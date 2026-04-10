A független orosz Meduza hírportál értesülései szerint Vlagyimir Putyin egyre elégedetlenebb Orbán Viktorral.
Ez a közel-kelet igazi tragédiája, amiről alig beszélnek: minden megtett Donald Trump, de ide ő is kevés
Töredéke érkezett csak be a Gázai övezet újjáépítésére ígért 17 milliárd dollárnak, ami gyakorlatilag megbénítja a terület jövőjének rendezését. A forráshiány és a megrekedt fegyverszüneti tárgyalások miatt a Hamászt felváltó új palesztin közigazgatás képtelen megkezdeni a munkáját. Miközben a harcok tovább szedik áldozataikat, egyre nő egy újabb, teljes körű izraeli offenzíva veszélye - írta meg a Portfolio.
A Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Békebizottság tíz donorországtól várt támogatást Gáza közigazgatásának megszervezésére és a terület helyreállítására. Eddig azonban csupán az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó és az Egyesült Államok utalta át a felajánlott összeget. A Reuters információi szerint a beérkezett pénz még az egymilliárd dollárt sem éri el. A finanszírozási hiányt tovább súlyosbította az Irán elleni amerikai–izraeli támadás, amely teljesen felborította a korábbi terveket.
A forráshiány miatt a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának működése is ellehetetlenült. Az amerikai támogatással létrejött, palesztin technokratákból álló testület feladata lenne, hogy átvegye a hatalmat a Hamásztól. Anyagi és biztonsági okokból azonban jelenleg be sem tudnak lépni az övezetbe. A bizottság tagjai így szigorú felügyelet mellett Kairóban várakoznak.
Bár a Hamász többször jelezte, hogy hajlandó átadni az irányítást a közigazgatási bizottságnak, a lefegyverzési tárgyalások holtpontra jutottak. Izrael a csapatkivonás feltételéül szabja a palesztin szervezet lefegyverzését. Ezzel szemben a Hamász előfeltételként garanciákat követel a tűzszünetre és az izraeli csapatok végleges kivonására. A patthelyzet feloldása érdekében Egyiptom újabb egyeztetésekre hívta a feleket.
Eközben a harcok a tavaly októberi tűzszünet óta sem álltak le teljesen. Gázai források szerint az izraeli csapásokban legalább 700 palesztin vesztette életét, míg Izrael négy katonája haláláról számolt be. Diplomáciai források szerint fennáll a veszélye, hogy Izrael csupán ürügyet keres az offenzíva újraindítására. Az izraeli katonai vezetők már nyíltan jelezték: készek folytatni a hadműveleteket, ha a Hamász nem teszi le a fegyvert.
Mindez egy olyan területen történik, ahol a kétéves bombázássorozat miatt az épületek négyötöde megsemmisült. A halálos áldozatok száma meghaladja a 72 ezret, akiknek a többsége civil. A gázai újjáépítés teljes költségét a nemzetközi intézmények mintegy 70 milliárd dollárra becsülik.
Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot
Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.
Elfordult Donald Trumptól az egyik legfőbb európai szövetségese: kemény kritikát fogalmazott meg, így nyerne választást
A hangsúlyváltás szembetűnő Meloni korábbi, engedékenyebb megnyilvánulásaihoz képest.
Kiderült az ingatlanpiac nagy titka: így cserélheted el az apró városi panelt egy tágas kertes házra
Továbbra is a budapesti agglomeráció dominálja a családi házak piacát, a kínálat és a kereslet is ebbe az irányba koncentrálódik.
Riasztó számok futottak be a minisztériumból: elképesztő tempóban ürül az államkassza, erre verték el a pénzt
Az idei év első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiányt halmozott fel.
Megtörte a csendet az amerikai first lady, Melania Trump: kiderült a teljes igazság Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyáról
Jogi lépéseket helyezett kilátásba Melania Trump azokkal szemben, akik azt állítják, hogy személyes kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.
Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet.
Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.
A brit kormányfő szerint a válság generációk sorsát döntheti el, miközben az energiaárak és az infláció is elszabadulhatnak.
Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte az Egyesült Államoktól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS, mivel a jelenlegi felmentés április 17-én lejár.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: hiába próbálták megkötni Donald Trump kezét, zseniális trükkel védték be
Az amerikai képviselőház republikánus tagjai megakadályozták a demokraták kezdeményezését, amely Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos katonai jogköreit korlátozta volna.
Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok
Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét alkalmából.
Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül.
Leleplezték az oroszok titkos műveletét az Atlanti-óceánon: több hónapja tartott a szabotázs kísérlet, EU-s nagyhatalmat céloztak
A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a brit haditengerészet hadihajókat és repülőgépeket vezényelt a helyszínre.
Szakértői értékelések szerint Teherán a háború folytatásának elkerülése érdekében kész ismét magára hagyni a síita milíciát.
Veszélyzónává nyilvánították az egyik legfontosabb tengeri folyosót: robbanó csapdák miatt terelik el a hajókat
A Gárda az aknaveszélyre hivatkozik az útvonal változtatása kapcsán, egyelpre visszavonásig van érvényben az intézkedés.
A NATO-főtitkár szerint egyes európai szövetségesek nem állták ki a próbát az Irán elleni háborúban.
Az ukrán államfő úgy véli, Washington túlzottan is megbízik Vlagyimir Putyinban, ez pedig beláthatatlan következményekkel járhat.
A csapás következtében a krimszki szivattyúállomáson tűz ütött ki, a lezuhanó dróntörmelékek miatt pedig egy helyi lakos életét vesztette
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai