Különböző 50, 100, 200 és 500 euró címletű eurobankjegyek vibráló elrendezése, amely az európai pénz sokszínűségét mutatja be. Tökéletes a pénzügyekkel, banki tevékenységgel, közgazdaságtannal, befektetésekkel és valutaváltáss
Megtakarítás

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Pénzcentrum
2026. április 29. 14:01

Az elmúlt négy év legerősebb negyedévét zárta Európa legnagyobb alapkezelője, az Amundi. A vállalat jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett - írta a Portfolio.

A 32 milliárd eurós tőkebeáramlás messze felülmúlta a 12,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. A kiemelkedő eredményt elsősorban a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) és a kötvények iránti megugró kereslet hajtotta. A befektetők ugyanis a geopolitikai feszültségek okozta piaci turbulenciák közepette igyekeztek biztonságosan elhelyezni a tőkéjüket.

A cég kezelt vagyona éves szinten 7 százalékkal nőtt. Március végére megközelítette a 2400 milliárd eurót, ami szintén meghaladta az előzetes becsléseket. A pénzügyi mutatók ugyancsak pozitívan alakultak: a korrigált nettó eredmény 349 millió euró lett, a bevételek pedig közel 10 százalékos éves növekedéssel 902 millió euróra emelkedtek.

Kapcsolódó cikkeink:

Az erős számok ellenére Valérie Baudson vezérigazgató óvatosan nyilatkozott az év hátralévő részéről. Kiemelte, hogy az elhúzódó konfliktusok lassíthatják a gazdasági növekedést, és tovább növelhetik az inflációs nyomást. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai gazdaság különösen érzékeny az energia- és műtrágyaárak emelkedésére. Emellett a piacon olyan kulcsfontosságú alapanyagokból is hiány alakulhat ki, mint a chipgyártáshoz elengedhetetlen hélium.

A Crédit Agricole többségi tulajdonában lévő vállalat az elmúlt időszakban sikeresen aknázta ki a passzív befektetések iránti növekvő keresletet. Méretében azonban továbbra is elmarad amerikai versenytársaitól, a BlackRocktól és a Vanguardtól.

Az alapkezelő részvényárfolyamának utóbbi években tapasztalt stagnálása részben egy bizonytalan tényezőnek tudható be. Egyelőre ugyanis nem tudni, hogy sikerül-e megújítaniuk az olasz UniCredittel kötött, 2027-ben lejáró forgalmazási megállapodásukat. A további fejlődés érdekében az Amundi a jövőben a magánhitelezés és más alternatív befektetések piacán próbál terjeszkedni, ahol jelenleg még kisebb szereplőnek számít.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 28. 16:50
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 29. 14:00
Megszűnik az orosz mintára létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal - Magyar Péter és Lánczi Tamás is megszólalt
A kormányváltás után megszűnik az eddig Lánczi Tamás vezette intézmény, mely többek között médiumok...
Bankmonitor  |  2026. április 29. 12:33
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A...
Holdblog  |  2026. április 29. 08:16
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
2026. április 29.
Gerendai Károly: ijesztőek voltak a Sziget tavalyi számai, komoly vérfrissítés jön a fesztiválon
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
1
2 napja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
3
2 hete
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
4
1 hete
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
5
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 15:28
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:58
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
Agrárszektor  |  2026. április 29. 14:31
Ez a növény lesz a magyar földek új sztárja? Jól járhat, aki termeli
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!