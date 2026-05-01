Szombaton már kevesebb, vasárnap pedig alig lesz felhő, így egyre inkább a zavartalan napsütésé lesz a főszerep.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 1.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. május 1., péntek.
Névnap
Fülöp, Jakab
Friss hírek
- Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
- Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
- Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
- Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
- Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
- Itt az ENSZ hivatalos rangsora: ezek a legboldogabb és legboldogtalanabb országok a világon
Deviza árfolyam
EUR: 364.71 Ft
CHF: 397.5 Ft
GBP: 422.28 Ft
USD: 310.7 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41600 Ft
MOL: 4136 Ft
RICHTER: 13070 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.02: A nappali gomolyfelhő-képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti országrészben megélénkül. Hajnalban általában 0, +7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19, 24 fok várható.
2026.05.03: Derült, napos, száraz idő lesz. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Megszűnő hideg fronthatásra számíthatunk. Enyhülhet a fejfájás, javulhat a koncentráció és a közérzet. Csökken a vérnyomás ingadozása, az alvásminőség is kedvezőbbé válhat. (2026.04.30)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
A vidéki piac torzulása miatt több értékes desztináció gyakorlatilag láthatatlan maradt a hazai utazók számára
Brutális beszakadás a kedvenc tengerpartokon: hiába a hatalmas érdeklődés, teljesen befagyott a piac
A közel-keleti konfliktus hatására az utazási keresések száma ugyan nő, a foglalási konverziók viszont jelentősen visszaestek.
Az európai légiközlekedési szektort a kerozinellátás bizonytalansága és az iráni háború miatti költségemelkedés terheli.
Idén a tavalyinál jelentősen kisebb árvaszúnyograjzás várható a Balatonnál - közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebook-oldalán hétfőn.
Megszületett a jogerős döntés: 20 milliárdos szuperberuházás mentheti meg az ország legforgalmasabb hegyét
Húsz éve húzódik a Gellért-hegyi sikló megépítése, de a megújuló Citadella miatti turisztikai nyomás egyre sürgetőbbé teszi a beruházást.
Málta és Gozo 2026-tól teljesen új turisztikai szabályozásra áll át, miután az elmúlt években látványosan megbillent a szigetek fenntarthatósága.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
A magyar turizmusirányítás az elmúlt másfél évtizedben folyamatos átszervezések, centralizáció és stratégiai törések között működött, miközben a vidéki térségek lemaradtak.
Pénteken, május 1-jén nagyrészt gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű.
Mennyibe kerül a jegy az ikonikus luxusvonatra? Nézd meg az Orient Expressz 2026-os menetrendjét és a budapesti megállókat. Minden a jegyáraktól az etikettig!
A vasútfejlesztések pontosan úgy zajlanak majd, ahogy az ezekkel kapcsolatos elképzelések a Tisza Párt választási programjában szerepelnek.
Indul az előszezon a Balatonnál: itt a menetrend, így spórolnak 15%-ot a jegyárakon az élelmes magyarok
A MÁVPlusz appban megváltott minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre és helyjegyre 15%-os okoskedvezmény jár.
Át kell szervezni a nyári utakat az üzemanyag hiánya miatt? Megszólaltak a légitársaságok: ezt javasolják az utasoknak
London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.