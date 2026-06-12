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Az amerikai hadsereg katonáinak egy csoportja védekező pozíciót foglal el egy lerombolt épületben, felkészülve minden bajra, ami az útjukba kerül.
Világ

Visszavonulót fúj az Egyesült Államok: jelentős katonai gyengülés várhat a szövetségesekre

Pénzcentrum
2026. június 12. 09:02

Az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az európai NATO-hadműveletek támogatására szánt katonai jelenlétét, ami komolyan korlátozza a katonai szövetség nagy hatótávolságú csapásmérő és felderítő képességeit. A döntés egybevág Washington határozott elvárásával, miszerint a szövetséges államoknak a jövőben lényegesen többet kell áldozniuk saját védelmükre - tudósított a Portfolio.

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A tervek alapján a térségben állomásozó amerikai F-16-os és F-15E vadászgépek száma mintegy 150-ről 100-ra, a tengeri járőrrepülőgépeké pedig 26-ról 15-re csökken. A korábban Európa rendelkezésére bocsátott nyolc légi utántöltő repülőgépet teljesen kivonják a térségből.

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Ezenfelül egy rakétahordozó tengeralattjárót, valamint egy repülőgép-hordozót is átcsoportosítanak a kísérőflottájával együtt, és az Európa védelmére kijelölt két bombázókötelék egyikét is más műveleti területre irányíthatják át.

Bár az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága hivatalosan mindössze annyit közölt, hogy a csapatkivonásokkal a "megfelelő szintre" állítja be a NATO-hoz való hozzájárulását, a döntés szorosan illeszkedik a washingtoni politikai irányvonalhoz.

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Az amerikai vezetés korábban is élesen bírálta az európai kormányokat, amiért saját haderejük fejlesztése helyett túlzottan az Egyesült Államok védernyőjére támaszkodnak. Washington ezért jelenleg azt követeli európai és ázsiai szövetségeseitől, hogy védelmi kiadásaikat a bruttó hazai termékük (GDP) 3,5 százalékára emeljék.
Címlapkép: Getty Images
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