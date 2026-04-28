Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.
Óriási csapás a Metának: Kína közbelépett, veszélybe került a nagy AI-terv
Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot. Peking az üzlet felbontására kötelezte a feleket. Ez a döntés komoly bonyodalmakat okozhat a közösségimédia-óriásnak, mivel a Manus csapata mostanra már betagozódott a Meta szervezetébe - közölte a BBC.
A Meta tavaly december végén jelentette be a körülbelül kétmilliárd dollárosra becsült felvásárlást. A vállalat a Manus AI-ügynökeit a saját platformjain kívánta alkalmazni. A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) azonban hétfőn megtiltotta a tranzakciót, és a megállapodás felbontására kötelezte a feleket. A Meta szóvivője azt nyilatkozta, hogy az ügylet teljes mértékben megfelelt a hatályos jogszabályoknak, és "megfelelő megoldást" várnak az ügyben.
A Manus azzal tűnt ki a versenytársak közül, hogy állítása szerint valóban autonóm AI-ügynököt fejlesztett. A szolgáltatás képes önállóan megtervezni és végrehajtani a kiadott feladatokat. Mindezt úgy teszi, hogy a felhasználónak nem kell többször is pontosítania a kérését. Mark Zuckerberg AI-fejlesztési ambícióit figyelembe véve az elemzők a bejelentéskor "kézenfekvő lépésnek" nevezték az akvizíciót.
Bár a Manus jelenleg Szingapúrban működik, a céget Kínában alapították, így a pekingi szabályozás hatálya alá tartozik. Kína szigorú előírásokat alkalmaz a technológiai export és a külföldi cégeladások terén. Korábban hasonló szabályok miatt volt szükség Peking jóváhagyására a TikTok amerikai sorsát érintő megállapodásokhoz is. Márciusban arról érkeztek hírek, hogy a Manus két társalapítója a felvásárlás hatósági vizsgálata miatt nem hagyhatta el az országot.
A tranzakció érvénytelenítése komoly nehézségeket okozhat a Metának, mivel a Manus csapatát mostanra már szorosan integrálta a saját szervezetébe. A vállalat szóvivője korábban azt közölte, hogy a startup munkatársai a szolgáltatás üzemeltetésén, fejlesztésén és skálázásán dolgoznak. Ezt a technológiát a tervek szerint továbbra is felhasználók milliói számára teszik elérhetővé.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
Az ügy az amerikai–kínai technológiai feszültségek tágabb kontextusába illeszkedik. A Fehér Ház a múlt héten jelentette be, hogy szorosabban együttműködik az amerikai MI-vállalatokkal. Ennek célja a technológiai fejlesztések ellopására irányuló, "ipari méretű kampányok" elleni védekezés, amelyek mögött elsősorban kínai szereplőket azonosítottak. Kína washingtoni nagykövetsége válaszában "az indokolatlan amerikai elnyomást" kifogásolta. A közleményben hozzátették: Kína már "nemcsak a világ gyára, hanem a világ innovációs laboratóriumává is válik".
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez
A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett
Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve
Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét.
Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés.
Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
A La Niña lezárultával a világ egy átmeneti nyugalmi állapotba lépett, ám a kutatók szerint ez csupán a vihar előtti csend: 2026-ban egy rendkívül erős...
Váratlan veszélyre figyelmeztetnek a kutatók: trágár fenyegetésekre vált a mesterséges intelligencia, ha elszakad a cérna
A mesterségesintelligencia-rendszerek képesek sértő, sőt fenyegető nyelvezetbe váltani, ha heves vitákban kell válaszolniuk.
Elképesztő újdonságot jelentett be a Duolingo: ez innentől már nem csak játék - irány a nyelvvizsga!
A tartalombővítés mögött a felhasználói bázis további növelésének szándéka állhat. A vállalat legfrissebb adatai szerint a napi aktív felhasználók száma elérte az 52,7 milliót.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Minden szülő ismeri azt a fojtogató bűntudatot, amikor egy végigdolgozott, kimerítő nap után a gyermeke kezébe adja a tabletet vagy bekapcsolja neki a tévét.
A török parlament szerda este elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a 15 éven alattiak közösségimédia-használatát
Félelmetesen aljas módszerrel támad az új telefonos vírus: észre sem veszed, és hűlt helye a pénzednek
Még a PIN-kódját is elkéri a fertőzött app – és sokan gyanútlanul meg is adják, mert teljesen hitelesnek tűnik.
Váratlant lépett a Microsoft: durván megvágta az árakat Magyarországon, de az apróbetűs rész miatt sokan nem fognak örülni
A díjak csökkentek, de a legnagyobb újdonságok már nem jelennek meg azonnal az előfizetésben.
Ez lehet a kulcs a közelgő klímakatasztrófa megállításában, óriási a potenciál, erre kevesen számítottak
Az AI optimalizálhatja az épületek, a vállalatok, a cégek energiafelhasználását és -igényét, forradalmat hozhat a közlekedésben, a mezőgazdaságban, az orvoslásban.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
A mesterséges intelligencia és a genetikai adatelemzés összefonódása új korszakot nyit a gyermekvállalásban.
Hatalmas tévhit dőlt meg a magyar internetezőkről: kiderült, valójában kik használják csak a mobilnetet
Bár a mobilinternet ma már elterjedtebb a vezetékesnél, a magyar háztartások életében továbbra is csak kiegészítő szerepet tölt be egy kutatás szerint.
Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője
Az Apple új vezérigazgatót nevezett ki. A hardverfejlesztési veterán, John Ternus veszi át Tim Cook helyét szeptember 1-jétől.
Az Yettel mobilalkalmazásában informatikai karbantartás miatt néhány napig nem lesz elérhető a számlabefizetés.
A legújabb kiszivárgott információk szerint az Apple idén megszünteti az iPhone 11-es széria és a 2020-as iPhone SE szoftveres támogatását.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!