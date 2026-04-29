2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Vásárlás

Rászállt a hazai boltokra és benzinkutakra az uniós vezetés: azonnali eljárást zúdítottak Magyarország nyakába

Pénzcentrum
2026. április 29. 13:27

Három különböző ügyben is jogi lépéseket tesz az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az Európai Unió Bírósága elé viszik a diszkriminatívnak tartott kiskereskedelmi különadó ügyét. Emellett kötelezettségszegési eljárást indítanak a külföldieket kizáró hatósági üzemanyagárak, valamint az embercsempészetre vonatkozó jogszabályok miatt.

A testület szerdai döntése értelmében a magyar kiskereskedelmi adózási rendszer sérti a letelepedés szabadságát. A jogszabály ugyanis hátrányosan különbözteti meg a külföldi kereskedelmi láncokat a hazaiaktól. A jelenlegi szabályozás alapján a külföldi irányítású, integráltan működő vállalatoknak a bevételük után rendkívül magas, sávosan progresszív adót kell fizetniük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel szemben a hazai, franchise rendszerben működő üzletek mentesülnek a magasabb terhek alól, mivel az ő bevételeiket adózási szempontból nem vonják össze. A helyzetet súlyosbítja, hogy a külföldi cégek a szabályozás miatt nem is tudják a hazai láncok mintájára átalakítani az üzleti modelljüket.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy másik ügyben a Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntessék meg az uniós polgárokat érintő diszkriminációt a benzinkutakon. A brüsszeli testület kötelezettségszegési eljárást indít, mivel hazánkban a kedvezményes, hatósági áras üzemanyagot kizárólag a magyar rendszámú gépjárművek tankolhatják.

Ezenfelül egy harmadik kötelezettségszegési eljárás is indul. A magyar jogszabályok ugyanis nem felelnek meg az embercsempészet elleni fellépésről szóló uniós jogszabálycsomag előírásainak. A Bizottság ezért ezen a téren is a hazai törvények uniós joggal való összehangolását várja.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #benzinkút #Európai Bíróság #magyarország #különadó #kiskereskedelem #európai bizottság #szlovákia #eu #jog #üzemanyagárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Drágult a tojás

Drágult a tojás

A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, így többek között a vajé, a vajkrémé, a trappista sajté, a...

FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:43
13:27
13:15
12:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
2026. április 29.
Gerendai Károly: ijesztőek voltak a Sziget tavalyi számai, komoly vérfrissítés jön a fesztiválon
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
2
2 hete
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
3
3 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
4
4 hete
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
5
2 hete
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:58
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:03
Figyelem! Csalók élhetnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik
Agrárszektor  |  2026. április 29. 13:29
Merre tovább, magyar élelmiszeripar? - Csúcsvezetők az Agrofood Konferencián
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm