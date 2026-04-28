Óriási csapás a Metának: Kína közbelépett, veszélybe került a nagy AI-terv

Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot. Peking az üzlet felbontására kötelezte a feleket. Ez a döntés komoly bonyodalmakat okozhat a közösségimédia-óriásnak, mivel a Manus csapata mostanra már betagozódott a Meta szervezetébe - közölte a BBC.

A Meta tavaly december végén jelentette be a körülbelül kétmilliárd dollárosra becsült felvásárlást. A vállalat a Manus AI-ügynökeit a saját platformjain kívánta alkalmazni. A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) azonban hétfőn megtiltotta a tranzakciót, és a megállapodás felbontására kötelezte a feleket. A Meta szóvivője azt nyilatkozta, hogy az ügylet teljes mértékben megfelelt a hatályos jogszabályoknak, és "megfelelő megoldást" várnak az ügyben.

A Manus azzal tűnt ki a versenytársak közül, hogy állítása szerint valóban autonóm AI-ügynököt fejlesztett. A szolgáltatás képes önállóan megtervezni és végrehajtani a kiadott feladatokat. Mindezt úgy teszi, hogy a felhasználónak nem kell többször is pontosítania a kérését. Mark Zuckerberg AI-fejlesztési ambícióit figyelembe véve az elemzők a bejelentéskor "kézenfekvő lépésnek" nevezték az akvizíciót.

Bár a Manus jelenleg Szingapúrban működik, a céget Kínában alapították, így a pekingi szabályozás hatálya alá tartozik. Kína szigorú előírásokat alkalmaz a technológiai export és a külföldi cégeladások terén. Korábban hasonló szabályok miatt volt szükség Peking jóváhagyására a TikTok amerikai sorsát érintő megállapodásokhoz is. Márciusban arról érkeztek hírek, hogy a Manus két társalapítója a felvásárlás hatósági vizsgálata miatt nem hagyhatta el az országot.

A tranzakció érvénytelenítése komoly nehézségeket okozhat a Metának, mivel a Manus csapatát mostanra már szorosan integrálta a saját szervezetébe. A vállalat szóvivője korábban azt közölte, hogy a startup munkatársai a szolgáltatás üzemeltetésén, fejlesztésén és skálázásán dolgoznak. Ezt a technológiát a tervek szerint továbbra is felhasználók milliói számára teszik elérhetővé.

Az ügy az amerikai–kínai technológiai feszültségek tágabb kontextusába illeszkedik. A Fehér Ház a múlt héten jelentette be, hogy szorosabban együttműködik az amerikai MI-vállalatokkal. Ennek célja a technológiai fejlesztések ellopására irányuló, "ipari méretű kampányok" elleni védekezés, amelyek mögött elsősorban kínai szereplőket azonosítottak. Kína washingtoni nagykövetsége válaszában "az indokolatlan amerikai elnyomást" kifogásolta. A közleményben hozzátették: Kína már "nemcsak a világ gyára, hanem a világ innovációs laboratóriumává is válik".

