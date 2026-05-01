Magyar Péter csütörtök este megnevezte két leendő miniszterét: Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át.
Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén
Halaszthatatlan hálózatjavítási munkálatok miatt időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell számítani Veszprém több városrészében május 2-án éjszaka. A kimaradás idején a szolgáltató tartálykocsikkal segíti a vízellátást.
A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatása szerint az Európa utcában végzett szerelési munkálatok miatt szünetelhet vagy akadozhat a vízszolgáltatás.
A korlátozás május 2-án, szombaton 22 órától várhatóan május 3-án, vasárnap hajnali 5 óráig tart. Az intézkedés a Szabadság-lakótelepet, a Déli Intézményközpontot, valamint a Videoton Ipari Park területét érinti.
A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását. A szakemberek ennek ellenére azt javasolják az érintett körzetekben élőknek, hogy időben tartalékoljanak ivóvizet.
Emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy a vízhiányos éjszakai órákban ne indítsák el a vízzel működő háztartási gépeket.
A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.
Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra
Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.
Ez lehet a leköszönő kormány egyik legutolsó döntése: ezt a két embert visszaküldi jól fizető EU-s pizíciójába
A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
Indult egy petíció egy új ünnepnap bevezetéséről a Rákóczi-szabadságharc jelentősége és történelmi súlya elismerése érdekében.
Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.
A jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban.
Egy tipikus első lakásvásárló mozgásterét jelentő 60 millió forintos költségvetésből átlagosan 44 négyzetméteres használt téglalakást lehet venni Budapesten 2026 elején.
A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani.
Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.
Elképesztő, milyen alacsony a Duna vízszintje: nagyon kellene a csapadék, megint látszik az Ínség-szikla
A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt: a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el.
Elképesztő módszerrel babrálták meg a villanyórát a népszerű hazai üdülőhelyen: rengeteg pénzt hozott a tiltott trükk, míg le nem csaptak az ellenőrök
Vádat emeltek egy Balaton-parti pékség koszovói tulajdonosa ellen, aki a villanyóra manipulálásával több mint ötmillió forint értékben lopott áramot.
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar származású klinikai pszichológus és holokauszttúlélő, a világhírű "A döntés" című könyv szerzője.
Az árplafon és az emelkedő építési költségek szorításában a fejlesztői késedelmek vagy csődök terheit jelenleg a vevők viselik.
Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti.
Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Európában szélsőséges különbségek látszanak a lakástulajdonlásban, miközben a számok mögött teljesen eltérő gazdasági és történeti modellek húzódnak meg.
Egyre gyorsul ezeknek a fáknak a pusztulása Magyarországon: súlyos bajt jelez, amit már nem lehet megállítani?
A kertek, parkok, magán-és közterületek fáinak pusztulását mérték fel kérdőívekkel és kiderült, rohamosan pusztul ez a fajta az egész országban.
-
