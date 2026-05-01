Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén

Halaszthatatlan hálózatjavítási munkálatok miatt időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell számítani Veszprém több városrészében május 2-án éjszaka. A kimaradás idején a szolgáltató tartálykocsikkal segíti a vízellátást.

A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatása szerint az Európa utcában végzett szerelési munkálatok miatt szünetelhet vagy akadozhat a vízszolgáltatás.

A korlátozás május 2-án, szombaton 22 órától várhatóan május 3-án, vasárnap hajnali 5 óráig tart. Az intézkedés a Szabadság-lakótelepet, a Déli Intézményközpontot, valamint a Videoton Ipari Park területét érinti.

A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását. A szakemberek ennek ellenére azt javasolják az érintett körzetekben élőknek, hogy időben tartalékoljanak ivóvizet.

Emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy a vízhiányos éjszakai órákban ne indítsák el a vízzel működő háztartási gépeket.