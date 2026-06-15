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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 15.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 15.)

Pénzcentrum
2026. június 15. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 15., hétfő.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

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USD: 302.04 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 11.
A Hatoslottó nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 14, 20, 26, 27, 36

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 17 db
4-es találat: 646 db
3-as találat: 11886 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 42490 Ft
MOL: 3826 Ft
RICHTER: 11930 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.16: Napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6, 15, délután 23, 28 fok valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.06.17: A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A meleg- és a hidegfrontra érzékenyeket is megterhelheti az időjárás. Sokaknál fordulhat elő fejfájás, migrén, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevőknél megnövekedhet a reakcióidő. (2026.06.14)

Akciók

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