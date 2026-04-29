Kemény lépésre szánta el magát az unió: hatalmas árat fizethet Oroszország az ukrajnai háborúért

Az Európai Unió elkötelezett az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása mellett. Erről az uniós védelemért felelős biztos beszélt kedden Strasbourgban.

Andrius Kubilius felidézte, hogy Oroszország több mint négy éve folytat háborút Ukrajna ellen. Az ENSZ adatai szerint eddig mintegy 16 ezer ukrán civil vesztette életét, köztük 784 gyermek. A sérültek száma eléri a 43 ezret, ebből 2668 kiskorú. A civil áldozatok száma 2026 első negyedévében ismét emelkedni kezdett.

A biztos hangsúlyozta, hogy az EU támogat minden olyan kezdeményezést, amely az elszámoltathatóság teljes folyamatát lefedi. Az elmúlt hónapokban előrelépés történt a nemzetközi kárigénybizottság felállításában, valamint az Ukrajna elleni agresszió bűntettével foglalkozó különleges törvényszék létrehozásában.

Elmondta, hogy a 2025 decemberében elért széles körű nemzetközi támogatás után felgyorsítják a ratifikációs folyamatot, hogy a kárigénybizottság mielőbb megkezdhesse működését. A javaslat jelenleg az Európai Parlament jóváhagyására vár. A cél az, hogy a folyamat az Európa Tanács május közepi chisinaui üléséig lezáruljon.

A tagállamok saját ratifikációs eljárása is halad. Az EU ezzel párhuzamosan a különleges törvényszék mielőbbi létrehozásán dolgozik. Kubilius üdvözölte, hogy az Európa Tanácsban előrelépés történt a szükséges megállapodás szövegének elfogadásában, és sürgette a gyors továbblépést.

Az Európai Bizottság javaslatot tett arra is, hogy az EU csatlakozzon a törvényszék létrehozását szolgáló kibővített részleges megállapodáshoz. A folyamat lezárását még a chisinaui ülés előtt tervezik. Kubilius kiemelte, hogy az EU finanszírozza a kárigénybizottság és a különleges törvényszék előkészítő munkáját. A tervek szerint a kárigénybizottság 2027 végéig kezdheti meg az első ügyek vizsgálatát, a törvényszék pedig 2028 elején állhat fel.

Az uniós biztos hozzátette, hogy a munka szoros együttműködésben zajlik a tagállamokkal. Az EU nemzetközi partnerekkel is egyeztet, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezésekhez. Emellett folyamatos támogatást nyújt az ukrán hatóságoknak a helyszíni munkához uniós polgári missziókon és nemzetközi szakértői együttműködéseken keresztül.