Rossz hír jött Oroszországból, elzárják a csapot: hamarosan komoly veszélybe kerülhet az üzemanyag-ellátás

Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. Emiatt Kazahsztán kénytelen alternatív útvonalakra terelni azt a 260 ezer tonna nyersolajat, amelyet eredetileg Németországba szánt. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást. Ennek hatásai a közép-európai régióba, többek között Csehországba is begyűrűzhetnek - közölte a Portfolio.

A kazah energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kényszerű átirányítás nyomán 100 ezer tonna kőolajat az oroszországi Uszty-Luga balti-tengeri kikötőjébe szállítanak. További 160 ezer tonnát pedig a Kaszpi Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri termináljába továbbítanak.

Az orosz döntés különösen érzékenyen érinti a schwedti PCK olajfinomítót. Ez a létesítmény biztosítja Berlin üzemanyag-ellátásának jelentős részét, és olajszükségletének közel ötödét kazah forrásból fedezi. A kiesés nagyságrendjét jól mutatja a tavalyi év adata: Kazahsztán több mint kétmillió tonna kőolajat exportált Németországba ezen a vezetéken. A szállítások volumene ráadásul még az idei első negyedévben is elérte a 730 ezer tonnát.

A térség energetikai infrastruktúrájának sérülékenységét tovább fokozzák a háborús cselekmények. Nemrég ukrán támadás érte a Fekete-tenger melletti oroszországi Tuapsze olajfinomítóját. Ez jól jelzi, hogy a csapásmérések már nem korlátozódnak a balti-tengeri létesítményekre.

A kazah szállítások elmaradása tovább súlyosbítja Németország helyzetét. Az ország ellátását ugyanis már a közel-keleti konfliktusok miatti tengeri fuvarozási fennakadások is nehezítették. A németországi problémák ráadásul láncreakciót indíthatnak el a régióban. Mivel a csehek jelentős mennyiségű üzemanyagot vásárolnak a németektől, a várható hiány ellensúlyozására Csehország már fontolgatja a Mol szlovákiai leányvállalatától, a Slovnafttól származó importjának megemelését.