Bár a hidegfronti hatás hétfőn már megszűnik, az arra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén vagy vérnyomás-ingadozás.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 15.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 15., hétfő.
Névnap
Jolán, Vid
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 350.95 Ft
CHF: 380.97 Ft
GBP: 406.52 Ft
USD: 302.04 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. június 11.
A Hatoslottó nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 14, 20, 26, 27, 36
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 17 db
4-es találat: 646 db
3-as találat: 11886 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 42490 Ft
MOL: 3826 Ft
RICHTER: 11930 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.16: Napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6, 15, délután 23, 28 fok valószínű.
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2026.06.17: A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
A meleg- és a hidegfrontra érzékenyeket is megterhelheti az időjárás. Sokaknál fordulhat elő fejfájás, migrén, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevőknél megnövekedhet a reakcióidő. (2026.06.14)
Akciók
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