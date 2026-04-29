Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette
Az elmúlt négy év legerősebb negyedévét zárta Európa legnagyobb alapkezelője, az Amundi. A vállalat jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett - írta a Portfolio.
A 32 milliárd eurós tőkebeáramlás messze felülmúlta a 12,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. A kiemelkedő eredményt elsősorban a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) és a kötvények iránti megugró kereslet hajtotta. A befektetők ugyanis a geopolitikai feszültségek okozta piaci turbulenciák közepette igyekeztek biztonságosan elhelyezni a tőkéjüket.
A cég kezelt vagyona éves szinten 7 százalékkal nőtt. Március végére megközelítette a 2400 milliárd eurót, ami szintén meghaladta az előzetes becsléseket. A pénzügyi mutatók ugyancsak pozitívan alakultak: a korrigált nettó eredmény 349 millió euró lett, a bevételek pedig közel 10 százalékos éves növekedéssel 902 millió euróra emelkedtek.
Az erős számok ellenére Valérie Baudson vezérigazgató óvatosan nyilatkozott az év hátralévő részéről. Kiemelte, hogy az elhúzódó konfliktusok lassíthatják a gazdasági növekedést, és tovább növelhetik az inflációs nyomást. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai gazdaság különösen érzékeny az energia- és műtrágyaárak emelkedésére. Emellett a piacon olyan kulcsfontosságú alapanyagokból is hiány alakulhat ki, mint a chipgyártáshoz elengedhetetlen hélium.
A Crédit Agricole többségi tulajdonában lévő vállalat az elmúlt időszakban sikeresen aknázta ki a passzív befektetések iránti növekvő keresletet. Méretében azonban továbbra is elmarad amerikai versenytársaitól, a BlackRocktól és a Vanguardtól.
Az alapkezelő részvényárfolyamának utóbbi években tapasztalt stagnálása részben egy bizonytalan tényezőnek tudható be. Egyelőre ugyanis nem tudni, hogy sikerül-e megújítaniuk az olasz UniCredittel kötött, 2027-ben lejáró forgalmazási megállapodásukat. A további fejlődés érdekében az Amundi a jövőben a magánhitelezés és más alternatív befektetések piacán próbál terjeszkedni, ahol jelenleg még kisebb szereplőnek számít.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
A folyamat mögött geopolitikai kockázatok, devizapiaci nyomás és tudatos tartalékpolitikai döntések állnak.
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
Fókuszban a nők pénzügyi és befektetési döntései: beszámoló a Women's Money & Mindset Day 2026 konferenciáról.
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
A Wise bejelentette az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló Qvik-kérelem magyarországi bevezetését.
A műsorban a modell beszélt arról is, miként boldogult a pénzügyek kezelésével, és hogyan alakította saját elképzelései szerint az óriási vagyon sorsát.
Megérkezett az EU nagy terve a brutális benzinárak letörésére: ez az alternatíva sokkal olcsóbb, de van egy komoly kockázata
A támogatók szerint az új keverék azonnali segítséget jelentene a költségek csökkentésében.
A részvénypiac forgalma 35,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jelentős, aktív kereskedés mellett erős hetet zárt az országgyűlési választásokat követően
Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen
Mikor és mennyi pénzt jelent a szociális segély utalása? Minden lényeges részlet a 2026-os állami, szociális támogatások típusairól, mértékéről és igényléséről.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Ide jutottunk: sok magyar a jéghideg lakása helyett éjszakázott hajléktalanszállón az idei kemény télen
A hajléktalanok mellett immár energiaszegénységben élők is kénytelenek voltak a krízispontokra menekülni, akik a saját otthonukat nem tudták kifűteni.
Váratlanul tűntek el súlyos százezrek a magyarok bankszámláiról: egy bizonyos kártyatípus okozta a zűrzavart
Rendszerhiba miatt az OTP Bank több ügyfelének számláját is duplán terhelte meg egy-egy bankkártyás vásárlást követően.
Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek
Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb üzletembere elviekben támogatja a Tisza Párt vagyonadó-javaslatát.
Teljesen felborulhat a magyar tőzsde a Tisza Párt győzelme után: erre számíthatunk a legfontosabb papíroknál
A Tisza Párt kétharmados parlamenti győzelmével új korszak kezdődik a hazai tőkepiacon.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
A globális piacok 2026 első hónapjaiban egyszerre szembesültek geopolitikai feszültségekkel, megugró energiaárakkal és bizonytalan kamatkilátásokkal.
Februárban az egyszeri állami juttatásoknak köszönhetően történelmi csúcsra, közel 15 ezer milliárd forintra nőtt a lakossági betétek állománya.
Mennyibe kerül a végső búcsú 2026-ban? Tételesen kiszámoltuk a koporsós, az urnás és a szórásos temetés árak alakulását, mutatjuk a részleteket!
A jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. De miért?
