Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival.
Brutális beszakadás a kedvenc tengerpartokon: hiába a hatalmas érdeklődés, teljesen befagyott a piac
A közel-keleti konfliktus hatására az utazási keresések száma ugyan nő, a foglalási konverziók viszont jelentősen visszaestek. Az utazók érdeklődése nem párosul tényleges vásárlási szándékkal, a kereslet pedig a biztonságosabbnak vélt úti célok felé tolódik.
Az austini székhelyű Propellic több mint 60 utazási márka és 27 úti cél 30 napos teljesítményadatait elemezte. Az eredmények szerint minden vizsgált régióban nőtt a munkamenetek és a megjelenések száma, miközben a tranzakciók szinte nullára estek vissza. A cég ezt "befagyott értékesítési tölcsérnek" nevezi, mivel az utazási szándék nem alakul át tényleges foglalássá. Az adatok alapján a megnövekedett forgalom jelentős része nem az új utazást tervező felhasználóktól származik. Sokkal inkább a már meglévő foglalással rendelkező utasok generálják, akik a lemondási feltételeket és a biztonsági helyzetet figyelik - számol be a TravelDailyNews.
A közel-keleti úti célokat különösen erősen érinti a jelenség. Jordániában a munkamenetek száma 153 százalékkal nőtt, míg a konverziós ráta havi összevetésben 25,81 százalékkal csökkent. Az Egyesült Arab Emírségekben 12 766 százalékos munkamenet-növekedés mellett az átkattintási arány 22,6 százalékkal esett vissza. Szaúd-Arábiában a hirdetési költés éves szinten 209 százalékkal emelkedett, miközben az átkattintási arány szintén 22,6 százalékkal csökkent.
A hatás azonban túlmutat a Közel-Keleten. A Propellic az európai, különösen a mediterrán úti céloknál is hasonló mintát azonosított, amelyet "mediterrán hangulati tovagyűrűzésnek" nevez. Görögországban a munkamenetek száma éves összevetésben 3225 százalékkal ugrott meg, miközben a konverziós ráta havi szinten 35,14 százalékkal csökkent. Spanyolországban 2221 százalékos munkamenet-növekedés mellett a konverziók 47,74 százalékkal estek vissza. Horvátország esetében is hasonló tendencia rajzolódik ki.
John Matson, a Propellic kereskedelmi igazgatója szerint az utazók nem az érdeklődésüket veszítették el, hanem a bizalmukat. Ez a különbségtétel alapvetően meghatározza, hogy az utazási márkáknak miként kellene elosztaniuk a költségvetésüket és alakítaniuk a kommunikációjukat. A kereslet eközben a konfliktustól távolabbi, biztonságosabbnak vélt régiók felé tolódik. Délkelet-Ázsia például mind havi, mind éves összehasonlításban javuló elköteleződési mutatókat produkál.
Az európai légiközlekedési szektort a kerozinellátás bizonytalansága és az iráni háború miatti költségemelkedés terheli.
