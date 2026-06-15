Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 15.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 15., hétfő.

Névnap

Jolán, Vid

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 350.95 Ft

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GBP: 406.52 Ft

USD: 302.04 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 11.

A Hatoslottó nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 14, 20, 26, 27, 36



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 17 db

4-es találat: 646 db

3-as találat: 11886 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 42490 Ft

MOL: 3826 Ft

RICHTER: 11930 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.16: Napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6, 15, délután 23, 28 fok valószínű.

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2026.06.17: A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A meleg- és a hidegfrontra érzékenyeket is megterhelheti az időjárás. Sokaknál fordulhat elő fejfájás, migrén, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevőknél megnövekedhet a reakcióidő. (2026.06.14)

Akciók

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