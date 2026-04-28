Egyre gyakrabban süllyed nulla alá a villamos energia ára a magyar villamosenergia-tőzsdén.
Rossz hír jött Oroszországból, elzárják a csapot: hamarosan komoly veszélybe kerülhet az üzemanyag-ellátás
Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. Emiatt Kazahsztán kénytelen alternatív útvonalakra terelni azt a 260 ezer tonna nyersolajat, amelyet eredetileg Németországba szánt. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást. Ennek hatásai a közép-európai régióba, többek között Csehországba is begyűrűzhetnek - közölte a Portfolio.
A kazah energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kényszerű átirányítás nyomán 100 ezer tonna kőolajat az oroszországi Uszty-Luga balti-tengeri kikötőjébe szállítanak. További 160 ezer tonnát pedig a Kaszpi Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri termináljába továbbítanak.
Az orosz döntés különösen érzékenyen érinti a schwedti PCK olajfinomítót. Ez a létesítmény biztosítja Berlin üzemanyag-ellátásának jelentős részét, és olajszükségletének közel ötödét kazah forrásból fedezi. A kiesés nagyságrendjét jól mutatja a tavalyi év adata: Kazahsztán több mint kétmillió tonna kőolajat exportált Németországba ezen a vezetéken. A szállítások volumene ráadásul még az idei első negyedévben is elérte a 730 ezer tonnát.
A térség energetikai infrastruktúrájának sérülékenységét tovább fokozzák a háborús cselekmények. Nemrég ukrán támadás érte a Fekete-tenger melletti oroszországi Tuapsze olajfinomítóját. Ez jól jelzi, hogy a csapásmérések már nem korlátozódnak a balti-tengeri létesítményekre.
A kazah szállítások elmaradása tovább súlyosbítja Németország helyzetét. Az ország ellátását ugyanis már a közel-keleti konfliktusok miatti tengeri fuvarozási fennakadások is nehezítették. A németországi problémák ráadásul láncreakciót indíthatnak el a régióban. Mivel a csehek jelentős mennyiségű üzemanyagot vásárolnak a németektől, a várható hiány ellensúlyozására Csehország már fontolgatja a Mol szlovákiai leányvállalatától, a Slovnafttól származó importjának megemelését.
Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.
Nem változott a jegybanki alapkamat: a Monetáris Tanács továbbra is 6,25 százalékon tartotta keddi döntésével.
A BP első negyedéves nyeresége a várakozásokat felülmúlva több mint kétszeresére nőtt, miután az iráni háború kitörését követően az olajárak meredeken emelkedtek.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
A bankok minél korábban szeretnék megszerezni a jövő ügyfeleit, ezért sok esetben jóváírásokkal és akciókkal ösztönzik a számlanyitást.
Hatalmas botrány lett a BYD szegedi gyárépítéséből: már az Európai Parlament asztalán van a megdöbbentő ügy
Az Európai Parlament elé került a szegedi BYD-gyár beruházásának ügye, miután egy civil szervezet jelentése szerint az építkezésen súlyosan kizsákmányolják a munkásokat.
Karácsony Gergelyék már léptek: eddig elérhetetlennek hitt, gigantikus uniós pénz érkezhet Budapest számlájára
A kormányváltás eredményeként több mint 700 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás nyílhat meg a Fővárosi Önkormányzat számára.
Az euróval és dollárral szemben gyengült, a frankkal szemben azonban erősödött reggelre a forint árfolyama a devizapiacon.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
Tóth Ildikó, a Cápák között ismert befektetője szerint az új kormány előtt álló legfontosabb feladat a befektetői bizalom gyors helyreállítása.
Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba
A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.
Hatalmas fordulat történt estére a devizapiacon: olyat lépett a magyar forint, amire kevesen számítottak
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 703,75 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel 133 168,50 ponton zárt hétfőn.
Rengeteg hazai adós dörzsölheti a tenyerét: váratlan fordulatot, hatalmas kamatzuhanást hozhat a pénzcsere
Euróbevezetés esetén a technikai folyamat során a hitelek, az értékpapírok és a készpénzhasználat átalakulása is zökkenőmentes lenne.
Magyarország 2004-ben, az EU-csatlakozáskor elkötelezte magát az euró bevezetése mellett.
A piac kedvezően fogadta az új kormányt, az MBH Bank pedig a politikai változásokban inkább lehetőséget lát, mint kockázatot.
Hivatalos, nem ül be az Országgyűlésbe Kövér László, Rogán Antal: itt a végleges lista a Fidesz-KDNP képviselőiről
Megalakult a Fidesz és a KDNP ellenzéki parlamenti frakciója, miután a pártszövetség jelentős személyi átalakuláson esett át
Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal
Tovább súlyosbodik az országos aszály, érdemi csapadékra a héten sem számíthatunk.
Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a közel 72 millió eurós, vagyis mintegy 28 milliárd forintos magyar állami támogatást.
Tovább húzódik az orosz tulajdonban lévő szerb olajvállalat, a NIS eladása. A Mol által tervezett, közel egymilliárd eurós tranzakció lezárását geopolitikai érdekek lassítják.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!