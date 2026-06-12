A szektorban működő szolgáltatók szerint a megkeresések száma akár a tavalyi felére is visszaeshet, miközben a desztinációk közti arányok is jelentősen átrendeződtek.
Visszavonulót fúj az Egyesült Államok: jelentős katonai gyengülés várhat a szövetségesekre
Az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az európai NATO-hadműveletek támogatására szánt katonai jelenlétét, ami komolyan korlátozza a katonai szövetség nagy hatótávolságú csapásmérő és felderítő képességeit. A döntés egybevág Washington határozott elvárásával, miszerint a szövetséges államoknak a jövőben lényegesen többet kell áldozniuk saját védelmükre - tudósított a Portfolio.
A tervek alapján a térségben állomásozó amerikai F-16-os és F-15E vadászgépek száma mintegy 150-ről 100-ra, a tengeri járőrrepülőgépeké pedig 26-ról 15-re csökken. A korábban Európa rendelkezésére bocsátott nyolc légi utántöltő repülőgépet teljesen kivonják a térségből.
Ezenfelül egy rakétahordozó tengeralattjárót, valamint egy repülőgép-hordozót is átcsoportosítanak a kísérőflottájával együtt, és az Európa védelmére kijelölt két bombázókötelék egyikét is más műveleti területre irányíthatják át.
Bár az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága hivatalosan mindössze annyit közölt, hogy a csapatkivonásokkal a "megfelelő szintre" állítja be a NATO-hoz való hozzájárulását, a döntés szorosan illeszkedik a washingtoni politikai irányvonalhoz.
Az amerikai vezetés korábban is élesen bírálta az európai kormányokat, amiért saját haderejük fejlesztése helyett túlzottan az Egyesült Államok védernyőjére támaszkodnak. Washington ezért jelenleg azt követeli európai és ázsiai szövetségeseitől, hogy védelmi kiadásaikat a bruttó hazai termékük (GDP) 3,5 százalékára emeljék.
Tovább eszkalálódik az amerikai–iráni konfliktus, miközben vitatott, hogy valóban lezárták-e a Hormuzi-szorost.
Titkos akciót hajtott végre az Egyesült Államok a stratégiai tengeri útvonalon, ezért volt rá szükség
Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója.
Olyan fordulat jöhet az ukrán háborúban, amire 4 év alatt nem volt példa: ennél fájóbb sebet nem is kaphatott volna Oroszország
Kijev stratégiája elsősorban az orosz logisztika megbénítására összpontosít, ami a Krím-félsziget esetében különösen hatásosnak bizonyul.
Áprilisban jelentősen megugrott a Szuezi-csatorna hajóforgalma és az abból származó bevétel, miután a Hormuzi-szoros lezárása felértékelte a vörös-tengeri útvonalat.
Ukrajna szisztematikus csapásokkal bénítja a Krími-félsziget utánpótlási útvonalait, ami egyre komolyabb ellátási zavarokat okoz a régióban.
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen. Az összkép mégis kétséges.
Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miután egy amerikai Apache harci helikopter lezuhant a Hormuzi-szoros térségében.
Az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek hiányosságai miatt az orosz irányított siklóbombák rendkívül pontosan találnak célba a zaporizzsjai frontszakaszon.
Több mint kétszáz drón zúdult Ukrajnára az éjjel, cserébe az ukránok egy fontos orosz olajfinomítót támadtak
Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn.
Soha nem látott módon eszkalálódhat az iráni háború: kegyetlen lépésre készülhet Trump, lángba borul a Közel-Kelet?
Néhány perccel Trump bejegyzése előtt Mohammad Gálibáf, az iráni parlament elnöke fenyegető hangvételű üzenetet tett közzé az X közösségi oldalon.
Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük
Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak.
Kegyetlen csapást mért Ukrajna Oroszországra: óriási robbanások rázták meg az országot, lángokban állnak az olajelosztók
Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen.
Donald Trump az iráni konfliktus miatt kialakult feszült helyzet ellenére bizakodóan nyilatkozott a Teheránnal zajló tárgyalásokról.
Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség a csatlakozási folyamatok tárgyalása miatt.
Az ukrán elnök szerint megköszönte az amerikai küldötteknek, hogy a következő hetekben aktívan részt kívánnak venni a békefolyamat előmozdításában.
Egy friss miniszteri rendelet értelmében emelkednek a biztonsági üzemanyag-tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.