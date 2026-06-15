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a járműbe beszerelt szabványos biztonsági gyermekülés
Autó

Figyelem! Életveszélyes gyerekterméket hívnak vissza: nehogy használd, ha mostanában ilyet vettél

Pénzcentrum
2026. június 15. 06:05

Biztonsági kockázat miatt visszahívja egyik gyermekülés-bázistalpát a Maxi-Cosi. A gyártó szerint egy hibás visszajelzés azt a látszatot keltheti, hogy az ülés megfelelően rögzült, miközben valójában nincs biztonságosan a helyén. Az érintett termékeket ingyenesen cserélik.

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Önkéntes visszahívást jelentett be a Maxi-Cosi több népszerű gyermeküléséhez használható bázistalpja miatt. A gyártó tájékoztatása szerint bizonyos esetekben a rendszer tévesen azt jelezheti, hogy a gyermekülés vagy a babahordozó megfelelően rögzült, miközben valójában nincs biztonságosan a helyén.

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A visszahívás a FamilyFix Slide Pro bázistalpat érinti, amely több Maxi-Cosi modelllel is kompatibilis. Az érintett termékek közé tartozik a Coral Slide Pro, a Pebble Slide Pro, a Pearl Slide Pro és a Pearl XL Slide Pro gyermekülés - írja az ADAC.

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A gyártó szerint a hiba akkor jelentkezhet, ha az ülést nem megfelelően választják le a bázistalpról. Ilyenkor az ülés újbóli behelyezésekor a visszajelző rendszer tévesen zöld jelzést adhat, azt sugallva, hogy a rögzítés sikeres volt, noha az ülés valójában nem pattant be megfelelően a helyére.

A probléma különösen azért jelent kockázatot, mert a szülők a vizuális visszajelzés alapján azt hihetik, hogy a gyermekülés biztonságosan rögzült, miközben az nem megfelelően kapcsolódik a bázistalphoz.

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A visszahívás a 2025. augusztus 20. és 2026. március 24. között gyártott FamilyFix Slide Pro bázistalpakat érinti. A Maxi-Cosi arra kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék termékük gyártási adatait, és az érintett modelleket juttassák vissza a gyártóhoz, amely cserét biztosít.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a termék megfelelő kézi ellenőrzés mellett továbbra is használható, ugyanakkor a biztonság érdekében az érintett bázistalpak mielőbbi cseréjét javasolja.
Címlapkép: Getty Images
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