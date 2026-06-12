A fokozódó fenyegetés miatt a német és a svéd vezetés is a haderő azonnali felkészítését, valamint a védelmi képességek sürgős megerősítését szorgalmazza.
Ezek most a világ legnagyobb hadseregei: a lista élén Banglades
Az elmúlt évek geopolitikai eseményei ismét ráirányították a figyelmet a hadseregek méretére és felkészültségére. Miközben a modern hadviselés egyre inkább a technológiáról szól, a személyi állomány továbbra is fontos mutató maradt. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk be, mely országok rendelkeznek a legnagyobb katonai erejével 2026-ban. És lehetnek meglepetések.
Egyre több ország növeli a létszámot vagy aktivál tartalékos erőket, miközben a modern hadviselés leginkább a technológiáról, logisztikáról és stratégiai kapacitásokról szól. A CHART by Pénzcentrum infografikái rangsorának alapját a Global Firepower adatai adják, amelyek az aktív katonákat, a tartalékosokat és a félkatonai szervezetek tagjait is figyelembe veszik. A végeredmény éppen ezért több helyen is meglepetést tartogat. A világ legnagyobb katonai állományával ugyanis nem Kína, hanem Banglades rendelkezik. Az ország teljes személyi állománya meghaladja a 7 millió főt, ami elsőre szinte hihetetlennek tűnhet, hiszen az aktív katonák száma alig valamivel több mint 200 ezer fő. De vajon kik állnak a lista többi helyén?
Ha azonban kizárólag az aktív szolgálatot teljesítő katonákat vizsgáljuk, teljesen más sorrendet kapunk. A CHART by Pénzcentrum ezen összehasonlításában Kína áll az első helyen, nagyjából 2 millió aktív katonával. Őt India, Oroszország és az Egyesült Államok követi, amelyek szintén több mint egymillió aktív katonát tartanak szolgálatban. Ami viszont rávilágít egy fontos különbségre. A teljes személyi állomány elsősorban a mozgósítási képességet mutatja, míg az aktív haderő a tényleges, azonnal bevethető katonai erőt jelzi. A két mutató ezért egészen eltérő képet adhat ugyanarról az országról, és akkor még nem beszéltünk Magyarországról, ahol a Magyar Honvédség inkább egy kisebb, professzionális modellre épül.
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