Ez a közel-kelet igazi tragédiája, amiről alig beszélnek: minden megtett Donald Trump, de ide ő is kevés

Töredéke érkezett csak be a Gázai övezet újjáépítésére ígért 17 milliárd dollárnak, ami gyakorlatilag megbénítja a terület jövőjének rendezését. A forráshiány és a megrekedt fegyverszüneti tárgyalások miatt a Hamászt felváltó új palesztin közigazgatás képtelen megkezdeni a munkáját. Miközben a harcok tovább szedik áldozataikat, egyre nő egy újabb, teljes körű izraeli offenzíva veszélye - írta meg a Portfolio.

A Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Békebizottság tíz donorországtól várt támogatást Gáza közigazgatásának megszervezésére és a terület helyreállítására. Eddig azonban csupán az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó és az Egyesült Államok utalta át a felajánlott összeget. A Reuters információi szerint a beérkezett pénz még az egymilliárd dollárt sem éri el. A finanszírozási hiányt tovább súlyosbította az Irán elleni amerikai–izraeli támadás, amely teljesen felborította a korábbi terveket.

A forráshiány miatt a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának működése is ellehetetlenült. Az amerikai támogatással létrejött, palesztin technokratákból álló testület feladata lenne, hogy átvegye a hatalmat a Hamásztól. Anyagi és biztonsági okokból azonban jelenleg be sem tudnak lépni az övezetbe. A bizottság tagjai így szigorú felügyelet mellett Kairóban várakoznak.

Bár a Hamász többször jelezte, hogy hajlandó átadni az irányítást a közigazgatási bizottságnak, a lefegyverzési tárgyalások holtpontra jutottak. Izrael a csapatkivonás feltételéül szabja a palesztin szervezet lefegyverzését. Ezzel szemben a Hamász előfeltételként garanciákat követel a tűzszünetre és az izraeli csapatok végleges kivonására. A patthelyzet feloldása érdekében Egyiptom újabb egyeztetésekre hívta a feleket.

Eközben a harcok a tavaly októberi tűzszünet óta sem álltak le teljesen. Gázai források szerint az izraeli csapásokban legalább 700 palesztin vesztette életét, míg Izrael négy katonája haláláról számolt be. Diplomáciai források szerint fennáll a veszélye, hogy Izrael csupán ürügyet keres az offenzíva újraindítására. Az izraeli katonai vezetők már nyíltan jelezték: készek folytatni a hadműveleteket, ha a Hamász nem teszi le a fegyvert.

Mindez egy olyan területen történik, ahol a kétéves bombázássorozat miatt az épületek négyötöde megsemmisült. A halálos áldozatok száma meghaladja a 72 ezret, akiknek a többsége civil. A gázai újjáépítés teljes költségét a nemzetközi intézmények mintegy 70 milliárd dollárra becsülik.

