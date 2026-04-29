Különleges tervet vázoltak fel az ENSZ ülésén: ez a határozott lépés teljesen átrajzolhatja a lángokban álló régiót

A gázai tűzszünet fenntartását és a palesztin területek politikai egységének helyreállítását sürgette a Palesztin Hatóság külügyminisztere az ENSZ Biztonsági Tanácsának keddi, miniszteri szintű ülésén.

Varsen Aghabekian felszólalásában azt kérte, hogy állítsák le Izrael gyakorlatát, amely szerinte kényszerkilakoltatásokhoz és területi változásokhoz vezet. Kijelentette, hogy ez nemcsak a Gázai övezetben, hanem Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben is zajlik.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a gázai béketerv második szakaszának végrehajtása során a palesztin államiság megteremtését kell középpontba helyezni. Ezt az „egy állam, egy kormány, egy törvény, egy fegyver” elv mentén képzeli el. Hozzátette, hogy ehhez szerinte szükséges a teljes izraeli kivonulás a Gázai övezetből.

Az ülésen Izrael képviseletében Danny Danon ENSZ-nagykövet is felszólalt. Beszédében Libanon szerepét emelte ki, és azt mondta, hogy a térség stabilitása nem képzelhető el a Hezbollah lefegyverzése nélkül. Arra hivatkozott, hogy bár a bejrúti kormány jelezte ezt az elvárást, a fegyveres szervezet lefegyverzése nem történt meg.

Danon szerint Libanon nem hivatkozhat teljes szuverenitásra addig, amíg a Hezbollah támadásokat indít izraeli civilek ellen, és továbbra is működni tud az ország területén.