Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Az elmúlt négy év legerősebb negyedévét zárta Európa legnagyobb alapkezelője, az Amundi. A vállalat jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett - írta a Portfolio.

A 32 milliárd eurós tőkebeáramlás messze felülmúlta a 12,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. A kiemelkedő eredményt elsősorban a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) és a kötvények iránti megugró kereslet hajtotta. A befektetők ugyanis a geopolitikai feszültségek okozta piaci turbulenciák közepette igyekeztek biztonságosan elhelyezni a tőkéjüket.

A cég kezelt vagyona éves szinten 7 százalékkal nőtt. Március végére megközelítette a 2400 milliárd eurót, ami szintén meghaladta az előzetes becsléseket. A pénzügyi mutatók ugyancsak pozitívan alakultak: a korrigált nettó eredmény 349 millió euró lett, a bevételek pedig közel 10 százalékos éves növekedéssel 902 millió euróra emelkedtek.

Az erős számok ellenére Valérie Baudson vezérigazgató óvatosan nyilatkozott az év hátralévő részéről. Kiemelte, hogy az elhúzódó konfliktusok lassíthatják a gazdasági növekedést, és tovább növelhetik az inflációs nyomást. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai gazdaság különösen érzékeny az energia- és műtrágyaárak emelkedésére. Emellett a piacon olyan kulcsfontosságú alapanyagokból is hiány alakulhat ki, mint a chipgyártáshoz elengedhetetlen hélium.

A Crédit Agricole többségi tulajdonában lévő vállalat az elmúlt időszakban sikeresen aknázta ki a passzív befektetések iránti növekvő keresletet. Méretében azonban továbbra is elmarad amerikai versenytársaitól, a BlackRocktól és a Vanguardtól.

Az alapkezelő részvényárfolyamának utóbbi években tapasztalt stagnálása részben egy bizonytalan tényezőnek tudható be. Egyelőre ugyanis nem tudni, hogy sikerül-e megújítaniuk az olasz UniCredittel kötött, 2027-ben lejáró forgalmazási megállapodásukat. A további fejlődés érdekében az Amundi a jövőben a magánhitelezés és más alternatív befektetések piacán próbál terjeszkedni, ahol jelenleg még kisebb szereplőnek számít.