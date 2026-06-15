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Négyéves csúcson a forint: kik nyerhetnek nagyot, és kik veszíthetnek a hirtelen erősödéssel?
Négyéves csúcson, 352 forintos euróárfolyamon áll a magyar fizetőeszköz, ami kedvezően hat az inflációra, az államadósságra és a külföldi utazásokra is. A tartós erősödéshez azonban a kormánynak konkrét gazdasági eredményeket kell felmutatnia, miközben a jelenlegi helyzet a magas jegybanki alapkamat mérséklését is elhozhatja.
A forint jelenlegi, hosszú évek óta nem látott erősödése több tényező együttes hatásának köszönhető. A választások utáni piaci optimizmus és a töretlen befektetői bizalom mellett jelentős szerepet játszik a közel-keleti helyzet kedvező alakulása, különösen a Hormuzi-szoroshoz kapcsolódó béketárgyalások várható sikeres lezárása. Ennek eredményeként a Magyar Nemzeti Bank pénteki zárásakor 352 forintos szinten jegyezte az eurót.
Brückner Gergely, a Telex újságírója ATV Híradónak adott nyilatkozata szerint a stabil árfolyam idén is megmaradhat, sőt a forint akár tovább is erősödhet, ám ez a piac részéről egyelőre megelőlegezett bizalom. A kormánynak ehhez eredményeket kell felmutatnia, így az év végi költségvetésnek egyértelműen fenntartható kamat- és növekedési pályát kell tükröznie.
Kiemelt mérföldkő lesz augusztus 31., ameddig a beígért 16,4 milliárd eurót ténylegesen le kell hívni és haza kell hozni. Ha a kedvező gazdasági irányvonalat nem sikerül igazolni, a hazai fizetőeszköz könnyen újra gyengülésnek indulhat.
Az erős forint közvetlen nyertesei a külföldön nyaralók, akik akár tíz százalékot is megtakaríthatnak a tavalyi költségeikhez képest. Beke Károly, a Portfolio elemzője kiemelte, hogy
a lakosság az importtermékek lassabban érvényesülő, de érezhető árcsökkenése révén is jól jár. Számottevő hátrányba kerültek viszont az exportra termelő vállalatok, amelyek bevétele devizában folyik be, miközben kiadásaik – például a munkabérek és az irodabérleti díjak – forintban merülnek fel.
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Makrogazdasági szinten ugyanakkor az erősödés kifejezetten kedvező. Bod Péter Ákos rámutatott, hogy a stabil forint egyszerre fékezi az inflációt, tartja kordában a kiskereskedelmi árakat és mérsékli az államadósságot.
Az árfolyam alakításában kulcsszerepe van a Magyar Nemzeti Banknak, amely jelenleg magasan tartja az irányadó kamatot. A szakember úgy véli, a jegybank a legközelebbi kamatdöntő ülésén egy enyhe csökkentéssel normalizálhatja az árfolyamot, korrigálva a mostani, talán túlzottan erős, de a korábbi, túl gyenge időszakot kompenzáló szintet.
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