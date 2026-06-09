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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Világ

Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete

Pénzcentrum
2026. június 9. 07:10

Egy friss miniszteri rendelet értelmében emelkednek a biztonsági üzemanyag-tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai. A kormány a döntéssel a piaci folyamatokhoz igazítja az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket - közölte a Portfolio.

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendeletmódosítása nyomán megdrágul az az üzemanyag, amelyet a készletező szövetség a nagykereskedőknek értékesít tovább. A benzin nettó literenkénti ára 270,25 forintról 283,45 forintra emelkedik, ami közel ötszázalékos növekedést jelent, míg a gázolaj esetében az eddigi 300,48 forintos ár 310,47 forintra nő, ami 3,3 százalékos drágulást jelent.

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Ezzel párhuzamosan a viszonteladók esetében alkalmazható maximális nagykereskedelmi árak is módosulnak, így a benzin ára literenként 286 forintról 290,95 forintra, míg a gázolajé 315 forintról 317,97 forintra nő.

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Az átmeneti szabályok szerint az új díjszabást csak a rendelet hatálybalépése után megkötött szerződésekre, illetve az újonnan leadott és elfogadott megrendelésekre kell alkalmazni. A korábban rögzített áron visszaigazolt mennyiségekre visszamenőleg nem hárítható át a magasabb összeg.

A mostani intézkedés egy május közepi döntést módosít, amellyel a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai készletekből. Erre a hazai ellátásbiztonság garantálása és a piacinál alacsonyabb hatósági ár fenntartása miatt volt szükség. A beszerzési árak jelenlegi korrigálásával az a cél, hogy csökkenjen a szakadék a készletek értékesítési ára és a valós piaci árak között, így később kisebb anyagi terhet jelent majd a felhasznált tartalékok visszapótlása.
Címlapkép: Getty Images
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