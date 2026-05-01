2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Biztosítson tiszta ivóvizet otthon a konyhai szűréssel. Kivágott női kéz tölti a poharat csapvízzel
Otthon

Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén

Pénzcentrum
2026. május 1. 07:04

Halaszthatatlan hálózatjavítási munkálatok miatt időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell számítani Veszprém több városrészében május 2-án éjszaka. A kimaradás idején a szolgáltató tartálykocsikkal segíti a vízellátást.

A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatása szerint az Európa utcában végzett szerelési munkálatok miatt szünetelhet vagy akadozhat a vízszolgáltatás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korlátozás május 2-án, szombaton 22 órától várhatóan május 3-án, vasárnap hajnali 5 óráig tart. Az intézkedés a Szabadság-lakótelepet, a Déli Intézményközpontot, valamint a Videoton Ipari Park területét érinti.

A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását. A szakemberek ennek ellenére azt javasolják az érintett körzetekben élőknek, hogy időben tartalékoljanak ivóvizet.

Emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy a vízhiányos éjszakai órákban ne indítsák el a vízzel működő háztartási gépeket.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:03
07:45
07:30
07:29
07:15
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!