Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait 2026. április 29-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 190 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 18. héten:

2; 4; 9; 11; 26; 31; 32.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 18. héten:

8; 15; 23; 25; 26; 30; 34.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026.19. játékhéten 190 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 18. héten:

6 találat: egyenként 362 215 forint

5 találat: egyenként 7 695 forint

4 találat: egyenként 2 670 forint

