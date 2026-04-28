arany naplemente a nyersolaj-finomítóban csővezetékrendszerrel
Gazdaság

Rossz hír jött Oroszországból, elzárják a csapot: hamarosan komoly veszélybe kerülhet az üzemanyag-ellátás

Pénzcentrum
2026. április 28. 21:28

Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. Emiatt Kazahsztán kénytelen alternatív útvonalakra terelni azt a 260 ezer tonna nyersolajat, amelyet eredetileg Németországba szánt. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást. Ennek hatásai a közép-európai régióba, többek között Csehországba is begyűrűzhetnek - közölte a Portfolio.

A kazah energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kényszerű átirányítás nyomán 100 ezer tonna kőolajat az oroszországi Uszty-Luga balti-tengeri kikötőjébe szállítanak. További 160 ezer tonnát pedig a Kaszpi Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri termináljába továbbítanak.

Az orosz döntés különösen érzékenyen érinti a schwedti PCK olajfinomítót. Ez a létesítmény biztosítja Berlin üzemanyag-ellátásának jelentős részét, és olajszükségletének közel ötödét kazah forrásból fedezi. A kiesés nagyságrendjét jól mutatja a tavalyi év adata: Kazahsztán több mint kétmillió tonna kőolajat exportált Németországba ezen a vezetéken. A szállítások volumene ráadásul még az idei első negyedévben is elérte a 730 ezer tonnát.

A térség energetikai infrastruktúrájának sérülékenységét tovább fokozzák a háborús cselekmények. Nemrég ukrán támadás érte a Fekete-tenger melletti oroszországi Tuapsze olajfinomítóját. Ez jól jelzi, hogy a csapásmérések már nem korlátozódnak a balti-tengeri létesítményekre.

A kazah szállítások elmaradása tovább súlyosbítja Németország helyzetét. Az ország ellátását ugyanis már a közel-keleti konfliktusok miatti tengeri fuvarozási fennakadások is nehezítették. A németországi problémák ráadásul láncreakciót indíthatnak el a régióban. Mivel a csehek jelentős mennyiségű üzemanyagot vásárolnak a németektől, a várható hiány ellensúlyozására Csehország már fontolgatja a Mol szlovákiai leányvállalatától, a Slovnafttól származó importjának megemelését.
Címlapkép: Getty Images
#mol #gazdaság #csehország #németország #oroszország #olaj #olajfinomító #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #energiabiztonság #energiaellátás

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 28. 16:50
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 28. 12:46
Magyar Péter újabb miniszterjelölteket nevezett meg - a technológia és a kreatív ipar is gazdát kap
Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke Tarr Zoltánt, a TISZA Párt alelnökét kérte fel a T...
Bankmonitor  |  2026. április 28. 09:05
Több, mint 500 ezer magyar költözhetett külföldre. Hogyan tudnának ők itthon lakáshitelt igényelni?
Egyes statisztikák alapján több, mint 500 ezer magyar költözhetett ki külföldre dolgozni az elmúlt é...
Holdblog  |  2026. április 28. 08:02
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
2026. április 28.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
6 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
7 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
3
7 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
4
2 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
5
6 napja
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 19:06
Itt a hatalmas lehetőség, ha ingyen vennél részt a budapesti BL-döntőn: nem átverés, még pénzt is fizetnek érte
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 17:59
Kvíz: Hány legendás táncot ismersz igazán? Mutasd, hány világhírű tánc eredetével vagy képben!
Agrárszektor  |  2026. április 28. 20:34
Megjelent és most ingyenesen elérhető a Modern Állattenyésztők Lapja