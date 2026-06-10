Kijev stratégiája elsősorban az orosz logisztika megbénítására összpontosít, ami a Krím-félsziget esetében különösen hatásosnak bizonyul.
Új fejezet nyílhat Magyarország és Ukrajna kapcsolatában: gőzerővel készítik elő a találkozót
Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója, jelentette be szerdán Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő.
A diplomata elmondta, hogy egyelőre sem a helyszínről, sem az időpontról nem tud részleteket közölni, ugyanakkor megerősítette, hogy a kétoldalú egyeztetések előkészítése folyamatban van, és a találkozó megszervezésére kedvező esélyt látnak.
Tihij szerint a leendő találkozó központi kérdése a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lenne. A szóvivő úgy fogalmazott, hogy több érzékeny ügyben már sikerült előrelépést elérni, különösen a nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatban. Kijev értékelése szerint Budapest támogatja az Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak első szakaszát jelentő klaszter megnyitását is.
Az ukrán fél emellett arra számít, hogy Magyarország álláspontja több fontos kérdésben is változott. Ezek közé sorolta Ukrajna támogatását, az Oroszország elleni szankciókat és az orosz támadások megítélését.
A külügyi szóvivő arról is beszélt, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter aktívan dolgozik azon, hogy az Európai Unió szankciós listájára ismét felkerüljenek olyan orosz állampolgárok, akiket korábban a magyar kormány kérésére vettek le a jegyzékről.
Új megállapodás születhet a kárpátaljai magyarok ügyében
Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter a közelmúltban átfogó megállapodást jelentett be Ukrajnával a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.
Andrij Szibiha külügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyithat kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapulhat.
Tihij a lengyel–ukrán történelmi vitákról is beszélt. Elmondása szerint a két ország közötti feszültségek ellenére tovább zajlanak azok az exhumálási munkálatok, amelyek során a második világháború idején a mai Ukrajna területén megölt lengyelek földi maradványait tárják fel.
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A szóvivő hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évben jelentős előrelépés történt a két ország közötti együttműködésben, és jelenleg is folynak kutatások például Huta Penyackában. Kijev álláspontja szerint a történelmi viták kérdéseit elsősorban a történészeknek kell tisztázniuk levéltári és egyéb dokumentumok alapján.
Ukrajna szerint Moszkva profitál a lengyel–ukrán vitákból
Az ukrán diplomata úgy vélte, hogy az Ukrajna és Lengyelország közötti feszültségek Oroszország érdekeit szolgálják. Arra szólította fel Varsót és Kijevet, hogy a nézeteltérések helyett az együttműködésre összpontosítsanak, és közösen lépjenek fel azzal az országgal szemben, amely szerinte egyaránt fenyegeti Ukrajnát és Lengyelországot.
A sajtótájékoztatón szóba került Bulgária szerepe is. Tihij szerint Ukrajna jelenleg nem kap ingyenes fegyverszállítmányokat Szófiától, ugyanakkor a két ország között továbbra is működik egy kölcsönösen előnyös védelmi együttműködés. A szóvivő arról is beszámolt, hogy Ukrajna több országgal tárgyal olyan elfogórakéták átvételéről, amelyek szavatossági ideje hamarosan lejár.
Elmondása szerint Kijev több olyan rakétát azonosított, amelyeket a tulajdonos országok a lejárat után megsemmisítenének vagy visszaküldenének a gyártónak. Ukrajna szerint ezek a fegyverek még felhasználhatók lennének az ország légvédelmének erősítésére, ezért aktív tárgyalásokat folytatnak a megszerzésükről.
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