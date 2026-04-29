Rászállt a hazai boltokra és benzinkutakra az uniós vezetés: azonnali eljárást zúdítottak Magyarország nyakába

Három különböző ügyben is jogi lépéseket tesz az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az Európai Unió Bírósága elé viszik a diszkriminatívnak tartott kiskereskedelmi különadó ügyét. Emellett kötelezettségszegési eljárást indítanak a külföldieket kizáró hatósági üzemanyagárak, valamint az embercsempészetre vonatkozó jogszabályok miatt.

A testület szerdai döntése értelmében a magyar kiskereskedelmi adózási rendszer sérti a letelepedés szabadságát. A jogszabály ugyanis hátrányosan különbözteti meg a külföldi kereskedelmi láncokat a hazaiaktól. A jelenlegi szabályozás alapján a külföldi irányítású, integráltan működő vállalatoknak a bevételük után rendkívül magas, sávosan progresszív adót kell fizetniük.

Ezzel szemben a hazai, franchise rendszerben működő üzletek mentesülnek a magasabb terhek alól, mivel az ő bevételeiket adózási szempontból nem vonják össze. A helyzetet súlyosbítja, hogy a külföldi cégek a szabályozás miatt nem is tudják a hazai láncok mintájára átalakítani az üzleti modelljüket.

Egy másik ügyben a Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntessék meg az uniós polgárokat érintő diszkriminációt a benzinkutakon. A brüsszeli testület kötelezettségszegési eljárást indít, mivel hazánkban a kedvezményes, hatósági áras üzemanyagot kizárólag a magyar rendszámú gépjárművek tankolhatják.

Ezenfelül egy harmadik kötelezettségszegési eljárás is indul. A magyar jogszabályok ugyanis nem felelnek meg az embercsempészet elleni fellépésről szóló uniós jogszabálycsomag előírásainak. A Bizottság ezért ezen a téren is a hazai törvények uniós joggal való összehangolását várja.