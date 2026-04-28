Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez

A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt, és már két konkrét vegyület fejlesztését is felgyorsította – jelentette be a vállalat informatikai vezetője egy New York-i konferencián - írta meg a Reuters.

Jim Swanson, a J&J informatikai igazgatója a Reuters Momentum AI rendezvényén beszámolt a legújabb eredményekről. Elmondta, hogy a technológiával az ígéretes kémiai vegyületek és biológiai hatóanyagok szűrését végzik. Teljesen új gyógyszerek felfedezésére és piacra vitelére azonban a mesterséges intelligencia egyelőre önmagában nem képes. A felgyorsított fejlesztés két konkrét vegyületet érint: az egyik onkológiai, a másik immunológiai területen halad előre. A vállalatnak különösen fontos az új készítmények fejlesztése. Ennek oka, hogy a pikkelysömör és más autoimmun betegségek kezelésére használt Stelara nevű gyógyszerük szabadalmi oltalma lejárt.

A mesterséges intelligenciát az orvostechnikai eszközök területén is alkalmazzák. A szívritmuszavarok kezelése során például sikerült lerövidíteni a szív feltérképezéséhez szükséges időt. Emellett a térd- és csípőprotézis-műtéteknél is jelentősen javították a beavatkozások pontosságát. A gyártási folyamatokban az MI többek között az oldószer hozzáadásának optimális időpontját és hőmérsékletét is segít meghatározni.

A legszembetűnőbb eredményt talán a hatósági dokumentáció elkészítésében érték el. Egy klinikai vizsgálati jelentés összeállítása hagyományosan 700-900 órát vett igénybe. Swanson szerint az MI-vel támogatott folyamatnak köszönhetően ez az idő mintegy 15 percre zsugorodott.

A vállalat a klinikai vizsgálatok résztvevőinek toborzásában is alkalmazza az új technológiát. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a vizsgálati populáció hűen tükrözze a betegek sokféleségét. Az algoritmusok segítenek felgyorsítani a megfelelő alanyok, valamint a klinikai vizsgálóhelyek azonosítását.

Swanson hangsúlyozta, hogy a J&J nem a munkaerő kiváltására használja a mesterséges intelligenciát. A cég 140 ezer alkalmazottjából mintegy 4 ezer dolgozik informatikai területen. A fő cél az, hogy az MI kiegészítő kompetenciaként épüljön be a munkavállalók eszköztárába. "Nem vagy, hanem és készségekről van szó" – fogalmazott az informatikai vezető.