt. Bár a helyszínt hivatalosan még nem rögzítették, Genf tűnik a legvalószínűbb választásnak.
Az iráni fél által ismertetett részletek alapján Teherán eddig szinte minden követelését érvényesíteni tudta. Az egyezmény felfüggesztené az iráni olajexportot sújtó szankciókat, feloldaná a befagyasztott iráni eszközök zárolását, és a harcok beszüntetését írná elő minden fronton, így Libanonban is, ahol Izrael a Hezbollahhal áll szemben. A nukleáris program kérdését későbbi tárgyalásokra halasztanák. Az iráni Mehr hírügynökség beszámolója szerint Washington arra is kötelezettséget vállalna, hogy kivonja katonai erőit a térségből, és egy legalább 300 milliárd dolláros újjáépítési programot finanszíroz. Arról egyelőre nem jelentek meg részletek, hogy Irán cserébe milyen engedményeket tesz.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy leállítja az Irán elleni újabb katonai csapásokat, mivel az egyezség már megszületett. "Éppen most kötöttünk egy nagyszerű megállapodást Iránnal" – fogalmazott a Fehér Házban újságíróknak. A Hormuz-szoros, amelyet Irán a februári amerikai támadások után zárt le, az aláírást követően azonnal megnyílna. Trump elmondása szerint Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Modzstaba Hámenei ajatollah is jóváhagyta a megállapodást.
A feszültség ugyanakkor továbbra is tapintható a térségben. Az amerikai erők csütörtökön két iráni támadó drónt lőttek le a Hormuz-szoros felett, miután Teherán kereskedelmi hajókat próbált megtámadni a stratégiai fontosságú vízi úton. Az iráni hadsereg emellett egy tartályhajót is feltartóztatott a szorosban, az állami média pedig péntek hajnalban robbanásokról számolt be.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A konfliktus belpolitikailag is egyre terhesebbé vált a Fehér Ház számára. Donald Trump népszerűségi mutatói folyamatosan esnek a magas üzemanyagárak miatti lakossági elégedetlenség következtében, ráadásul több republikánus politikus is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a háború elutasítottsága a novemberi félidős választásokon a kongresszusi többség elvesztéséhez vezethet.
Izrael, amely februárban az Egyesült Államokkal közösen indította meg az Irán elleni hadműveletet, teljesen kimaradt a béketárgyalásokból. Benjámin Netanjáhu miniszterelnök hivatala közleményben szögezte le, hogy Izrael nem részese semmilyen Iránnal kötendő megállapodásnak. A libanoni harcok beszüntetésére vonatkozó kitétel különösen nehezen elfogadható a jeruzsálemi vezetés számára.
Miről beszél Donald Trump? Elképesztő kijelentést tett az amerikai elnök: ebbe az USA gazdasága is beleremeghet
Az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt hároméves csúcsra, 4,2 százalékra gyorsult az amerikai infláció - Donald Trump azt mondta, imádja ezt.
Tovább eszkalálódik az amerikai–iráni konfliktus, miközben vitatott, hogy valóban lezárták-e a Hormuzi-szorost.
Titkos akciót hajtott végre az Egyesült Államok a stratégiai tengeri útvonalon, ezért volt rá szükség
Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója.
Olyan fordulat jöhet az ukrán háborúban, amire 4 év alatt nem volt példa: ennél fájóbb sebet nem is kaphatott volna Oroszország
Kijev stratégiája elsősorban az orosz logisztika megbénítására összpontosít, ami a Krím-félsziget esetében különösen hatásosnak bizonyul.
Áprilisban jelentősen megugrott a Szuezi-csatorna hajóforgalma és az abból származó bevétel, miután a Hormuzi-szoros lezárása felértékelte a vörös-tengeri útvonalat.
Ukrajna szisztematikus csapásokkal bénítja a Krími-félsziget utánpótlási útvonalait, ami egyre komolyabb ellátási zavarokat okoz a régióban.
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen. Az összkép mégis kétséges.
Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miután egy amerikai Apache harci helikopter lezuhant a Hormuzi-szoros térségében.
Az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek hiányosságai miatt az orosz irányított siklóbombák rendkívül pontosan találnak célba a zaporizzsjai frontszakaszon.
Több mint kétszáz drón zúdult Ukrajnára az éjjel, cserébe az ukránok egy fontos orosz olajfinomítót támadtak
Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn.
Soha nem látott módon eszkalálódhat az iráni háború: kegyetlen lépésre készülhet Trump, lángba borul a Közel-Kelet?
Néhány perccel Trump bejegyzése előtt Mohammad Gálibáf, az iráni parlament elnöke fenyegető hangvételű üzenetet tett közzé az X közösségi oldalon.
Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük
Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak.
Kegyetlen csapást mért Ukrajna Oroszországra: óriási robbanások rázták meg az országot, lángokban állnak az olajelosztók
Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen.
Donald Trump az iráni konfliktus miatt kialakult feszült helyzet ellenére bizakodóan nyilatkozott a Teheránnal zajló tárgyalásokról.
Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség a csatlakozási folyamatok tárgyalása miatt.
Az ukrán elnök szerint megköszönte az amerikai küldötteknek, hogy a következő hetekben aktívan részt kívánnak venni a békefolyamat előmozdításában.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.