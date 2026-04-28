Mesterséges intelligencia az egészségügyben, AI Health, digitális egészségügyi szolgáltató, telemedicina, orvosi technológia
Tech

Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez

Pénzcentrum
2026. április 28. 22:03

A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt, és már két konkrét vegyület fejlesztését is felgyorsította – jelentette be a vállalat informatikai vezetője egy New York-i konferencián - írta meg a Reuters.

Jim Swanson, a J&J informatikai igazgatója a Reuters Momentum AI rendezvényén beszámolt a legújabb eredményekről. Elmondta, hogy a technológiával az ígéretes kémiai vegyületek és biológiai hatóanyagok szűrését végzik. Teljesen új gyógyszerek felfedezésére és piacra vitelére azonban a mesterséges intelligencia egyelőre önmagában nem képes. A felgyorsított fejlesztés két konkrét vegyületet érint: az egyik onkológiai, a másik immunológiai területen halad előre. A vállalatnak különösen fontos az új készítmények fejlesztése. Ennek oka, hogy a pikkelysömör és más autoimmun betegségek kezelésére használt Stelara nevű gyógyszerük szabadalmi oltalma lejárt.

A mesterséges intelligenciát az orvostechnikai eszközök területén is alkalmazzák. A szívritmuszavarok kezelése során például sikerült lerövidíteni a szív feltérképezéséhez szükséges időt. Emellett a térd- és csípőprotézis-műtéteknél is jelentősen javították a beavatkozások pontosságát. A gyártási folyamatokban az MI többek között az oldószer hozzáadásának optimális időpontját és hőmérsékletét is segít meghatározni.

A legszembetűnőbb eredményt talán a hatósági dokumentáció elkészítésében érték el. Egy klinikai vizsgálati jelentés összeállítása hagyományosan 700-900 órát vett igénybe. Swanson szerint az MI-vel támogatott folyamatnak köszönhetően ez az idő mintegy 15 percre zsugorodott.

A vállalat a klinikai vizsgálatok résztvevőinek toborzásában is alkalmazza az új technológiát. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a vizsgálati populáció hűen tükrözze a betegek sokféleségét. Az algoritmusok segítenek felgyorsítani a megfelelő alanyok, valamint a klinikai vizsgálóhelyek azonosítását.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Swanson hangsúlyozta, hogy a J&J nem a munkaerő kiváltására használja a mesterséges intelligenciát. A cég 140 ezer alkalmazottjából mintegy 4 ezer dolgozik informatikai területen. A fő cél az, hogy az MI kiegészítő kompetenciaként épüljön be a munkavállalók eszköztárába. "Nem vagy, hanem és készségekről van szó" – fogalmazott az informatikai vezető.
Címlapkép: Getty Images
#tech #gyógyszer #egészségügy #rák #technológia #innováció #gyógyszergyár #mesterséges intelligencia #ai #gyógyszeripar #orvostudomány

Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

